Suomen urheilupomot latasivat tiskiin vaietun totuuden Veikkauksen rahoista – Jan Vapaavuori puolustaa uhkapelimonopolia

Olympiakomitean puheenjohtajaksi pyrkivä Jan Vapaavuori ehdottaa, että valtio kompensoisi edunsaajille Veikkauksen tuotonalenemaa myös vuoden 2021 jälkeen.

Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen on kuuma puheenaihe, sillä Veikkauksen tuotot ovat merkittävässä laskusuunnassa. Aika ajoin on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan liikunnan rahoitus tulisi siirtää valtion budjettiin.

Olympiakomitean puheenjohtajaehdokas Jan Vapaavuori sen sijaan sanoo, että urheiluyhteisön ja muidenkin edunsaajien ”kannattaisi ehkä sittenkin pitää Veikkauksesta kiinni”.

Hän ehdottaa ratkaisumallia, jossa valtio kompensoisi edunsaajille Veikkauksen tulojen alenemisesta aiheutuvat mahdolliset tulonmenetykset ottamalla budjetistaan rahoitettavaksi joitain edunsaajien menoeriä, joita on tähän saakka rahoitettu veikkausvaroista.

– Tämänhetkisen arvion mukaan miljardin tukipotista saattaa lähivuosina huveta noin 200–300 miljoonaa euroa. Silloin olisi luonnollista ajatella tämän olevan summa, jonka valtiovalta budjetistaan kompensoisi. Muilta osin rahoitusperusta pysyisi ennallaan, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori lähestyy ongelmaa kaikkien edunsaajien näkökulmasta ja painottaa, että budjettiin siirrettävät erät on harkittava yhdessä.

– Uskon, että edunsaajien menoista löytyisi huolellisella perkaamisella 200–300 miljoonan euron edestä sellaisia eriä, jotka kuuluvat valtiovallalle luontevasti joka tapauksessa. Kerron yhden esimerkin: Veikkauksen tuotoista tuetaan veteraanien kuntoutusta ja muuta toimintaa. Olisi luontevaa ajatella, että esimerkiksi tämänkaltainen erä siirrettäisiin valtion budjettiin. Liikuntabudjetista yksi siirrettävä vaihtoehto voisivat olla liikuntapaikkarakentamisen tuet, Vapaavuori sanoo.

– Tämä olisi yksinkertainen malli, jossa ei romutettaisi kuitenkin hyvin toiminutta järjestelmää. Siihen vain tehtäisiin tarvittavat muokkaukset.

Olympiakomitean puheenjohtajaksi ovat ehdolla Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori. Uusi puheenjohtaja valitaan 21. marraskuuta­

Käytännössä Vapaavuoren ehdottama ratkaisu edellyttäisi Veikkauksen monopolin pysymistä ennallaan.

– Käytännössä se on edellytys. Tietenkin teoriassa ajateltuna tämä voisi toimia niinkin, että useat eri (peli)yhtiöt maksaisivat lisenssimaksuja valtiolle, ja lisenssimaksuja sitten korvamerkittäisiin. Mutta se on paljon kauempaa haettua.

– Uskon siihen, että monopolin suojeleminen on edelleen tulevaisuudessa järkevin ratkaisu, myös peliongelmaisten asioidenhoitamisen kannalta. Veikkaus on puuttunut ongelmiin vakavasti, ja toimenpiteet ovat näyttäviä.

Viime aikoina urheilun kovimmasta ytimestä on kritisoitu Veikkauksen rahojen ja urheilutukien kytköstä. Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani nosti arvoristiriidan esiin, ja Olympiakomitean väistyvä puheenjohtaja Timo Ritakalliokin ihmetteli, miksi liikunnan ja urheilun toimijat puolustavat niin voimakkaasti Veikkauksen monopolia.

Vapaavuori on eri mieltä.

– Mielestäni se on erikoinen ajattelutapa, että Veikkauksen voittovarojen käyttäminen olisi epämoraalista tai epäeettistä. Pitää ymmärtää, että pelitoimintaa harjoitetaan joka tapauksessa, oli kyseessä sitten Veikkauksen monopoli tai jokin muu järjestely. Ja valtio kerää siitä joka tapauksessa isoja tuloja, jotka käytetään yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

– On tietenkin selvää, että toimintaa pitää kehittää tavalla, joka on tämän päivän arvojen mukaista. Mutta se johtopäätös, että peliongelmien takia Veikkauksen rahat olisivat saastuneita ja niitä ei voisi käyttää, on väärä. Näin hätiköityjä johtopäätöksiä ei pitäisi vetää.

SUL:n puheenjohtaja Sami Itani nosti esiin arvoristiriidan Veikkauksen tuottojen ja urheilun rahoituksen välillä.­

Mitä esittelemäsi skenaarion toteutuminen vaatii?

– Ensinnäkin valtakunnan hallituksen pitäisi ottaa budjetistaan rahoittaakseen joitain sellaisia eriä, joita tällä hetkellä on rahoitettu veikkausvoittovaroista. On loogista ajatella heidän suostuvan, koska valtiovallan vaatimuksesta on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka vähentävät Veikkauksen voittoja.

– Lisäksi pitäisi tietenkin löytää yhteisymmärrys edunsaajien ja valtiovallan välillä niistä eristä, jotka luontevimmin siirtyvät valtion budjettiin. Uskoisin yhteisymmärryksen löytyvän.

Hallitus on luvannut korvata edunsaajille täysimääräisesti Veikkauksen tuottojen aleneman vuonna 2021, mutta Vapaavuoren mukaan edunsaajilla alkaa olla jo kiire pohtia vuoden 2022 tilannetta.

– Tämän ongelman tulisi olla ratkaistu vajaan vuoden päästä, kun hallitus antaa eduskunnalle esityksen vuoden 2022 budjetista. Käytännössä siis kevät olisi aikaa käydä keskusteluja ja neuvotteluja virkamies- ja poliittisella tasolla.

Et siis kannata ajatusta, että liikunnan rahoitus siirrettäisiin valtion budjettiin?

– En halua fiksautua mihinkään malliin, vaan mielen täytyy olla avoin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt on tehty liian hätiköityjä johtopäätöksiä Veikkauksesta. Mielestäni pienempien muutosten malli olisi se, joka ensimmäisenä kannattaisi katsoa loppuun saakka.

