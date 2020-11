Eetu, 18, piti päiväkirjaa koronan runtelemassa Saksassa – tällaista on urheilijan elämä rajujen rajoitusten keskellä

Päivän toinen harjoitus tehdään tyypillisesti ulkona, jossa maskia ei tarvitse käyttää. Kuivaharjoitus on suhteellinen käsite, sillä Inzellissä on satanut melkein joka päivä. Sisältö on tyypillisesti loikkia, lihaskuntoharjoitteita, koordinaatiota, pyöräilyä ja juoksua.­