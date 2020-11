Joe Biden heittää Washington Nationalsin tulevan kauden aloitussyötön

Donald Trumpilta jäi väliin perinteeksi muodostunut istuvan presidentin heittämä aloitussyöttö.

Joe Biden on seuraava Yhdysvaltain presidentti.­

Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin on määrä heittää baseball-joukkue Washington Nationalsin ensi kauden aloitussyöttö, joukkue kertoi Twitterissä sunnuntaina.

Joukkue kertoo odottavansa innolla sitä, että he saavat isännöidä Bidenia hänen heittäessään vuoden 2021 kauden avausheiton.

Brittilehti Guardianin mukaan Nationalsin on määrä aloittaa kautensa ensi vuonna huhtikuun ensimmäisenä päivänä, jolloin joukkueella on vastassaan New York Mets.

Bidenin suunniteltu aloitusheitto jatkaa pitkäaikaista perinnettä, joka katkesi väliaikaisesti maan istuvan presidentin Donald Trumpin kohdalla.

Trump on on Guardianin mukaan maan toinen presidentti, joka ei ole heittänyt aloitusheittoa MLB baseball-liigan pelissä sitten vuoden 1910, jolloin tuolloinen presidentti William Howard Taft perinteen aloitti.

Trumpin lisäksi aloitusheitto on jäänyt presidenttikautensa aikana viskaamatta myös demokraattien Jimmy Carterilta, joka jäi yhden kauden presidentiksi, niin kuin Trumpkin näyttää tällä tietoa jäävän.

Urheilusivusto Bleacher Reportin mukaan Carter pyrki pelastamaan presidenttikaudellaan kasvonsa heittämällä vuonna 1979 ensimmäisen pallon liigan finaalisarjan eli World Seriesin seitsemännessä pelissä.

Yhdysvaltalaislehti Newsweekin mukaan Carter on kuitenkin heittänyt MLB-liigan kauden avaussyötön oman presidenttikautensa jälkeen.

Biden heitti edellisen kerran seremoniallisen avausheiton Baltimore Oriolesin kauden avanneessa pelissä vuoden 2009 huhtikuussa, kertoo Guardian. Hän oli tuolloin maan entisen presidentin Barack Obaman varapresidenttinä.

Myös tartuntatautiasiantuntija Fauci pääsi heittämään avausheiton

Nationals kutsui aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain johtavan tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucin heittämään koronaviruspandemian vuoksi lykkääntyneen baseball-kauden avausheiton.

Nationals ylisti tuolloin "superfani" Faucia ja hänen toimiaan koronapandemian sekä aiemman uransa aikana.

Trump puolestaan intoutui pilkkaamaan Faucia sen jälkeen, kun tämä oli heittänyt avausheittonsa. Trump julisti Twitterissä Faucin heiton olleen "ehkäpä huonoin heitto baseballin historiassa".

Muuten Faucin heinäkuinen heitto herätti Guardianin mukaan lähinnä kevytmielisiä vertailuita muihin julkisuuden henkilöihin, joiden avausheitot eivät ole menneet aivan suunnitellusti. Lehti luetteli esimerkkeinä muun muassa yhdysvaltalaisräppäri 50 Centin, olympialegenda Carl Lewisin ja kanadalaispoppari Carly Rae Jepsenin.

Biden ja Trump ottivat toisistaan mittaa tiistaina järjestetyissä presidentinvaaleissa. Pitkällisen jännityksen jälkeen yhdysvaltalaismediat julistivat lauantaina Bidenin voittavan vaalit ja nousevan maan 46. presidentiksi.