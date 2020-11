Kuvat: Nuoripari hankki keväällä unelmiensa hirsitalon Loviisasta – nyt liekit veivät kaiken: ”Siinä paloi meidän koko tulevaisuus”

Milla ja Markku Vahtilan juuri hankkima historiallinen hirsitalo paloi Loviisassa varhain lauantaiaamuna.

Milla ja Markku Vahtila toteuttivat keväällä suuren haaveensa. Helsinkiläinen nuoripari osti Loviisan Malmgårdista historiallisesti arvokkaan hirsitalon.

Pariskunta muutti heinäkuun lopulla unelmiensa kartanoon, joka oli rakennettu Suomen itsenäistymisen vuonna, 1917.

Unelmat murskautuivat riipaisevalla tavalla lauantain vastaisena yönä. Koko 177-neliöinen historiallinen rakennus tuhoutui valtavassa tulipalossa.

– Herättiin lauantaiaamuna palohälyttimen ääneen ja koko talon keskiosa oli jo tulessa, kertoivat Vahtilat Ilta-Sanomille järkyttävän yön käänteistä.

Vahtilat nukkuivat talon päädyssä, josta ei ollut edes ovea talon keskiosaan. Milla Vahtila epäilee, että savu kulkeutui ulkokautta talon päätyyn, minkä jälkeen palohälytin reagoi.

Palokunnan saapumisessa kesti tuskallisen kauan. Lopulta paikalla oli pariskunnan laskujen mukaan 11 paloyksikköä sekä poliisiautoja ja ambulansseja. Mitään ei ollut tehtävissä.

– Ihan hurjaa. Kaikki, mikä ei palanut, vedettiin maan tasalle kaivinkoneella, ettei jää mitään kyteviä pesäkkeitä, Milla Vahtila sanoo nieleskellen.

Loviisan Malmgårdissa sijainnut rakennus tuhoutui palossa täysin.­

Lohtua antaa sen ymmärtäminen, ettei henkilövahinkoja sattunut. Perheen kaksi huskykoiraa, kani ja gekko saatiin pelastettua.

Järkytyksen ja surun tunteet ovat kuitenkin valtavia.

– Tuntuu pahalta, koska talolla oli sellainen historia. Uskomatonta ajatella, että siellä oli jo sata vuotta sitten asunut neljä perhettä. Sitten se oli muutettu kahden perheen asumukseksi. Talon keskiosissa oli esimerkiksi autenttinen tupa, joka oli säilynyt sellaisenaan rakennusvuodesta lähtien.

– Siinä paloi samalla koko historiallinen menneisyys ja meidän koko tulevaisuus, Milla Vahtila suree.

Lukiossa seurustelun aloittaneet ja vuonna 2012 naimisiin menneet Vahtilat kertovat, että punaisen kartanon piti olla heidän loppuelämänsä koti.

– Olemme vielä kirjoilla Helsingissä ja meillä on vuokra-asunto sieltä vuoden loppuun. Nyt koronan vuoksi on ollut vähemmän töitä, joten olimme käyttäneet kaiken mahdollisen ajan ja rahan talon remontoimiseen. Kaikki suunnitelmat olivat valmiina, ja olimme keräilleet sinne jo huonekaluja ja muita tarvikkeita.

– Syksy oli onnellisinta aikaamme, kun meillä vihdoin oli unelmatalomme.

Markku ja Milla Vahtila kuvattuna vuonna 2016.­

31-vuotias Markku Vahtila on telinevoimistelun yhdeksänkertainen Suomen mestari renkailta. Fysioterapiaa opiskeleva Vahtila on edustanut Suomea myös EM- ja MM-tasoilla. Hän on työskennellyt muun muassa valmentajana ja urheiluhierojana.

Joulukuussa 31 vuotta täyttävä Milla Vahtila on freelancertoimittaja, valokuvaaja ja yrittäjä. Myös hän on innostunut liikkumisesta ja saavuttanut toistoleuanvedon SM-hopeaa vuosina 2015–2017.

Esimerkiksi upeiden valokuviensa myötä pariskunta on suosittu sosiaalisessa mediassa. He ylläpitävätkin yhdessä Voima-Vahtila-nimistä blogia.

Milla Vahtila kertoo valokuvanneensa myös pariskunnan unelmien tuhoutumista liekkimeren keskellä.

– Absurdia sitä oli kuvata, mutta se helpotti ja rauhoitti omaa oloa. Sitä on kuitenkin niin tottunut tekemään.

Vahtilat aikovat selvittää, onko tuhkan keskeltä vielä pelastettavissa jotain. Sitä varten he aikovat organisoida talkoot omistamallaan noin hehtaarin kokoisella tontilla.

– Ajattelimme, että jos ihmiset haluaisivat auttaa etsinnöissä. Haluttaisiin rakentaa vaikkapa joku muistomerkki palaneelle rakennukselle.

Palon syttymissyystä ei ole varmuutta. Vahtilat kertovat, että huoneessa, josta palo lähti, ei ollut vanhoja sähköjä eikä tulisijaa.

– Siellä oli uusi jatkojohto ja jokunen sähkökäyttöinen työkalu, kuten akkuporakone.

Myös palomestari Björn Westermark sanoi Loviisan Sanomien uutisessa, että ”alustava käsitys oli, että palo saattoi syttyä sähkölaitteista”.