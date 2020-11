Jerimiah heitettiin kolmevuotiaana roskiin – elämäntarina on täynnä myös muita rajuja kokemuksia: ”En koskaan saanut olla lapsi”

Jerimiah Spiceriä on myös ammuttu, puukotettu ja vähätelty. Mikään näistä ei ole estänyt häntä tavoittelemasta unelmaansa, uraa ammattilaisjalkapalloilijana.

Los Angelesissa syntynyt amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Jerimiah Spicer, 29, unelmoi – tuhansien muiden pelaajien tapaan – ammattilaissopimuksesta.

Spicerin tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole pelkästään urheilullisesta tavoitteesta. Hän on kirjoittamassa tarinaa ja haluaa päättää sen ammattilaisuuteen. Eikä pelkästään itsensä vuoksi.

– Sen on oltava hyvä loppu. Sellainen, joka voi motivoida lapsia siinä, että mitä ikinä oletkaan kokenut, pystyt tekemään mitä vain jos todella haluat, Spicer kertoi Ottawa Sunin haastattelussa.

Ammattilaissopimus olisi todellakin hyvä loppu Spicerin tarinalle. Jos kyseessä olisi elokuva, se loppu olisi jo melkein ennalta arvattavan onnellinen. Yhdysvaltalaismies on nimittäin elämänsä varrella kokenut valtavasti vaikeuksia.

Ottawa Sun kertoo, että Spicerin ollessa kolmevuotias, hänen huumeisiin addiktoitunut äitinsä hylkäsi poikansa. Äidin ystävien kerrotaan heittäneen lapsen roskiin. Pieni poika päätyi isoäitinsä hoiviin, mutta asiat eivät juurikaan parantuneet. Ruoasta oli pulaa ja Spiceria lyötiin. Hän päätyi kiertämään kasvattiperheitä ja ryhmäkoteja.

Spicerin Instagram-tilin kuvauksessa on lause From Skidrow to NFL. Se on hänen tavoitteensa, amerikkalaisen jalkapallon huippuliiga NFL. Skid Row on Los Angelesin pahamaineinen naapurusto, joka on tunnettu etenkin kodittomuudestaan ja köyhyydestään. Spicer kasvoi alueella. Hän kiersi ryhmäkodista, orpokodista ja lukiosta toiseen.

Skid row -termiä käytetään myös yleisesti kuvaamaan huonomaineisia ja huonosti ylläpidettyjä kaupunginosia.

– Olin koditon köyhyydessä, ilman äitiä tai isää. Asuin kasvattiperheissä, ryhmäkodeissa ja kävin kahdeksaa eri lukiota. Nukuin lattioilla, sohvilla, hylätyissä asunnoissa ja autossa. Kaikki mitä minulla oli, oli isoäitini ja äitini, joka kuoli, Spicer on kertonut amerikkalaisen jalkapallon XFL-liigan verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa.

Isoäiti kuoli vuonna 2008, vankiloita kiertänyt äiti kaksi vuotta myöhemmin. Isä ei ole koskaan ollut kunnolla kuvioissa.

Nuoruusvuodet pahamaineisilla kaduilla eivät olleet helppoja. Ottawa Sunin mukaan Spiceriä on ammuttu ja puukotettu rintaan. Lukioidensa amerikkalaisen jalkapallon joukkueissa puolustuksen tukimiehenä pelaava Spicer loisti, mutta ei pystynyt koskaan kunnolla keskittymään urheiluun tai opiskeluun.

– Asumistilanteeni esti minua keskittymästä sataprosenttisesti opintoihini. Olen selviytyjä ja tulen aina selviytymään, Spicer totesi XFL:n artikkelissa.

Ottawa Sunille Spicer kertoi muistavansa, kuinka itki sen jälkeen, kun hänet oli hylätty roskapönttöön.

– En koskaan saanut olla lapsi, en saanut olla kuten muut, hän kuvaili.

Urheilullisesti lahjakas Spicer raivasi tiensä yliopistoon. Hän pelasi amerikkalaista jalkapalloa ensin Riverside City Collegessa, sitten Bethesda Collegessa.

Nyt Spicer toivoo, että hän saa tarinalleen onnellisen lopun. Hän tavoittelee paikkaa joko Kanadan CFL:ssä tai NFL:ssä. Viime kaudella hänet draftattiin XFL-liigan Los Angeles Wildcatsiin, mutta vapautettiin lopulta sopimuksesta ennen kauden alkua. Hän on ollut mukana myös NFL-joukkueiden Los Angeles Chargersin ja Cleveland Brownsin testileireillä, muttei saanut sopimusta.

Nyt hän pelaa The Spring Leaguessa, jota pidetään näyttösarjana ylempiä sarjoja ajatellen.

– Olen joutunut käymään läpi paljon. Minulle on sanottu, että ”ei, sinä olet vain ryhmäkotinuori, et pysty tähän, et pysty pelaamaan jalkapalloa”. Mutta minulle se tarkoittaa vain sitä, että pystyn käsittelemään painetta, koska olen kokenut paljon. Minun on mentävä kohti tavoitettani, en voi pysyä paikoillani, Spicer totesi Ottawa Sunille.

Mikäli jalkapalloura ei kovasta työstä huolimatta toteudu, Spicer suunnittelee uraa motivaatiopuhujana.

Lähteet: Ottawa Sun, XFL board, boltbeat.com