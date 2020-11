Mika Anttosella oli sama ajatus kuin presidentti Kekkosella ennen vuoden 1973 poikkeuslakia: Vaalit pilaavat hyvän valinnan, kirjoittaa Tuomas Manninen.

Olympiakomitea etsii puheenjohtajaa.

Ennen sitä peruuttakaamme 95 vuoden taakse Pentinkulmaan, jossa opettaja Rautajärvi pitää puhetta urheilukentän avajaisissa.

”Herra majuri (Salpakari). Tämä kenttä, tämä isänmaallisen väen työn ja vaivan hedelmä, se on ilmaus siitä hengestä, jonka Te ja teidän aseveljenne olette esimerkillänne luoneet. Isänmaan rakkauden ja puolustustahdon jännittämin lihaksin on lapio painunut turpeeseen. Palkkaa pyytämättä, työaikalakeja kysymättä ja ammattiyhdistyksiä perustamatta on vapaaehtoinen maanpuolustusväki uurastanut tässä työssä.”

Ja Rautajärvi jatkaa: ”Luokoon se toivoa ja uskoa siihen, että rakentavat, isänmaalliset voimat kykenevät nostamaan valtakunnan siitä viheliäisestä suosta, missä se nyt rypee.”

OK:n puheenjohtajaksi ovat ehdolla pitkäaikainen kokoomuspoliitikko Ilkka Kanerva, pitkäaikainen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori, lyhytaikainen kokoomuspoliitikko Sari Multala ja Susanna Rahkamo, jonka isä Kari Rahkamo oli pitkäaikainen kokoomuspoliitikko, joka hyppäsi pitkälle, pituutta 734, kolmella loikalla 16,40.

Mainittakoon, että isä-Rahkamo toimi Helsingin kaupunginjohtajana, ylipormestarina ja aivan kuten Vapaavuori nyt, pormestarina.

Kanervasta tiedetään hänen taustansa piiritason pitkien pikamatkojen menijänä Lokalahden Loiskeen riveissä. 400 metrin ennätys on 52,2. Vapaavuori tunnetaan kamppailulajien puolelta, joista hänellä on yksi ehdollinen tuomiokin B-junioreissa.

Lokalahden Loisketta ei kokoomusperinteessä pidä sekoittaa ”naimisen loiskeeseen” Riitta Uosukaisen vesisängyssä. Vesi on tuttu elementti myös naisehdokkaille. Marjaniemen Purjehtijoiden Multala veneili. Rahkamo sitä vastoin tarvitsi suoritukseensa aina jääkoneen ja Petri Kokon apua.

Rahkamo on tekniikan tohtori, Multala kauppatieteiden maisteri, Kanerva valtiotieteen maisteri ja Vapaavuorikin oikeustieteen kandidaatti.

Koviksen imagollaan Vapaavuori tuo mieleen tunnetuimman OK:n puheenjohtajista, EK:n kovaotteisen kuulustelijan Urho Kekkosen. Arvellaan Vapaavuorenkin tähtäävän korkeammalle. Kanerva tyytynee OK-korkeuteen, ovathan aiemmat rimat putoilleet, lähinnä puutarhaharrastukseen liittyvistä syistä. Lokalahden ”viherpeukalo” on kuuluisa kuulijan aisteja hivelevästä puheenparresta, joka on lainassa Runebergin perikunnalta. Vapaavuori on tosi elämän Pikku Myy, koko ajan kiukkuinen.

Ehdolle lähti iloisesti tööttäillen myös urheilumaailman Puuha-Pete, polttoainemoguli Mika Anttonen, jonka koneesta loppui kuitenkin bensa, tai vielä nolompaa, joko Anttonen oli unohtanut tankata tai sitten Jääkiekkoliitto tankkasi lyijybensaa biodieselkoneeseen. Anttosella oli sama ajatus kuin presidentti Kekkosella ennen vuoden 1973 poikkeuslakia: Vaalit pilaavat hyvän valinnan.

Parempi olisi julistaa paras voittajaksi.

Paras on aakkosten ensimmäinen.