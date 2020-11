Triathlonisti Kaisa Salia puukottanut mies sai syytteen tapon yrityksestä

Syyte käsitellään Lapin käräjäoikeudessa. Teosta epäilty mies on ollut mielentilatutkimuksessa, joka on valmistunut.

Aktiiviuransa lopettanut triathlonisti Kaisa Sali joutui puukotuksen uhriksi kotinsa pihalla Kolarissa 2.2.2020.

Puukottaja oli hänelle entuudestaan tuntematon mies.

Syyttäjä nosti asiassa syytteen keskiviikkona. Syyttäjä vaatii kolarilaiselle, 34-vuotiaalle miehelle rangaistusta tapon yrityksestä. Asia käsitellään Lapin käräjäoikeudessa.

Syyttäjä arvioi IS:lle, että istunto asiassa alkaa vasta ensi keväänä. Epäilty ei ole enää vangittuna. Mies on ollut myös mielentilatutkimuksessa, joka on valmistunut. IS:llä ei ole tietoa, missä mies on tällä hetkellä.

Salin kertoman mukaan hänelle ennestään tuntematon mies hyökkäsi puukon kanssa hänen kimppuunsa yllättäen ja takaapäin kerrostalon pihassa. Ennen iskua Sali oli jutellut miehen kanssa.

Kaisa Sali on kuulunut maailman parhaiden naistriathlonistien joukkoon jo useiden vuosien ajan.