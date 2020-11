Pelastaja paljastui! Suomalaiselta perheyhtiöltä monien miljoonien laina KymiRingille – ”Paketti on kasassa”

Rahoitushaasteista kärsinyt ratayhtiö saa tuekseen yhteensä yli 12 miljoonan euron kokonaispaketin.

Mahdottomalta vaikuttaneesta tuli mahdollista.

Iitissä sijaitsevalla KymiRingin moottoriradalla kaasutellaan kuin kaasutellaankin MotoGP:n kilpailuja tulevaisuudessa. Koronapandemian arveltiin muodostuvan jopa kuoliniskuksi Kymiringin taustayhtiölle, jolla on viime vuosina ollut muutenkin suuria, miltei mahdottomalta vaikuttaneita, haasteita yksityisrahoituksen kasaamisessa.

Syys- ja lokakuun aikana kulisseissa kuitenkin varmistui, että KymiRing Oy saa tuekseen rahoituspaketin.

Kaikkiaan kyse on noin 12,6 miljoonan euron potista, josta iso osa on pankkirahoitusta. Se ei kuitenkaan olisi yksistään riittänyt turvaamaan ratayhtiön tulevaisuuden suunnitelmia, vaan lainaa tarvittiin muualtakin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tässä vaiheessa apuun kiirehti Ahlströmin pitkän linjan bisnessuku, joka on alusta asti vaikuttanut KymiRing Oy:n vähemmistöosakkaana.

Perheomisteinen yhtiö lainaa useita miljoonia euroja KymiRing Oy:lle, kiinteistö- ja palvelutoimintaa harjoittavan A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kautta. Tiedon vahvistavat IS:lle sekä perheomisteisen sijoitusyhtiön Ahlström Capital Oy:n rahoitus- ja investointijohtaja Sebastien Burmeister että A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström.

– Pitää paikkansa, että A. Ahlström Kiinteistöt Oy on osallistunut Kymiringin rahoitukseen. Ratkaisun tarkoituksena oli varmistaa, että yhtiön suunnitelmat voidaan toteuttaa, Burmeister sanoo.

– Yhtiömme osalta kyse on muutaman miljoonan lainasta KymiRingille, Ahlström puolestaan kertoo.

KymiRing Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä ei halua avata rahoituspaketin sisältöä kokonaisuudessaan, koska siihen liittyy hänen mukaansa ”selviä liikesalaisuuksia”.

– Saamamme laina on yksi osa sitä rahoitusjärjestelyä, jolla turvaamme toimintamme jatkossa. Paketti on nyt kasassa, Pietilä tiivistää.

KymiRingiä lähellä olevat tahot puhuvat ”pelastavasta lainasta”. Toimitusjohtaja on asiassa maltillisempi.

– Ehkä sana ”pelastava” on vahva ilmaus, mutta tällä lainalla on ilman muuta tärkeä rooli, Pietilä linjaa.

Uuden rahoituspaketin turvin ratayhtiö pystyy viimeistelemään rata-alueen infrastruktuurin MotoGP-kilpailuja varten. KymiRing on ennen tätä käyttänyt ratahankkeeseen noin 22–23 miljoonaa euroa, josta osa on julkista rahoitusta. Yhteensä alueen rakentaminen tulee maksamaan yli 30 miljoonaa euroa.

Alun perin ratamoottoripyöräilyn MotoGP-osakilpailut oli tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa jo kesällä 2019, mutta ne suunnitelmat kaatuivat ratatöiden rahoituspulaan. Vaikka ratayhtiön rahoitus oli epäselvä, nyt menneenä kesänä MotoGP oli tarkoitus järjestää Iitin radalla. Koronapandemia kuitenkin sekoitti ne suunnitelmat.