Suomessa pelattavissa EM-kisoissa paljastui kaksi koronan jatkotartuntaa – ”Tilanne on tylsä karanteenissa oleville henkilöille”

Sulkapallon nuorten EM-kisojen koronatestissä reputtaneet joukkueet kuljetetaan torstaina Lahteen testattaviksi.

Pajulahden urheiluopistolla on jouduttu eristämään kaksi joukkuetta.­

Pajulahdessa pelataan parhaillaan sulkapallon alle 19-vuotiaiden EM-kilpailuja. Joukkuekilpailut käytiin viime viikon lopulla ja tällä viikolla ovat vuorossa joukkuekilpailut.

Kisoihin piti alun perin saapua 27 maata, mutta kaksi maata (toinen niistä Belgia) eivät saapuneet Suomeen, koska maiden omat viranomaiset estivät matkan.

Ennen kisojen alkua Liettuan joukkueen jäsenen koronatesti osoittautui positiiviseksi. Asiasta uutisoi maanantaina Euroopan sulkapalloliitto nettisivuillaan.

– Torstaina oli testit 300 pelaajan ryppäälle, ja niissä oli yksi positiivinen tulos, Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja Tero Kuorikoski kertoo.

Hänen mukaansa Liettuan koko joukkue asetettiin karanteeniin Pajulahden urheiluopistolla.

– He eivät ole missään tekemisissä muiden kuin oman joukkueen jäsenten kanssa, Kuorikoski sanoo.

Siten he eivät pääse kosketuksiin muiden joukkueiden tai opistolla liikkuvan väen kanssa. Pajulahdessa on henkilökuntaa noin sata, ja liikuntakeskuksessa on runsaasti muita käyttäjiä.

– Tilanne on tylsä karanteenissa oleville henkilöille, ja heille jää turnauksesta huono maku, Kuorikoski sanoo.

Eristykseen joutuneita ei ole jätetty unholaan.

– Olemme yrittäneet pienillä eleillä huomioida heitä.

Sunnuntaina Pajulahdessa tehtiin uudet testit 50 pelaajalle, ja siitä joukosta löytyi kolme positiivista. Yksi oli bulgarialainen sulkapallopersoonan näyte, ja lisäksi kahden liettualaispelaajan testitulos osoittautui positiiviseksi eli kyse oli jatkotartunnoista.

Liettualaisten ja bulgaarien kisat jäivät kesken, eikä kotiinpaluun ajankohtaa vielä tiedetä. Pajulahden koronatestit suoritti torstaina ja sunnuntaina paikalla vieraillut Mehiläisen mobiiliyksikkö.

Nyt Liettuan ja Bulgarian joukkueet pitää testata uudelleen. Siihen tarvitaan erityisjärjestelyitä, koska mobiiliyksikkö on Lahdessa.

Vaikka Bulgarian joukkueessa on todettu vain yksi tartunta, koko ryhmää käsitellään altistuneina. Tarvittiin erityisjärjestelyjä, jotta Rajavartiolaitos ja THL näyttivät vihreää valoa kisojen toteutumiselle.

– Koska he ovat yhdessä tulleet kotimaastaan tänne, Kuorikoski kertaa protokollan määräyksiä.

Torstaina joukkueet testataan uudelleen. Jälleen tarvitaan erityistoimia, koska Lahteen pitää saada turvallinen kuljetus.

– Onneksi meillä on turvakuljetus, jossa kuljettaja on eristetty matkustajista, Kuorikoski sanoo.

Turva-auto ei kuitenkaan ole mikään limusiini.

– Valitettavasti siihen mahtuu vain kaksi pelaajaa kerrallaan, joten tulee useampi reissu, mutta onneksi joukkueet ovat aika pieniä, Kuorikoski sanoo.

Entä jos tulee lisää positiivisia tuloksia?

Lykkääntyykö Liettuan tai Bulgarian joukkueen kotiinlähtö suunnitellusta aikataulusta?

– Kyllä se sitä tarkoittaa, mutta katsotaan se sitten, kun tiedetään tulokset.

Kuorikosken mukaan Pajulahden järjestelyt ovat kiinnostaneet muita suomalaisia kisaorganisaatioita.

– Olemme käyneet läpi koronaikaisen tapahtumajärjestämisen korkeakoulun, joten meillä on nyt osaamista, jota jakaa muille.