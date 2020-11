ESPN: Urheilupomot pumppaavat miljoonia Trumpin vaalikampanjaan – ”Tiedän, että hän on hullu, mutta...”

Seurojen omistajat puhuvat yhtä ja tekevät toista, raportoi ESPN.

Viime vuodet ovat olleet pitkän tauon jälkeen kasvavaa urheilija-aktivismin aikaa. Näin on erityisesti ollut Yhdysvalloissa, jossa urheilijat ovat aktivoituneet poliittisesti esimerkiksi puolustamaan vähemmistöjen oikeuksia.

Urheilijat ovat myös entistä voimakkaammin vaatineet pomojaan mukaan. Etenkin NBA on tukenut näkyvästi Black lives matteria, samaten NHL. Moni NFL-pelaaja on myös esittänyt tukensa tälle aatteelle, ja NFL liigana pyysi anteeksi pelinrakentaja Colin Kaepernickiltä, jota se totesi kohdelleensa kaltoin tämän mielenilmausten jälkeen 2016.

Uskovatko seurojen omistajat ja liigan rahamiehet niihin pelaajien kannattamiin ajatuksiin, joille antavat julkisissa puheenvuoroissa tukensa? Urheilumedia ESPN tutki Pohjois-Amerikan suurten sarjojen (NFL, NBA, NHL, MLB) seurojen omistajien poliittisia lahjoituksia marraskuun 2020 vaalien alla.

Vastaus näyttää olevan, että seuraomistajien lompakot eivät ainakaan puhu samaa kieltä. ESPN analysoi julkiset tiedot kampanjalahjoituksista Yhdysvalloissa. Tietojen mukaan omistajat ovat lahjoittaneet melkein 45 miljoonaa dollaria vuodesta 2015 eteenpäin eri vaalitarkoituksiin.

Vain kymmenen eri omistajaa ei ole tehnyt mitään poliittisia lahjoituksia tänä aikana.

Valtaosa rahasta on mennyt republikaanien tueksi. Perinteisesti he eivät ole tukeneet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aktivismia, jota etenkin NBA- ja NFL-pelaajat ovat viime vuosina peräänkuuluttaneet.

Vuosien 2016, 2018 ja 2020 vaalikausien aikana demokraateille on lahjoitettu hieman yli 10 miljoonaa dollaria ja loput republikaaneille. Kaikki lahjoitukset vuoden 2020 kampanjoille eivät ole vielä tiedossa.

NFL- ja NHL-omistajat lahjoittavat noin 75-prosenttisesti republikaaneille eli etenkin 2016 ja 2020 tapauksessa Donald Trumpille. NBA:ssa ja MLB:ssä lukemat ovat hieman matalampia, mutta silti puoltavat selkeästi republikaaneja.

Näin siis on, kun kyse on virallisista kampanjalahjoituksista. Aivan oma lukunsa on niin sanottu pimeä raha. Siinä, missä suoraan kampanjoille tehtävät lahjoitukset on tehtävä julkisiksi, niin esimerkiksi voittoa tuottamattomat yhdistykset saavat lahjoittaa rajoittamattoman määrän rahaa kannattamiensa asioiden ajamiseen.

Vuonna 2010 nähtiin merkittävin muutos poliitikkojen taloudellisessa tukemisessa, kun korkeimman oikeuden päätöksen seurauksena sallittiin niin sanottu super PACien (Political Action Committee) perustaminen. Poliittisten kannattajayhdistysten ainoa merkittävä sääntö oli, että ne eivät saa koordinoida suoraan ehdokkaiden kanssa vaan niiden oli toimittava itsenäisesti.

Mutta vastavuoroisesti niillä oli täysi oikeus kerätä ja käyttää niin paljon rahaa tukemansa ehdokkaan eteen kuin he halusivat.

Pimeä raha toisin sanoen syntyy niin, että ihminen lahjoittaa määrittelemänsä summan nimettömänä esimerkiksi jollekin voittoa tuottamattomalle yhdistykselle, jolla on läheinen suhde super PACiin. Yhdistys taasen antaa rahat eteenpäin super PACille. Super PAC sitten käyttää rahat ehdokkaansa tukemiseen. Kenellekään ei selviä mistä raha tuli, jolloin lahjoittajalle ja esimerkiksi hänen liiketoiminnalleen ei tule boikottiuhkaa. Pelaajat ja kannattajat pysyvät myös tietämättöminä tyytyväisinä.

Kun ESPN kysyi nimettömänä pysyneeltä omistajaryhmään kuuluvalta ihmiseltä, tekevätkö rikkaat omistajat nimettömiä lahjoituksia välttääkseen pelaajien, työntekijöidensä ja fanien vihat, oli vastaus voimakkaan myöntävä.

– Ei kahta sanaa. Todella suuri osa omistajista on republikaaneja. He ovat todella huolissaan veroista ja tietenkin sääntelystä heidän liiketoiminta-aloillaan, nimetön lähde kertoi.

Etenkin NBA:ssa ja WNBA:ssa pelaajat painostavat omistajia ja sarjansa valtaapitäviä seisomaan heidän tukenaan. Omistajat tasapainoilevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja oman bisneksensä suojelemisen välillä, ja ainakin lompakoidensa puolesta kallistuvat suojelemaan bisneksiään.

– Olen niin huolissani Bidenin mukanaan tuomasta uudesta sääntelystä, että rahoitan Trumpia niin paljon kuin pystyn henkilökohtaisesti ja anonyymisti. Tiedän, että hän on hullu, mutta samalla toivon, että demokraatit voittajat edustajanhuoneen ja senaatin hallinnan itselleen. Trump voi sitten torjua joitain juttuja ja suojata meitä vero- ja sääntelyasioissa, kertoi eräs omistaja ESPN:lle – nimettömänä hänkin.

Osa lahjoittajista voi haluta pitää nimensä salassa muista syistä. Yhtä lailla esimerkiksi aborttioikeuden puolesta rahojaan lahjoittava seuraomistaja yrittää välttää salaamisella abortinvastustajien boikotit niskastaan. Osa haluaa pitää nimensä piilossa myös sen vuoksi, etteivät heidän tekemänsä lahjoitukset johtaisi pitkään riviin muita lahjoitusten kinuajia.

Raha auttaa saamaan vaikutusvaltaa. Esimerkiksi merkittävästi Donald Trumpia tukenut NFL-seura New York Jetsin omistaja Woody Johnson nimitettiin Yhdysvaltain Britannian-suurlähettilääksi vuonna 2017. Johnson oli yksi talousjohtajista Trumpin virkaanastujaiskomiteassa, joka keräsi yli 100 miljoonaa dollaria. Johnson on pitkäaikainen republikaanien ja Trumpin tukija.