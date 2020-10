Urheilun superpari kertoi kihlauksesta

Olympiavoittajat ilmoittivat kihlauksesta.

Naisten koripalloilun nelinkertainen olympiavoittaja Sue Bird ja naisten jalkapalloilun MM- ja olympiavoittaja Megan Rapinoe ovat kihlautuneet. Bird julkisti asian Instagramissa.

Yhdysvaltalaiset Bird, 40, ja Rapinoe, 35, tutustuivat 2016 olympialaisissa Riossa ja ovat seurustelleet siitä lähtien.

– Meillä on paljon yhteistä, ja me vain sovimme yhteen. Vitsailen, että hän on paras neuvonantajana. Hän on hyvin järkevä, Rapinoe sanoi ESPN:n haastattelussa 2017.

Bird on voittanut kaksi kertaa Yhdysvaltain yliopistosarjan mestaruuden, neljä olympiakultaa sekä neljä WNBA-liigan mestaruutta. Rapinoe voitti olympiakultaa Yhdysvaltain joukkueessa 2012 Lontoossa sekä maailmanmestaruudet 2015 ja 2019.