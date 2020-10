Vakio: Alipelattu Liverpool kierroksen runkovarma

Bournemouth ja Brentford ovat jäämässä alipelatuiksi ja nousevat kierroksen rivin arvoa nostaviksi varmavalinnoiksi.

1 Burnley–Chelsea (2)

Valioliiga: Burnleyn kausi on alkanut nihkeästi, vaikka peliesitykset oikeuttaisivatkin hieman toteutunutta suurempaan pistesaaliiseen. Tämä konkretisoitui myös maanantai-illan kotiottelussa Tottenhamia vastaan. Tuloksena oli 0–1-tappio tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Myös loukkaantumiset ovat sävyttäneet Burnleyn alkukautta ja sivussa jatkavat edelleen Ben Mee ja Jack Cork.

Chelsean peliesitykset Sevillaa ja Unitedia vastaan jäivät odotuksiin nähden heikoiksi. Keskiviikon vierasreissu Venäjälle lisäsi fyysistä kuormitusta, mutta selkeä 4–0-voitto teki varmasti itseluottamukselle hyvää joukkueen jäätyä kaksi kertaa peräkkäin maaleitta. Chelsean odotetaan pääsevän lauantaiseen Burnley otteluun ilman poissaoloja.

Burnley on ollut hieman toteutuneita tuloksiaan parempi, mutta etenkin maalipaikkojen luominen tuottaa viime kautta enemmän tuskaa. Vieraat saattavat olla pakotettuja kierrättämään pelaajiaan, sillä Mestarien liigaa on luvassa tulevallakin viikolla. Ero perustasossa pitää Chelsean kiinni selkeässä 60 prosentin suosikkiasemassa. Oikein pelatun vierasvoitto kelpuutetaan avauskohteessa varmaksi.

2 Liverpool–West Ham (1)

Valioliiga: Liverpool käänsi viimeksi Valioliigassa kotiottelun Sheffieldiä vastaan ensimmäisen puoliajan haasteiden jälkeen ansaituksi 2–1-voitoksi. Tiistaina Mestarien liigassa Midtjylland voitettiin osin kärkimiehiä lepuuttaen 2–0. Loukkaantumiset asettavat Liverpoolin haastavaan tilanteeseen. Viikonloppuna sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Virgin van Dijk, Thiago Alcantara ja Joel Matip.

West Ham tasasi pisteet kotonaan Manchester Cityä vastaan 1–1 ja esiintyi odotuksiin nähden laadukkaasti. Kokonaisuudessaan Hammersin kausi on alkanut lupaavasti ja pistesaalis voisi olla paremmalla onnella kahdeksaa suurempikin. Hammersin loukkaantumistilanne on isäntiä parempi, kun vain hyökkääjä Michail Antonio on epävarma osallistuja viikonlopun ottelun alla.

Liverpoolin otteluruuhka ei helpota, kun se matkustaa jo tiistaina Bergamoon Atalantan vieraaksi Mestarien liigassa. Ero perustasossa on isäntien rasituksesta, poissaoloista ja vieraiden hyvästä kauden aloituksesta huolimatta niin raju, että Liverpool on 70 prosentin suosikki. Vakiossa pelaajien usko kotijoukkuetta kohtaan horjuu, sillä isäntien kannatus on vain hieman yli 60 prosentin. Ykkönen kuuluu alipelattuna kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

3 Barnsley–Watford (X2)

Valioliiga: Barnsley sai viimein voittotilinsä auki, kun viikkokierroksen kotiottelu QPR:ää vastaan hoidettiin 3–0. Vieraiden aikainen ulosajo edesauttoi Barnsleyn tehtävää, mutta ylivoimalla suvereenisti esiintynyt joukkue ansaitsi voittonsa.

Watford jäi viikkokierroksella Wycomben vieraana tasapeliin 1–1 päättyneessä ottelussa. Huolestuttavinta Watfordin kannalta oli heikko peliesitys ottelussa, jonka sen odotettiin voittavan useamman maalin marginaalilla. Isossa kuvassa Watfordin alkukautta leimaa hyökkäystehojen puute, mutta tiivis puolustus mahdollistaa pisteiden keräämisen.

Barnsley on esiintynyt alkukaudesta selvästi toteutuneita tuloksiaan laadukkaammin. Watford on nihkeistä otteistaan huolimatta arvostettava selvästi laadukkaammaksi joukkueeksi. Vieraat ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa tarkasti oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus tarpeen.

4 Bournemouth–Derby (1)

Championship: Bournemouth jatkoi hyviä otteitaan voitettuaan viikolla kotonaan Bristolin 1–0. Niukka voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, vaikkei isäntäjoukkue tälläkään tälläkään kertaa mässäillyt laadukkailla maalipaikoilla

Derby tasasi viikolla pisteet kotonaan Cardiffia vastaan 1–1, mutta jäi xG:n valossa vieraita jälkeen. Derbyn alkukausi on ollut odotuksiin nähden farssi, mutta myös loukkaantumiset ovat olleet rasitteena. Joukkueen vahvuuteen palannut hyökkääjä Martyn Waghorn on onnistunut maalinteossa kahdessa viime otteluissa, joissa mies esiintyi tällä kaudella myös ensimmäisiä kertoja avauskokoonpanossa.

Bournemouth on esiintynyt alkukaudesta odotusten mukaisella tasolla. Derbyn otteissa ei pienestä kohennuksesta huolimatta ole kehumista. Bournemouth on kotonaan selkeä 60 prosentin suosikki. Vakiossa isännät ovat niukasti alipelattuja ja kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

5 Millwall–Huddersfield (1X)

Championship: Millwall haki viikolla täydet pisteet pohjoisesta, kun vierasottelu Prestonia vastaan hoidettiin 2–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu ja jatkoa joukkueen hyvälle viime viikkojen tuloskunnolle. Preston-ottelua lukuun ottamatta otteluohjelma on ollut Millwallille tuplapelien viikoilla varsin suotuisa.

Huddersfield kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen vierasottelu Birminghamia vastaan hävittiin 1–2. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Huddersfieldin kausi on alkanut melko lailla odotetusti ja sarjasijoitus sijalla 15 on linjassa peliesitysten kanssa.

Millwall on noin luokkaa laadukkaampi ja kotonaan hieman alle 50 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu kohde ei tarjoa merkittävää etua millekään merkkivalinalle, joten runsas rastitus on paikallaan.

6 Swansea–Blackburn (12)

Championship: Swansea kaatoi viikolla kotonaan Stoken 2–0, ansaiten voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Swansean peli on asettautunut heti alkukaudesta uomiinsa ja joukkue on sarjataukukossa ansaitusti kolmantena.

Blackburn kärsi viikkokierroksella kotonaan rajun 2–4-tappion Readingia vastaan. Blackburnin korkea puolustuslinja teki useita kohtalokkaita virheitä. Pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia selvää vierasvoittoa paremmin. Isossa kuvassa Blackburnin alkukausi on sujunut selvästi toteutuneita tuloksia paremmin. Viime kaudellakin vakuuttavasti esiintyneen ja alkukaudesta peräti yhdeksän osumaa Blackburnille iskeneen Adam Armstrongin nimi on syytä painaa mieleen.

Swansea on esiintynyt suljetuista ovista huolimatta kotikentällään vakuuttavasti. Joukkueiden välinen tasoero on sarjataulukossa selvästi korkeammalla olevan Swansean hyväksi marginaalinen. Isännät lähtevät otteluun kotiedun turvin noin 40 pinnan suosikkeina. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus enemmän kuin paikallaan.

7 Luton–Brentford (2)

Championship: Luton tasasi viikolla pisteet kotonaan Middlesbroughta vastaan 1–1. Lutonin laitapuolustaja Glen Rea oli vauhdissa niin hyvässä kuin pahassa ja viimeisteli kummatkin ottelun osumat. Lutonin muodonmuutos viime kauden synkimmistä hetkistä huikeaan loppukiriin ja kuluvan kauden alkuun on ollut upea. Hyvät esitykset ovat antaneet aihetta nostaa joukkueen pelivoimaa putoamistaistelusta aina keskikastin tuntumaan asti, mutta tämänhetkistä sarjasijoitusta vastaavaan rankingiin Hatters ei yllä.

Viime kaudella tuskastuttavan lähelle jäänyt Valioliiga-nousu ja alkukauden epäonni alkavat varmasti jo syömään Brentfordia. Viikolla pisteet tasattiin nousijakandidaattien välisessä kohtaamisessa, kun kotiottelu Norwichia vastaan päättyi 1–1. Brentford hallitsi ottelua ja loi selvästi vieraita enemmän maalipaikkoja, mutta Norwich nousi 87. minuutilla puolustajista kimmonneella kaukolaukauksella tasoihin.

Brentfordin otteet ovat ailahdelleet, mutta se on ollut myös toistaiseksi sarjan epäonnisin joukkue. Perustaso on Lutoniin nähden merkittävästi korkeampi. Päivää pidemmän palautumisajan ansiosta vierasvoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa vieraat ovat jääneet lähes 10 pinnaa alipelatuiksi, joten usko Brentfordiin tarjoaa yhden kierroksen parhaista peli-ideoista.

8 Stoke–Rotherham (1)

Championship: Stoke ehti pelata viisi ottelua tappioitta ja voittaa näistä kolme ennen tiistain reissua Walesiin. Siellä tuli 0–2-tappio Swansean vieraana. Myös joukkueen peliesitys oikeutti selvään tappioon. Valioliigasta putoamisen jälkeen resurssiensa asettamiin odotuksiin nähden rämpineen Stoken tulisi viimein nousta takaisin vähintään nousukarsintapaikoista taistelevaan ryhmään.

Rotherham pääsi jälleen voiton makuun, kun viikkokierroksen kotiottelu Sheffieldia vastaan hoidettiin tyylikkäästi 3–0. Urakkaa helpotti toki vieraiden ensimmäisen puoliajan lopun ulosajo, mutta peliesitys oli miesylivoima huomioidenkin laadukas. Rotherham on esiintynyt sarjanousijoista parhaiten, mutta joutuu silti todennäköisesti taistelemaan tosissaan putoamista vastaan.

Stoken alkukauden otteet ovat olleet nousujohteisia ja viikolla tullut tappio Swansean vieraana palautti joukkueen maan pinnalle. Laadukkaampi kotijoukkue lähtee otteluun päivää pidemmän palautumisajan ja kotiedun turvin otteluun selkeänä 56 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta suosikkivarma säilytetään riveissä varmana.

9 Middlesbrough–Nottingham (12)

Championship: Boro on edelliskauden pettymyksen jälkeen nousemassa odotusten mukaiselle tasolle ainakin tuloksellisesti. Alla on seitsemän peräkkäistä ottelua tappioitta. Viikolla voitettiin kotikentällä Coventry 2–0, ja myös peliesitys oli selkeään voittoon oikeuttava. Boron kausi on alkanut vähintään odotusten mukaisesti, mutta pisteitä on kertynyt hieman peliesitysten oikeuttamaa määrää runsaammin.

Chris Hughtonin päävalmentaja pesti Forestin peräsimessä alkoi komealla 1–0-vierasvoitolla Blackburnista, mutta tämän jälkeen pisteet on tasattu kolmesti peräkkäin. Viikolla pisteet tasattiin Lutonin vieraana 1–1, mutta Nicholas Ioannoun ulosajo ensimmäisen puoliajan lopulla vesitti haaveet täydestä pistepotista. Pelikieltoisen Ioannoun lisäksi sivussa viikonloppuna ovat todennäköisesti ykköshyökkääjä Lewis Grabban sekä Harry Arter, jotka kumpikin jättivät viikolla pelatun Luton ottelun vammojen vuoksi väliin.

Isännät pääsevät otteluun päivää pidemmällä palautumisajalla. Forestin poissaolot tekevät pahimmassa tapauksessa merkittävän loven joukkueen iskukykyyn. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kohde on tarkoin oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

10 QPR–Cardiff C (X2)

Championship: QPR on tahkonnut avauskierroksen jälkeen voitoitta. Viikkokierroksella joukkue nöyrtyi Barnsleyn vieraana 0–3-tappioon. Ärrät jäi myös pelillisesti isäntien jalkoihin, mutta joutui jo 25 minuutin kohdalla alivoimalle Robert Dickien joutuessa ulosajetuksi. Alkukaudesta täydet minuutit QPR-puolustuksessa pelannut Dickie on pelikieltoisena sivussa Cardiffia vastaan.

Voitot karttavat myös Cardiffia, mutta se on onnistunut välttämään tappion viidesti peräkkäin. Viikolla joukkue tasasi pisteet kolmannen kerran peräjälkeen, kun vierasottelu Derbyä vastaan päättyi 1–1. Cardiff loi ottelun parhaat maalipaikat, eikä niukkaa voittoa olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä.

Isännät nauttivat viikkokierroksen jäljiltä päivää pidemmän palautumisajan myötä lepoetua. Cardiff on joukkueista selvästi laadukkaampi rasittuneempanakin hieman alle 40 prosentin suosikki. Vakiossa Cardiff on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten pelivalinta on vieraiden menestykseen kallellaan.

11 Wycombe–Sheffield W (12)

Championship: Wycombe avasi pistetilinsä tasattuaan viikolla pisteet kotiottelussa Watfordia vastaan 1–1. Wycombe ansaitsi myös pelitapahtumien valossa vähintään pisteen ottelusta. Pistetilin avaamista edelsi seitsemän tappiota, joten pistetahtia on kiristettävä rajusti, mikäli säilymisestä voi edes haaveilla.

Sheffield kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Rotherhamia vastaan hävittiin 0–3. Tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu. Kuten kahdessa aikaisemmassakin tappioon päättyneessä ottelussa, peliesitys jäi reilusti jälkeen ennakko-odotuksista.

Wycombe nauttii viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää palautumisaikaa. Otteet ovat olleet nousujohteisten vastustajien taso huomioiden hyvällä tassolle, ja pistetilin avaaminen sarjan kärkijoukkuetta vastaan nostaa itseluottamusta. Ero perustasossa pitää silti vieraat kiinni kerran kahdesta toteutuvassa suosikkiasemassa. Kohde on Vakiossa tarkoin oikein pelattu ja runsas rastitus on paikallaan. Isäntien venyminen täysiin pisteisiin mahdutetaan mukaan riveihin.

12 Preston–Birmingham (1)

Championship: Preston joutui viikkokierroksella taipumaan kotonaan Millwallia vastaan 0–2-tappioon. Myös Prestonin peliesitys jäi ottelussa selvästi odotettua vaisummaksi ja tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Birmingham päätti kuuden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putkensa kaadettuaan viikkokierroksella kotonaan Huddersfieldin 2–1. Birminghamin niukka voitto oli linjassa myös pelitapahtumien kanssa.

Kummankin joukkueen alkukauden otteissa on nähty runsaasti vaihtelua. Hyvänä esimerkkinä Prestonin kärsimät neljä tappiota, joista jokainen on tullut kotikentällä. Viime vuosina jopa keskimääräistä paremmin kotonaan pelannut Preston on toki muiden joukkueiden tavoin kärsinyt yleisön puuttumisesta, mutta alkukauden kotitappioiden suurin selittäjä on puhdas sattuma. Isännät ovat perustasonsa puolesta noin kaksi luokkaa edellä ja ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

13 MK Dons–AFC Wimbledon (1)

Ykkösliiga: MK Donsin kauden aloitus on jäänyt jälleen hieman jälkeen odotuksista. Yhdeksän kierroksen jälkeen kasassa on kahdeksan pistettä. Viikkokierros palautti joukkueen voittokantaan, kun kotiottelu Wigania vastaan hoitui tyylikkäästi 2–0.

Wimbledon sai kolmen voitottoman ottelun putken katki, kun joukkue voitti kotonaan itseään laadukkaamman Blackpoolin 1–0. Voitto oli Wimbledonille kauden kolmas. Sekä tasapelejä että tappioita on kertynyt alkukaudesta vastaava määrä.

Viime kaudella niukasti putoamisen välttäneet seurat vastakkain. Kotijoukkue on sarjasijoituksestaan huolimatta arvostettava laadukkaammaksi. Dons on hävinnyt kuluvalla kaudella kotona vain kertaalleen – vaikka ottelut käydään edelleen suljetuin ovin. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa alipelatuksi jäänyt kotivoitto nostetaan päätöskohteessa varmaksi.