Petra Olli julkaisi kuvan ”kaalikorvastaan” ja avautui ihmisten antamista kommenteista: ”On ottanut päähän”

Maailmanmestari Petra Olli lopetti urheilu-uransa aiemmin tänä vuonna.

Painiuransa tänä vuonna lopettanut Petra Olli, 26, julkaisi Instagramissa kuvan korvastaan.

Korvasta, jota ihmiset Ollin mukaan ovat kommentoineet seuraavasti:

– Hyi vi**u tota sun korvaa!? Voiko ton leikkaa jotenkin normaaliksi? Mitä tolle voi tehdä?

Olli kutsuu korvaansa ”kaalikorvaksi”. Sellainen on hyvin tyypillinen niin painijoilla kuin muillakin kamppailu-urheilijoilla. Kun korvaan tulee tarpeeksi kova isku, korvalehteen voi syntyä veripahka, joka pitää tyhjentää.

– (Loukkaantunut korva) on niin kosketusherkkä ettei painimisesta meinaa tulla mitään. Siksi on pakko imeä veret piikillä pois ja sitoa pään ympäri painetta tuova side, jotta pystyy edes jotenkin vääntämään. Itse olen pari kertaa imenyt verta pois (korvalehdestä), muutaman kerran joku koutsi ja myös lääkäri. Ja tuollainen siitä sitten on tullut, Olli avaa painijoiden arkipäivästä ongelmaa.

– (Korva) ei ehkä ole kaunis, mutta työllä ansaittu ja vahvasti osa meikäläistä. Kyllähän sen voisi leikata ja kaunistaa. On suositeltukin. Mutta vastaukseni on ei, ei ole tarvis.

Olli kertoo päivityksessään, että painijat ovat ylpeitä korvistaan, koska niitä ei saa helpolla, vaan ne pitää ansaita. Muut kuin painijat eivät asiaa aina ymmärrä.

– Joskus on ottanut päähän just sellaiset kommentit kuin ”hyi hele” ja ”toivottovasti tuolle voi tehdä jotain”, vuoden 2018 maailmanmestari myöntää.

Vaikka ”kaalikorvasta” on painijalle välillä vaivaa, on pilvellä aina hopeareunus.

– Vähän on kuulohaittaa, mutta hyvin pärjää ja joskus on paree, kun ei kaikkea kuulekaan. Kaikki arvet kropassa kertoo tarinaa siitä, kuka sinä olet. Ollaan ylpeästi just sellaisia kuin ollaan.

Olli saavutti urallaan maailmanmestaruutensa lisäksi viisi painin arvokisamitalia, joista kaksi oli Euroopan mestaruuksia. Lokakuussa hän aloitti valmentajan ammattitutkinnon (VAT) suorittamisen Kuortaneen urheiluopistolla.