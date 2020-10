Paavo Arhinmäki esittää valtavaa muutosta – liikunnan ja urheilun rahoitus valtion budjettiin

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki haluaa urheilun ja liikunnan rahoituksen valtion budjettiin.

Keskustelu urheilun ja liikunnan rahoituksen ja Veikkauksen tuottojen välisestä napanuorasta on viime aikoina käynyt kiivaana.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki (vas) esitti tiistaina kansallisen liikuntafoorumin loppupuheenvuorossaan, että liikunnan rahoitus olisi syytä siirtää budjettirahoitukseen.

– Veikkauksen rahapelien tuotto on pitkään ollut siunaus liikunnalle. Tuotot ovat kasvaneet, ja on voitu kasvattaa budjetteja. Mutta täytyy sanoa, että ei ole kestävää, että liikunnan rahoitus on riippuvainen rahapelitoimintojen tuotoista, Arhinmäki sanoi.

– Valtion liikuntaneuvoston mielestä olisi syytä siirtää liikunnan rahoitus budjettirahoitukseen. Aivan samalla tavoin kuin kulttuurin, nuorisotyön ja sotejärjestöjen rahoituksen pitäisi tulla yhteisestä budjetista. Veikkauksen tulos tuloutettaisiin valtion budjettiin, josta jaettaisiin rahoitus näille tärkeille toiminnoille, Arhinmäki esitti.

Tämä on ensimmäinen vakava poliittinen puheenvuoro, jossa esitetään Veikkauksen tuottojen ja urheilun ja liikunnan rahoituksen napanuoran katkaisemista. Arhinmäki myös muistutti, mistä tämä napanuora on peräisin, ja miksi se on säilynyt niin vahvana näihin päiviin asti.

– Liikuntaa ja urheilua on historiallisista syistä rahoitettu veikkausvoittovaroista. Oy Tippaustoimisto Ab oli urheilujärjestöjen perustama. Tämä usein unohtuu siinä julkisessa keskustelussa, jossa kysytään, miksi liikuntaa rahoitetaan Veikkauksen tuloksesta, Arhinmäki muistutti.

Vielä ensi vuodeksi urheilun ja liikunnan, kuten muidenkin edunsaajatahojen, rahoitus kompensoidaan valtion budjetista täysimääräisesti erityisjärjestelyillä. Sen jälkeen tilanne muuttuu.

– Tämä (budjettirahoitus) on ainoa kestävä ratkaisu, mutta myös erittäin suuri haaste liikuntaväelle ja kaikille muille, joita on rahoitettu rahapelituotoista. Silloin taistellaan samoista rahoista kaikkien muiden kanssa.

– Liikuntaväellä on nyt vuosi aikaa miettiä yhdessä toimia ja ratkaisuja, joilla turvataan myös vuodesta 2022 eteenpäin liikunnan rahoitus myös valtion budjetista. Samaan aikaan on rehellisesti sanottava, että koronakriisin keskellä ja tässä taloustilanteessa on vaikea nähdä, että löytyisi sama rahoitus liikunnalle ja näille muille toiminnoille. Siksi tämä on erityinen tehtävä meille kaikille, Arhinmäki sanoi.

Ensimmäisenä urheilun ja liikunnan rahoituksen ja Veikkauksen tuottojen välisen napanuoran otti julkisesti puheeksi Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani syyskuussa Urheilulehdessä.

Itani kyseenalaisti sen logiikan, että urheilu saa sitä enemmän rahaa, mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa Veikkaukselle.

Sittemmin myös Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio kyseenalaisti kytköksen Urheilulehdessä sanomalla, että ”pidän hankalana, että meidän pitäisi vastoin liikunnan ja urheilun arvomaailmaa ja vastuullisuusperiaatteita puolustaa yhteiskunnallisia ongelmia aiheuttavaa rahapelaamista”.

Ritakallion mukaan Veikkauksen tuottojen korvamerkintä urheilulle on ongelma, ja hänen mielestään urheilua ja liikuntaa pitäisi tukea valtion budjetista.

Myös esimerkiksi Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtajan pestistä Salibandyliiton toiminnanjohtajaksi siirtynyt Pekka Ilmivalta, jääkiekkoa ja hiihtoa merkittävillä summilla tukeva öljy-yhtiö ST1:n pääomistaja Mika Anttonen sekä nuorisojärjestö Allianssin edustajat ovat kyseenalaistaneet Veikkaus-rahoituksen mielekkyyden.

Veikkauksen edustajat, esimerkiksi varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski taannoin Urheilulehdessä, sekä esimerkiksi Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ovat muistuttaneet, että on poliittinen päätös, mitä toimintoja Veikkauksen tuotoista rahoitetaan.