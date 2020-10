Päätös Matti Nykäsen muistomerkistä kuumensi legendan lähipiirin – ”Ja nyt entistäkin hanakammin”

Jyväskylän päätös Matti Nykäsen muistomerkistä ei saa kiitosta legendan lähipiiristä.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maanantaina, että kaupunkiin pystytetään Höyhen-niminen muistomerkkiteos helmikuussa 2019 edesmenneen Matti Nykäsen kunniaksi.

Ratkaisu kuumentaa tunteita paitsi urheilupiireissä myös erityisesti nelinkertaisen olympiavoittajan lähipiirissä.

Monen mielestä Nykänen olisi ansainnut näköispatsaan muistomerkkiteoksen sijaan, eikä vähiten siksi, että myös urheluikoni itse oli toivonut sellaista ennen kuolemaansa.

Yksi Jyväskylän muistomerkkihankkeen kriitikoista on ollut Nykäsen ex-manageri Antero ”Napu” Verto, joka jo toukokuun lopussa kertoi IS:lle käynnistäneensä oma-aloitteisesti rinnakkaishankkeen.

– Se patsasprojekti on edelleen vahvasti vireillä, ja uskallan olla vakuuttunut, että ennen pitkää se myös toteutuu, Nykäsen luottoystäviin lukeutunut Verto kertoo IS:lle nyt.

– Tarkoituksenamme on siis saada Matille näköispatsas, ja nyt entistäkin hanakammin. Sitä varten meillä on jo taiteilija valmiina, eikä homma jää ainakaan rahoituksesta kiinni. Se kyllä saadaan kasaan. Nyt tärkeintä on löytää Matin näköispatsaalle kunnon sijoituspaikka.

Verto sanoo, että Jyväskylä ei kaupunginvaltuuston maanantaisen päätöksen mukaan ”tule enää kuulonkaan”. Hänen mukaansa ykkössijoituspaikaksi on kaavailtu Helsingin Olympiastadionia, jonka kupeesta löytyy jo juoksijalegenda Paavo Nurmen näköispatsas.

– Hankkeemme mottona on, että ”kaksi suurta kasvokkain”. Maailman parhaalle mäkimiehelle pitää löytyä maailman paras paikka. Kuten on aivan hiljattainkin nähty, Matti Nykänen kiinnostaa edelleen myös ulkomailla. Olen varma, että Olympiastadionin turismiarvo nousisi merkittävästi Matin patsaan myötä, Verto näkee.

– Neuvottelupeli on jo avattu. Ensikontaktini oli Urheilumuseon kanssa, ja sieltä suunnalta tuli vihreää signaalia. Seuraavaksi tarkoitukseni on keskustella aiheesta muun muassa Olympiakomitean ja Helsingin kaupungin kanssa.

IS tavoitti myös Nykäsen lähiomaiset, Vieno-äidin sekä kolme sisarusta. He ovat pettyneitä Jyväskylän kaupungin ratkaisuun ja sanovat yhteisenä rintamana seisovansa edelleen vankasti näköispatsashankkeen takana.

– Olemme sanoneet mielipiteemme jo monesti aiemminkin, mutta tuotakoon se vielä kertaalleen esiin: mielestämme Matti ansaitsisi ehdottomasti näköispatsaan. Hän ei ollut urheilijana eikä ihmisenä mikään höyhenen kevyt, omaiset linjaavat.

– Toivottavasti näköispatsashanke vielä toteutuu jossain vaiheessa.

Matti Nykäsen siskot Tuija (vas.) ja Päivi sekä äiti Vieno Nykänen kuvattuna legendan haudalla 2019.­

Nykäsen lähipiirissä tunteet ovat lämmenneet siis laajemminkin. Yksi näköispatsashanketta tukevista on Nykäsen pitkäaikainen luottoystävä Tapio Pieskä, joka on tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen suomalaisten kanssa. Hänet esimerkiksi muistetaan kuluvana vuonna poisnukkuneen viihdetaiteilija Jope Ruonansuun managerina.

– On käsittämätöntä, että Jyväskylä käänsi tällä tavoin selkänsä Matille. Siis miehelle, joka takavuosina teki kaupungin maailmalla tunnetuksi, ja vieläpä aivan poikkeuksellisella tavalla. Suomeen syntyy harvoin Matin kaltaisia urheilulegendoja, ja totta puhuen, tuskin koskaan enää yhtä puhuttelevaa hahmoa, Pieskä perustelee.

– Olin aluksi sitä mieltä, että Matin näköispatsaan oikea sijoituskohde olisi Jyväskylän Laajavuori, josta myös Matin nimikkomäki löytyy, mutta nyt se on ehdottomasti saatava muualle.

Antero Verto, pitkän linjan lahtelainen urheiluvaikuttaja, on vuosikymmenten varrella ollut mukana monenlaisissa urheiluhankkeissa. Viime vuosina Verto on keskittynyt ajamaan takavuosien tähtien, kuten Juha Miedon ja Siiri ”Äitee” Rantasen, asioita.

Nykäsen mahdollisen näköispatsaan tekijäksi on valittu kuvanveistäjä ja taidemaalari Juhani Honkanen, joka toukokuussa arvioi patsashankkeen hinnaksi 200 000–250 000 euroa.