Surun murtama Vitali Petrov purki tuntojaan isänsä murhasta – Mika Salo lähetti osanottonsa

Venäjän ensimmäisenä F1-kuljettajana tunnettu Vitali Petrov kertoo, että hänen on vieläkin vaikea uskoa isänsä Aleksandr Petrovin murhaa.

Isänsä salamurhaajan uhrina menettänyt Vitali Petrov purkaa murhan jälkeisiä ajatuksiaan ensi kertaa Instagramiin tekemällään julkaisulla.

– Tämä on kauheinta mitä minulle saattoi sattua. Surullani ei ole rajoja. On kuin sydämeni haluaisi pysähtyä itsestään, Petrov kuvailee lyhyessä viestissään.

Petrovin mukaan heidän perheensä menetti Aleksandr-isän murhan takia ”kaikkein läheisimmän, kalleimman, rakkaimman, vilpittömimmän, hyväntahtoisimman ja rehellisimmän ihmisen maan päällä”.

– Me veljeni ja äitini kanssa emme yksinkertaisesti voi uskoa tapahtunutta. Hän on poissa, mutta hän elää. Hän elää minussa, Vitali Petrov kirjoitti Instagramiin.

Petrovin Instagram-tililtä löytyy myös syyskuulta tuore kuva, jossa poseeraa koko perhe juhliessaan Vitalin syntymäpäiviä. Aleksandr-isä on kuvan vasemmalla laidalla ja hänen vieressään taka-alalla on perheen Marina-äiti. Vitali itse Darja-vaimoineen on oikealla. Kuvassa on myös säveltäjänä uraa tekevä Vitalin Sergei-veli ja tämän Jelena-vaimo.

Viipurin mahtimiehenä tunnettu liikemies ja kaupunginvaltuutettu Aleksandr Petrov, 61, murhattiin Säkkijärven-huvilalleen lauantaina alkuillasta.

Tuntematon tarkka-ampuja surmasi Petrovin yhdellä tarkasti sydämeen osuneella laukauksella joen toiselta puolelta, kun tämä oli tullut ulos saunasta vilvoittelemaan.

Vitali Petrovin viestin yhteyteen tuli tiistaina nopeassa tahdissa surunvalitteluja hänen ystäviltään ja tuttaviltaan. Surunvalittelijoihin liittyi heti ensimmäisten joukossa suomalainen entinen F1-kuski Mika Salo, joka lähetti osanottonsa viralliselta Instagram-tililtään.

Vitali Petrov oli juuri valittu F1-tuomariksi. Hänen piti toimia ensi kertaa tuomarina viime viikonloppuna Portugalin GP:ssä, mutta hän jätti tehtävänsä suru-uutisen saavuttua.