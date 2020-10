Suomen painimaajoukkueella on edessään äärimmäisen vaikea päätös – ”Voi olla suuri katastrofi”

Serbiassa järjestetään joulukuussa MM-kisat. Suomi ei ole päättänyt, lähteekö tässä koronatilanteessa matkaan.

Serbiassa oli perjantaihin mennessä noteerattu vajaa 38 000 koronatapausta, jotka olivat niittäneet hieman alle 800 kuolonuhria. Maahan kohdistuu matkustusrajoitteita, ja Serbiasta Suomeen saapuvien oletetaan asettuvan karanteeniin.

Tilanteesta huolimatta pääkaupunki Belgradissa aiotaan 12.–20. joulukuuta järjestää painin MM-kisat, jotka olisivat tässä kontaktilajissa käytännössä ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma sitten helmikuun.

USA ilmoitti jo, ettei lähetä kisoihin joukkuetta ja osallistumistaan pohtii myös Suomi.

– Onhan se aika erikoista, että Pohjanmaan koronatilanteen takia Kuortaneella ei voisi järjestää maajoukkueleiriä, mutta Belgradissa voitaisiin pitää MM-kisat, naurahti kaksinkertainen EM-mitalisti Elias Kuosmanen perjantaina.

Hän ei ole vielä päättänyt, yrittääkö MM-kisoihin, jos ne järjestetään. Syy ei ole vain koronapandemia, vaan myös se, että Kuosmanen kävi elokuussa kylkirusto-operaatiossa, josta on vielä lievästi toipilas. Hän totesi epäilevänsä MM-kisojen toteutumista ylipäätään.

– Maajoukkueen valmentajat – eli Juha Lappalainen ja minä – suhtautuvat asiaan varovaisen myönteisesti. Kun painijoiden kanssa on puhuttu, niin lähtöhaluja kisoihin kyllä paljon olisi. Nyt on pitkään vain treenattu, ja halu tositoimiin on kasvanut todella isoksi, maajoukkueen päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela sanoi perjantaina.

Painimaajoukkueen päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela suhtautuu Belgradin MM-kisoihin varovaisen myönteisesti. Halukkaita painijoita reissuun löytyisi runsaasti.­

Belgradissa ei jaeta olympiapaikkoja ensi vuodeksi; loput paikat ovat tarjolla ensi kevään karsintaturnauksissa, jos ne voidaan järjestää. Viime vuoden MM-kisoista joka sarjaan jaettiin kuusi olympiapaikkaa.

Jotta kisoille voi saada MM-arvon, osanottajamaita pitää saada paikalle vähintään 60.

Painiliiton toiminnanjohtaja Pertti Vehviläinen arvioi, että tällainen määrä Kansainvälisen painiliiton UWW:n 187 jäsenmaan joukosta saadaan kyllä kasaan.

UWW ilmoittaa viimeistään 6. marraskuuta MM-kisojen kohtalosta. Järjestö tiedostaa, että maailmanlaajuisessa kontaktilajitapahtumassa myös koronatartunnan riski on korostunut.

Esimerkiksi Suomi kuuluu Euroopassa 13:n yhteistyötä tekevän maan joukkoon, josta vain Itävalta on sanonut jäävänsä mahdollisista MM-kisoista pois.

Kaksi päivää ennen UWW:n ilmoitusta Suomen painiliiton hallitus määrittää linjansa, voidaanko Serbiaan lähteä. Hallitusta johtaa lääketieteen tohtori Tuomo Karila.

– Nuori huippu-urheilija sairastaa koronan erittäin todennäköisesti lievänä. Mutta jos hän saisi sen raskaana versiona ja joutuisi tehohoitoon, se voi olla suuri katastrofi. Kaikkea tätä joudumme punnitsemaan ja keskustelemme tietysti valmentajien kanssa. Kaiken ylle asettuvat viranomaisten asettamat toimintaohjeet ja rajoitukset, Karila painotti.

Karila jättää puheenjohtajuuden neljän vuoden jälkeen liiton syyskokouksessa 11. joulukuuta.

Toinen merkittävä henkilömuutos Painiliitossa on se, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksilön nykyinen kamppailulajivastaava Pasi Sarkkinen aloittaa keväällä järjestön toiminnanjohtajana.