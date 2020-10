Mika Anttosella oli alun perin laaja tuki Olympiakomitean puheenjohtajaksi, mutta yksi kirje käänsi tuulen suunnan.

Kilpailu Suomen urheilun merkittävimmästä pestistä sai dramaattisen käänteen keskiviikkona, kun jopa kärkinimenä pidetty energiayhtiön miljardööriomistaja Mika Anttonen vetäytyi Olympiakomitean puheenjohtajakilpailusta.

Jäljelle jäi neljä ehdokasta: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Olympiakomitean hallituksen jäsen, ex-taitoluistelija Susanna Rahkamo, moninkertainen olympiapurjehtija Sari Multala ja pitkän linjan kokoomuspoliitikko ja urheiluvaikuttaja Ilkka Kanerva.

Vapaavuori nousi ehdolle aivan viime metreillä, ja häntä tukivat suuret palloilulajit Jalkapalloliiton johdolla.

Useampi urheilun sisäpiiriläinen on kertonut IS:lle, että Anttonen oli ehdokkaista ”ylivertainen” ja hänen takanaan oli alun perin laaja tuki nimenomaan myös pienten lajiliittojen keskuudessa.

Viime viikkoina kampanjaa hänen puolestaan veti erityisesti Jääkiekkoliitto, ja juuri se oli sisäpiiriläisten mukaan iso virhe, joka myllersi ehdokasasettelun.

Anttonen on suuri hiihdon tukija, lajin A-maajoukkueen pitkäaikainen suursponsori, ja entinen jääpalloilija. Mutta hän on profiloitunut jääkiekkomieheksi sen jälkeen, kun haki vuonna 2014 Jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi. Anttonen on sittemmin tukenut säätiön kautta jääkiekkojunioreita jättimäisillä lahjoituksilla.

Anttonen suostui ehdolle usean eri tahon kysyttyä häntä ja sillä ehdolla, ettei edessä olisi repivää ja kenties riitaisaa kampanjaa.

Kaikki sujuikin auvoisasti aina lokakuuhun saakka. Silloin Jääkiekkoliiton johto teki usean sisäpiiriläisen mukaan ratkaisevan tärkeän järjestöpoliittisen virheen: se lähestyi Olympiakomitean lajiliittoja ja kysyi niiden halukkuutta lähteä ehdottamaan Anttosta.

Sääntöjen mukaan puheenjohtajavaaliin ehdokkaita saavat esittää Olympiakomitean alaiset lajiliitot ja muut jäsenjärjestöt.

Kirje tulkittiin jääkiekkoväen mylly- tai paimenkirjeeksi.

IS:n haastattelemat sisäpiiriläiset pitävät sinänsä neutraalia kirjettä ratkaisevana sysäyksenä Anttosen vastaisen liikkeen syntyyn. Kirjeessä on puheenjohtaja Harri Nummelan ja toimitusjohtaja Matti Nurmisen allekirjoitukset ja Jääkiekkoliiton leima.

Näin Anttonen leimautui puhtaasti jääkiekkoväen ehdokkaaksi, jolloin häntä – ja jääkiekon ylivaltaa – vastaan alkoi kapina. IS:n tietojen mukaan Jääkiekkoliiton pomot lähettivät kirjeen kuitenkin Anttosen siunauksella.

– Se oli karmea moka. Allekirjoittajina olisi pitänyt ilman muuta olla muitakin liittoja, mielellään pikkuliittoja, koska Anttonen oli monen pikkuliiton ehdokas ja usean mielestä paras ehdokas koskaan.

– Kirje tulkittiin Jääkiekkoliiton junttakirjeeksi, ja se aiheutti voimakkaan vastareaktion, eräs sisäpiiriläinen kertoi IS:lle.

– Ilman kirjettä Anttonen olisi todennäköisesti yhä ehdolla ja varmaan valittaisiin, sanoo puolestaan toinen.

Kentällä syntyneen vastareaktion johdosta Jan Vapaavuoren taakse nousi nopeasti Palloliiton johdolla laaja konklaavi (koripallo, salibandy, lentopallo ja tennis).

Vapaavuoren taakse asettui juuri ennen ehdokkaiden nimeämistä myös liittoja, joiden Anttonen oli ajatellut olevan hänen takanaan. Se oli iso pettymys Anttoselle, joka vetäytyi ehdokkuudesta, koska puheenjohtajuudesta muodostui juuri sellainen taistelu, jollaista hän ei alun perin halunnut.

– Se on mieletön harmi, koska juuri Anttonen olisi voinut tuoda muutoksen, eräs IS:n lähde painottaa.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoo liiton olleen oma-aloitteinen kirjeen laadinnassa. Nummelan mukaan kirjeellä oli Anttosen hyväksyntä.

– Muutama viikko sitten suuret lajiliitot keskustelivat yhdessä puheenjohtajaehdokkaista, ja silloin jonkun liiton edustaja sanoi, että nyt jonkun olisi hyvä selvittää Anttosen kannatuksen laajuus. Siinä kokouksessa ei päätetty mitään, mutta me ajattelimme olla aktiivisia asiassa. Meillä syntyi ajatus tällaisesta kirjeestä, Nummela kertoo.

– Sen lähettämiseen vaikutti sekin, että Anttonen oli sanonut suostuvansa ehdokkaaksi vain, jos tietäisi etukäteen kannatuksensa olevan riittävän laaja. Kirje oli keino selvittää tilannekuva, ja samaa mieltä oli myös Anttonen.

Mitä ajattelette nyt, murensiko kirjeenne Anttosen kannatuspohjan?

– Tuo kysymys on esitettävä muille lajiliitoille, Nummela vastaa.

– Emme kokeneet, että Anttonen saatettaisiin tulkita nimenomaan Jääkiekkoliiton ehdokkaaksi. Näimme, että hän oli koko suomalaisen urheilun kandidaatti.