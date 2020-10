Arto Bryggare arvostelee voimakkaasti Jan Vapaavuorta Olympiakomitean puheenjohtajakisassa. Vapaavuorta motiivien kyseenalaistaminen harmittaa.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona aamulla, että energiayhtiö St1:n omistaja Mika Anttonen vetäytyi yllättäen Suomen Olympiakomitean puheenjohtajakisasta. Uutinen sai monet urheilun entiset ja nykyiset vaikuttajat takajaloilleen, muun muassa takavuosien yleisurheilutähden ja Sdp:n kansanedustajan Arto Bryggaren.

Anttosta Olympiakomitean uudeksi nokkamieheksi tukenut Bryggare pettyi, koska katsoi pj-kisan muodostuneen ”vahvasti poliittiseksi peliksi”. Tieto Anttosen vetäytymisestä kiiri kulisseissa pian sen jälkeen, kun Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok) oli alkuviikosta ilmoittanut lähtevänsä mukaan kisaan. Samasta puolueesta kisassa ovat yhä mukana myös kansanedustajat Sari Multala ja Ilkka Kanerva.

– Suomen liikunnassa ja huippu-urheilussa on romahdettu sekä taloudellisesti että urheilullisesti, ja syitä moiseen on monia. Olympiakomitean johdolla maan urheiluväki ei ole onnistunut huippu-urheilun eikä liikunnan yhteiskunnallisessa perustelussa riittävän hyvin. Kansa kyllä ymmärtää huippu-urheilua ja jopa liikuntaa sekä niiden luomaa hyvää elämässä, Bryggare sanoo Ilta-Sanomille.

– Urheilun ja liikunnan ympyröissä on liikaa puoluepoliittista peliä. Uskon vahvasti, että Anttosen johdolla tästä olisi päästy eroon, ja viimein olisi syntynyt oikeaa yhteiskunnallista keskustelua huippu-urheilun ja liikunnan merkityksestä.

Tikunnokkaansa Bryggare nostaa erityisesti Jan Vapaavuoren. Bryggare ei usko Vapaavuoren tuntevan urheilua riittävän hyvin hoitaakseen tehtävää ilman suurta paneutumista ja kenttätason työtä. Keskiviikkona julkaisemassaan Facebook-kirjoituksessa ex-aitajuoksija antoi ymmärtää, että uskoo Vapaavuoren pelaavan jo presidenttipeliä.

St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen vetäytyi yllättäen puheenjohtajakisasta.­

– Tunnen Jannen hyvin, ollaan pelattu sählyäkin yhdessä. Ja tehty politiikkaa. Janne on urheiluihmisiä siinä missä muutkin pj-kisan ehdokkaat, mutta aivan liikaa taustalla vaikuttavat poliittiset intressit. Miksi ihmeessä hän on nyt kiinnostunut urheilun järjestötyöstä, miksei aiemmin? Jannen taustalla vaikuttaa sähläriremmi, joka ei tunne urheilun kokonaiskuvaa riittävän hyvin. Nyt he hakevat uusia omia asemia, Bryggare lataa.

– En usko, että aktiivipoliitikkojen aika riittäisi hoitamaan Olympiakomitean puheenjohtajan vaativaa pestiä. Nykyisellä puheenjohtajalla (OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio) ei ole aika riittänyt, ja kun hän on joutunut delegoimaan tehtäviään, loppujen lopuksi niitä ei ole hoitanut kukaan. OK:n johtaja on koko Suomen urheilun ääni, siksi sen pestin hoitamiseen on löydyttävä myös aikaa.

Vapaavuori ei allekirjoita Bryggaren väitteitä siitä, että hän olisi lähtenyt kisaan mukaan poliittisten intressien vuoksi. Vapaavuoren mukaan hän ei ole pelaamassa esimerkiksi presidenttipeliä.

– Tähän maailmaan mahtuu paljon pahaa puhetta ja panettelua. On minusta harmittavaa, että motiivejani kyseenalaistetaan, Vapaavuori kuittaa.

– Olen aiemminkin toiminut liikunnan ja urheilun parissa. Nykyään lähden juttuihin mukaan vain, jos tunnen suurta kutsumusta ja intohimoa jotain kohtaan. Ja nyt tunnen suomalaista urheilua kohtaan. Se on ainoa motiivini.

Vapaavuori kertoo miettineensä omaa ajankäyttöään ennen kuin lupautui muutamien lajiliittojen yhteisehdokkaaksi.

– Kun ihminen haluaa jotain palavasti, se on pitkälti priorisointikysymys, että pystyy myös järjestämään aikaa sille. Pitää muistaa, ettei Olympiakomitean puheenjohtajuus ole kokopäivätyö, Vapaavuori linjaa.

Bryggare kertoo tukeneensa Anttosta myös juuri ajankäytöllisistä syistä. Bryggaren mukaan kaksikko keskusteli hiljattain pitkään Suomen urheilun tilasta.

– Anttosella olisi ollut halua käyttää aikaansa Olympiakomitean asioiden hoitamiseen. Anttonen teki minuun vaikutuksen myös ymmärryksellään siitä, mikä on liikunnan ja huippu-urheilun rooli yhteiskunnassa. Hän olisi ollut kaikkien asialla, Bryggare sanoo.

– Joku työryhmä sai viime vuosikymmenellä miljoonia euroja rahaa, jotta se pääsi ilmoittamaan Suomen olevan huippu-urheilussa johtava Pohjoismaa vuoteen 2020 mennessä. Nyt ollaan kuitenkin entistä enemmän muita jäljessä.

Anttonen sanoi IS:n haastattelussa vetäytyneensä kisasta, koska ei saanut etukäteen tuekseen urheilukentän riittävän laajaa kannatuspohjaa, vaikka alun perin siltä näytti. Anttosta harmitti se, että kulisseissa ”peli meni likaiseksi”, ja hänen väitettiin lähteneen kisaan vain jääkiekon etuja ajaakseen.

– Jääkiekolla on merkitystä Suomessa, ja sillä asialla on seurausvaikutuksensa. Mutta ei ole jääkiekon syy, että lajin parissa asiat ovat suurelta osin hienosti ja muualla toisinpäin, Bryggare näkee.

– Oli väärin tehdä jääkiekosta pelinappula tässä asiassa. Anttonen ei todellakaan ollut pj-kisassa vain jääkiekon asialla.