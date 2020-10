UFC-ottelija nukkui puolitoista vuotta kuntosalin sohvalla ennen muuttoa pakettiautoon – komea voittopotti ei muuta asumisjärjestelyä

UFC-ottelija Jimmy Crute ei halua maksaa vuokraa.

24-vuotiaan UFC-ottelija Jimmy Cruten ura on mukavassa nosteessa tällä hetkellä.

Australialainen lupaus voitti viime viikonloppuna kevyen raskaansarjan ottelussa Fight Islandilla Abu Dhabissa Modestas Bukauskasin tyrmäyksellä alle kahdessa minuutissa.

UFC-illan parhaana suorituksena palkitusta voitostaan Crute tienasi muhkeat noin 113 000 dollaria (noin 95 000 euroa). Nuorukaisen taloudellisessa tilanteessa ei ole siis valitettavaa, mutta siitä huolimatta hän aikoo yhä pitää kiinni erikoisesta asumisjärjestelystään.

Crute nimittäin asustaa tyytyväisenä itse tuunailemassaan pakettiautossa.

– Olen pakettiautoelämän harrastaja. Olen tehnyt sitä jo aikoja ennen koronapandemian alkua. Minä yksinkertaisesti vihaan maksaa vuokraa, Crute kertoi news.com.au-sivustolle.

Joulukuussa 2018 ensimmäisen ottelunsa UFC:ssa käynyt Crute on voittanut neljä viidestä käymästään ottelusta.

Daily Telegraphin mukaan parhaimmillaan jopa kolme kertaa päivässä seitsemänä päivänä viikossa harjoitellut Crute nukkui 18 kuukauden ajan kuntosalinsa sohvalla, kunnes muutti tänä vuonna pakettiautoon.

Uusi koti on kelvannut lahjakkaalle ottelijalle mainiosti.

– Tämä on jotain, mitä olen halunnut tehdä jo ennen kuin liityin UFC:hen. Olen viritellyt pakuni itse, siinä on juokseva vesi ja se käyttää aurinkovoimaa. Se on minun pikkuprojektini, enkä oikeastaan välitä, mikä on normaalia. En välitä siitä, mitä ihmiset ajattelevat minusta. Teen vain, mitä haluan tehdä, Crute kertoi news.com.au-sivustolle.