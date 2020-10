Kuulutko korona-ajan voittajiin vai häviäjiin? UKK-instituutin johtaja sanoo, että vaikutukset liikkumiselle voivat olla dramaattisia

Lääketieteen tohtori Tommi Vasankari toivoo, ettei joukkuelajien harrastamista rajoiteta koko Suomessa.

Korona-ajan ja -rajoitusten terveysvaikutukset voivat olla valtavia, mikäli ihmisten liikkuminen ja harrastustoiminta vähenevät.

– On tutkittu, että koronarajoitusten vaikutukset voivat olla dramaattisia erityisesti työikäisistä puhuttaessa. Voi olla, että heiltä jää päivittäisestä liikkumisesta pois työmatkat, töissä tapahtuva fyysinen rasitus sekä harrastukset. Hirveästi enempää ei ihmisten liikkumista ja arkea pysty enää rajoittamaan, toteaa lääketieteen tohtori Tommi Vasankari.

Jos työikäinen harrastaa vaikkapa kestävyysjuoksua, koronapandemia ei välttämättä vaikuta lainkaan hänen päivittäisten askeleidensa määrään.

Toisin voi käydä henkilölle, joka on tottunut liikkumaan esimerkiksi salibandyn parissa tai kuntosalilla. Keväällä suuri osa kuntosaleista sulki ovensa ja joukkuelajien sarjat keskeytettiin.

Viime viikolla hallitus suositteli, että aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytettäisiin tietyin ehdoin alueilla, joilla epidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Lääketieteen tohtori Tommi Vasankari toimii UKK-instituutin johtajana. UKK-instituutti on terveysliikuntaan suuntautunut tutkimus- ja asiantuntijakeskus.­

UKK-instituutin johtajana toimivan Vasankarin mielestä oleellista on, kykeneekö ihminen kompensoimaan rajoitusten mahdollisesti aiheuttaman liikkumisvajeen.

– Voidaan ajatella, että on korona-ajan häviäjiä ja voittajia, Vasankari kärjistää.

– Häviäjät ovat niitä, jotka eivät ymmärrä, kuinka suuri on muutos, kun et ota askeleita esimerkiksi töihin ja ruokakin tulee tilattuna kotiin. Painoa kertyy sekä tulee terveysmurheita, kuten verenpaineen nousua ja muita perinteisiä kansansairauksia.

Voittajat puolestaan osaavat ottaa käyttöön korvaavia tapoja liikkua, kun rajoitukset jotain estävät. Tästä hyvä esimerkki Vasankarin mielestä on, että monet ovat löytäneet kansallispuistot tai muita luontoliikunnan iloja.

Hallitus totesi viime viikolla, että sisätiloissa pelattavat kontaktilajit ovat niin sanottuja riskilajeja koronan leviämiselle.­

Vasankari kertoo ymmärtävänsä oikein hyvin, että hallituksella on tarve säädellä harrastustoimintaa. Hänen mukaansa kyse on erittäin monimutkaisesta ja vaikeasti viestittävästä asiasta.

Fakta on, että tartuntariski kasvaa sisätiloissa ja lajeissa, joissa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa, etenkin hengästyneenä.

– Ensinnäkin on valtavasti lajikohtaisia variaatioita. Tartuntariskin suhteen on dramaattinen ero, harrastetaanko sisällä tai ulkona. Samoin on suuri ero, pelataanko pallopeliä, jossa on koko ajan kontaktia vai että välissä on verkko.

Vasankari toivoo, että rajoitukset olisivat jatkossakin vahvasti alueellisia. Jos joukkuepallopelit kiellettäisiin koko Suomesta, koskettaisi se satojatuhansia liikkujia.

– Yksilön kannalta on niin tärkeästä asiasta kyse, etten kannata missään nimessä koko maahan samoja rajoituksia. Rajoituksissa on sekin haaste, että ne jäävät helposti turhan pitkään päälle. Mutta asioista tiedottaminen pitää myös saada selkeäksi.

Salibandyliiton mukaan lajilla on jopa yli 350 000 harrastajaa.­

Viime viikolla suomalaisten palloilulajien lajiliitot julkaisivatkin tiedotteen, jossa vedottiin, että liikunnan ja urheilun jatkuminen on sosiaalisesti ja terveydellisesti perusteltua ja äärimmäisen tarpeellista.

Systemaattisten rajoitusten ja kieltojen sijaan Vasankari muistuttaa edelleen teeseistä, joista kaikki varmasti ovat viimeisen puolen vuoden aikana kuulleet.

Kipeänä tai lieväoireisenakaan ei saa mennä harrastuksiin, hygieniasta on huolehdittava ja kasvomaskia kannattaa käyttää aina, kun se on mahdollista.

– Maski voi olla sellaisissa tapauksissa merkittävä tekijä, joissa oireeton tai lieväoireinen saattaa tietämättään levittää tautia.