UFC:n supertähti Habib Nurmagomedov joutuu uransa rajuimpaan testiin – valmentaja latasi rehellisen arvion

Venäläinen Habib Nurmagomedov kohtaa Justin Gaethjen lauantaina UFC:n odotetussa superottelussa.

UFC:ssä nähdään tulevana viikonloppuna kutkuttavin ottelu pitkään aikaan, kun tappioton Habib Nurmagomedov kohtaa kevytsarjan titteliottelussa huippuvaarallisen Justin Gaethjen.

Lukuisat asiantuntijat ovat povanneet, että edelliset neljä ottelua voittaneen ja UFC:ssä vain kahdesti hävinneen Gaethjen ottelutyyli sopii täydellisesti matossa ylivoimaisen Nurmagomedovin peittoamiseen.

Venäläishirmun valmentaja, Javier Mendez myönsi The Sunin haastattelussa, että hänen suojattinsa voi joutua tiukille. Etenkin jos Gaethje saa pidettyä kamppailun omalla mukavuusalueellaan, pystyssä.

Epäily ei ole katteeton, sillä 31-vuotiasta jenkkiä pidetään ansaitusti yhtenä UFC:n parhaimmista pystyottelijoista ja alasvientien puolustajista.

– Hän (Gaethje) on ehdottomasti ensiluokkainen painija. Hän on myös erinomainen potkimaan jalkoihin – itse asiassa paras, jonka olen ikinä nähnyt UFC:ssä. Tämä on kuitenkin vapaaottelua, ja Habib on treenannut sitä, eikä lukkopainia, Mendez totesi.

Justin Gaethjen odotetaan olevan vaarallinen vastus hallitsevalle kevytsarjan mestarille.­

Gaethje tuhosi toukokuussa Nurmagomedovin vastustajaksi alunperin suunnitellun Tony Fergusoninbrutaalissa ottelussa, joka käytiin pitkälti pystyssä. Kumpikin otti karuja osumia, mutta Gaethje poistui häkistä voittajana viidennen erän teknisen tyrmäyksensä ansiosta.

Mendez kuitenkin muistutti, että hänen valmennettavansakin on mainettaan parempi pystyottelija. Vakuuttavasta pystytyöskentelystä saatiin otteita jo kaksi vuotta sitten, kun Nurmagomedov, 32, sammutti valot lajilegenda Conor McGregorilta.

– Jos he saavat pysäytettyä Habibin suurimman aseen eli lukkopainin, meidän täytyy turvautua hyökkäykseemme. Siinä Habib pystyy tuhoamaan kenet tahansa. Hän on parempi pystyssä kuin Conor-ottelun aikaan, ja hän on valmis tekemään ihan mitä tahansa, Mendez ilmoitti.

Nurmagomedov on ollut UFC:n kevytsarjan mestari huhtikuusta 2018 lähtien.­

Gaethje itse pursusi itseluottamusta ottelun alla. Hän epäili Morning Kombat -ohjelman haastattelussa, ettei Nurmagomedov tule kestämään hänen pystymankelissaan yhtä kauaa kuin Ferguson keväällä.

– Minä kylvän 25:n minuutin ottelun aikana tuhoa tavalla tai toisella. Se, mitä Tonyyn tulee – hän rakastaa tulla lyödyksi. Olen varma, että Habib ei tunne samoin, hän uhosi.

Gaethjea pidetään yhtenä UFC:n parhaimmista pystyottelijoista ja alasvientien puolustajista.­

Nurmagomedov on ollut UFC:n kevytsarjan mestari huhtikuusta 2018 lähtien.

Abu Dhabin tappelusaarella oteltava kevytsarjan titteliottelu alkaa Suomen aikaan lauantai-iltana.