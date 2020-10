Miten liikuntaharrastuksen käy? Hallituksen asettamat rajoitukset hämmentävät – ”Kuka päättää mistäkin”

Ilta-Sanomat soitti muutamaan suomalaiseen suureen, keskisuureen ja pieneen urheiluseuraan. Vastausten perusteella harrastustoiminta jatkuu Suomessa normaaliin tapaan.

Aikuisten sisäliikuntaharrastukset jatkuivat Suomessa viikonlopun aikana huolimatta hallituksen viime viikolla antamista uusista suosituksista.

Asia ilmeni, kun Ilta-Sanomat soitti muutamaan erikokoiseen seuraan eri puolilla maata.

Haastateltujen seurojen lajeja ovat esimerkiksi koripallo, futsal, jääkiekko, salibandy, lentopallo ja käsipallo.

– Toiminta on jatkunut seurassamme normaalisti viime viikonlopun ja tämän alkuviikon aikana, erään suuren suomalaisen monilajiseuran toiminnanjohtaja kertoo IS:lle.

Kyseisessä seurassa on lukuisia aikuisten harrastejoukkueita, jotka harjoittelevat ja pelaavat esimerkiksi sisäpalloilulajeja. Seurat sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta epidemian kiihtymisalueella.

Hallitus linjasi torstaina uusista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa suositeltiin keskeytettäväksi tietyin ehdoin alueilla, joilla epidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Tutkimuksista on ilmennyt, että virus on levinnyt jäähalleissa. Ja läheisen kontaktin lajeissa on olemassa tartuntariski.

Koripallossa kontakteja on vaikeaa välttää.­

Kun Aluehallintovirasto myöhemmin tiedotti, ettei sen valtuudet riitä keskeyttämään esimerkiksi tavanomaisia urheiluharjoituksia, jäätiin seuroissa ihmettelemään, että kuka nyt määrää ja mitä.

Viimeisin tieto kentällä on, että kunnat olisivat toimeenpanevia elimiä ainakin omissa tiloissaan.

– Välillä suurinta haastetta tuottaa se, että mistä selvitämme kaikki rajoitukset ja suositellut toimenpiteet. Prosessi, eli kuka päättää mistäkin asiasta, on ollut välillä aika monimutkainen, eräästä seurasta kerrotaan.

– Onhan tämä ollut vähän hämmentävää, kun joka paikasta on tullut vähän erilaisia suosituksia, että mikä nyt koskee mitäkin aluetta. Myönnetään, että on se ollut sekavaa, toisesta seurasta sanotaan.

Yksi seura on ihmetellyt, mikä joukkue määritellään aikuisryhmäksi.

– On hirveän vaikeaa laskea, onko vanhempien C-tyttöjen joukkue aikuisten joukkue, kun he pelaavat aikuisten sarjaa, seuran puheenjohtaja miettii 14-vuotiaista jäsenistä.

Monella paikkakunnalla odotellaan tällä viikolla tarkennuksia ja lisätietoa. Yksi palloiluseura ei halunnut kommentoida ”keskeneräistä asiaa” vielä, mutta kertoi toiminnan jatkuvan lajiliiton ja Olympiakomitean suositusten mukaan.

Monen aikuisten puulaakijoukkueen kausi jatkui viikonlopun aikana otteluilla. Esimerkiksi Salibandyliitto linjasi viime viikolla, että aladivarien turnausmuotoiset sarjat pelattiin ilman yleisöä.

Salibandy on suosittu pallopeli.­

– Vastuuseura ilmoitti ohjeistuksen hallilla toimimisesta hyvin etukäteen muiden joukkueiden edustajille. Lähes kaikilla oli maski kasvoilla, kun he saapuivat hallille. Turvavälit olivat kuitenkin olemattomat johtuen ahtaan tilan luomista haasteista, eräs salibandyjoukkueen vetäjä kertoo IS:lle viikonlopun kokemuksista ja jatkaa:

– Hallin työntekijät myös pyysivät isompaa joukkiota siirtymään pois tiloista ottelutaukonsa aikana ja pitämään turvavälit. Pääosin siis järjestävälle taholle plussaa.

Yhden ison seuran johtaja sai viikonlopun aikana vain muutamia yksittäisiä yhteydenottoja jäseniltään.

– Viestien sisältö oli pitkälti, että saavathan he tulla harrastamaan jatkossakin.

Toisessa seuran puheenjohtajan mukaan viikonlopun jäljiltä on ollut hiljaista.

– Meidän puoleemme ei ole tultu kysymään neuvoa, joten yleensä se tarkoittaa sitä, että jaostoilla on asiat hyvin hallussa.