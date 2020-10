Donald Trumpin uudelle golfkentälle rakennuslupa – kritiikiltä ei säästytty: ”He valitsivat talouden ympäristön sijaan”

Skotlantiin rakennettava kenttä nimetään Donald Trumpin äidin mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut ympäristöaktivistien vastustuksesta huolimatta perheyritykselleen rakennusluvan toisen golfkentän rakentamiseen Skotlannin Aberdeenshireen.

Aberdeenin valtuuston perjantaina tekemästä päätöksestä ovat uutisoineet lukuisat tiedotusvälineet sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa.

Vuonna 2012 Skotlannin koillisrannikolle rakennetun Trump International -golfkentän on arvosteltu tuhoavan osin rannikon hiekkadyynejä. Uuden kentän on sanottu hävittävän alueen hiekkadyynejä entisestään.

Trump, 74, omistaa entuudestaan myös Skotlannin luoteiskulmassa sijaitsevan Turnberryn luksusgolfkentän.

London School of Economicsin alla toimivan Grantham Research Institute on Climate Change and the Environmentissa työskentelevä Bob Ward ei peitellyt pettymystään Aberdeenin valtuuston päätökseen.

– Valtuusto asettui Trumpin puolelle. He valitsivat talouden ympäristön sijaan, Ward kommentoi Bloombergin mukaan.

Donald Trump puhumassa median edustajille Aberdeenshiren golfkentällään Skotlannissa vuonna 2016.­

Golf Channel kertoo, että 18-reikäinen golfkenttä saa nimekseen MacLeod, Trumpin äidin, Mary Anne MacLeodin mukaan.

Trumpin perheyrityksen Aberdeenshiren Menie Estate -nimellä tunnetulle alueelle rakennuttamat golfkenttä ja luksushotelli ovat olleet avaamisestaan lähtien taloudellisesti tappiollisia.

Republikaanien ehdokkaana jatkokautta Yhdysvaltain presidenttinä tavoitteleva Trump on keskellä kiivainta vaalikamppailua demokraatti Joe Bidenin kanssa. Vaalipäivä on 3. marraskuuta 2020.