Urheilupsykologiksi siirtynyt ex-NHL-pelaaja kertoo, millä tavoin korona ahdistaa urheilijoita – avaa kiusallisten ongelmien karttumista

Huippu-urheilu elää koronaepidemian kiihtyessä kriittistä vaihetta, saadaanko kaudet pelattua loppuun. Urheilupsykologi Tuomas Grönman sanoo, että tilanne voi jäytää urheilijan mieltä usealta eri kantilta.

Koronatartuntojen määrä on lähes kaikkialla kääntynyt voimakkaaseen nousuun, ja sen takia ammattilais- ja ammattimainen urheilu on Suomessa, ja kaikkialla maailmassa, veitsen terällä.

Tilanne on urheilijalle hyvin stressaava. Minkäänlaista varmuutta edes seuraavasta päivästä ei ole. Kausi voi katketa hetkenä minä hyvänsä, jos esimerkiksi omassa seurassa todetaan yksikin koronavirustartunta.

Näin kävi muun muassa SM-liigaseura Oulun Kärpissä, jonka kaikki toiminta on pysähdyksissä ja pelaajat eristyksissä kymmenen päivän ajan viime perjantaina todetun koronavirustartunnan johdosta.

Pahimmassa tapauksessa koko kausi voidaan joutua keskeyttämään, jos koronavirus alkaa levitä hallitsemattomasti.

Tunnettu urheilupsykologi ja entinen NHL-puolustaja Tuomas Grönman sanoo, että urheilijoiden yhteydenotot ovat jonkin verran lisääntyneet reilun puolen vuoden aikana.

– Ei siten, että korona heitä suoraan ahdistaisi, mutta voi olla, että korona on laukaissut sen yhteenottotarpeen, Grönman kuvaa.

Yksi selvä huolenaihe on koronakriisin vaikutus seurojen olemassaoloon ja urheilijan omaan talouteen.

– Jos puhutaan koronasta urheilijan näkökulmasta, niin huoli omasta elinkeinosta tuo painetta: kaatuvatko seurat ja saako riittävästi rahaa? Palkanalennuksia voi tulla. Se voi tuoda urheilijalle aika paljon painetta oman tai joukkueen urheilusuorituksen päälle, Grönman lisää.

Urheilijalle voi olla vaikea tilanne sekin, että vaikka kausi saisikin jatkua, niin tartuntojen ehkäisemiseksi pelit saatetaan pelata täysin tai lähes tyhjille katsomoille. Esimerkiksi kaikissa Suomen palloilusarjoissa yleisömääriä on tällä hetkellä rajoitettu voimakkaasti.

Koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta ei ollut tietoakaan, kun HJK kurmootti Stadin derbyssä HIFK:ta 3–0. Veikkausliigan runkosarjaa on jäljellä vielä puolitoista viikkoa – kahden kierroksen verran. Sen jälkeen olisivat vielä edessä jatkosarjat, mikäli ne pystytään pelaamaan.­

– Hallitus juuri suositteli, että epidemian leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet kiellettäisiin. Tilanne on urheilijalle psykologisesti erilainen, jos yleisöä ei ole. Syttyykö silloin pelaamaan? Ainakin itselleni olisi ollut vaikea syttyä, jos katsomossa ei olisi ollut ketään. Pelaajalle voi tulla olo, onko pelaaminen lainkaan merkityksellistä.

Grönman muistuttaa, että toisia ei ahdista mahdollinen koronavirustartunta ollenkaan, toisia ajatus ahdistaa todella paljon.

– Voi aiheuttaa joukkueen sisällä levottomuutta, jos joku käy vapaa-ajalla baarissa tai juhlimassa tai ei ota hygienia- tai kasvomaskisuosituksia vakavasti ja itse haluaisi noudattaa kaikkia ohjeita vimpan päälle. Joku voi ahdistua ajatuksesta, että mitä jos mokaan kaikkien puolesta ja itse vien koronan joukkueeseen.

Grönman sanoo, että urheilun kuormittavien tekijöiden kompensaatioksi tarvitaan voimavaratekijöitä. Joku tykkää nollata rankat urheilusuoritukset esimerkiksi hengailemalla kaverien kanssa tai käymällä ravintolassa syömässä, bilettämässä, elokuvissa, teatterissa, konsertissa tai keikalla.

– Moni etenkin nuori pelaaja haluaa nähdä toisia ja luoda ehkä intiimejäkin suhteita. Voi olla, ettei heillä ole kämpässä juuri muuta kuin sänky, pöytä ja läppäri.

– Nyt kun eri suositusten jälkeen omaa elämää joutuu kaventamaan, niin saattaa olla, että elämään jäävät pelkät kuormittavat tekijät. Siitä voi seurata masennusta ja ahdistusta, Grönman kuvaa.

HJK:n hyökkääjä Tim Väyrynen sanoi, että Klubissa on puhuttu joukkueen kesken korona-asioista ja luotu yhteiset pelisäännöt.

Väyrynen uskoo, että kaikkien sitouduttua yhteisesti sovittuihin juttuihin HJK voi viedä kautensa loppuun suunnitellusti.

– On tietysti joitakin asioita, mihin ei itse pysty vaikuttamaan. Itse uskon, että kausi saadaan pelattua loppuun. Kun hommat hoidetaan järkevästi, niin miksi ei pelattaisi? Veikkausliiga on tehnyt erinomaista työtä. Kaikki tiukat rajoitukset on tehty sen eteen, että kausi pelataan loppuun. Meillä on erinomaiset lähtökohdat, ja näissä viimeisissä peleissä vasta katsotaan, kuka on se kova jengi! Väyrynen myhäili sunnuntaisen Stadin derbyn makean 3–0-voiton jälkeen.

Voitto vei HJK:n kolmen pisteen karkumatkalle kakkosena olevasta KuPSista.

Väyrynen kuitenkin korosti, että huippu-urheilun ohella etenkin lasten liikunta- ja urheiluvuorot täytyy saada pidettyä pyörimässä.

– Nyt jos koskaan organisoitu harrastustoiminta on tärkeää. Että etenkin lapset pääsevät pelaamaan ja liikkumaan turvallisesti, Väyrynen näkee.