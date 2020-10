Menikö tämä nyt ihan niin kuin piti? Huipputason uintikisojen sijoituksia ratkottiin juoksutestillä ja leuanvedolla

Kiinassa käytetyt huippu-urheilijoiden pakolliset fysiikkatestit ovat johtaneet koomisiin episodeihin eri lajien mestaruuskilpailuissa.

Kiina on ollut 2000-luvulla maailman johtavia uintimaita. Kuva Aasian kisoista vuodelta 2010.­

Kiinan uintimestaruuskilpailuissa Qingdaossa nähtiin syys–lokakuun vaihteessa mielenkiintoisia tuloksia ja sijoituksia. Kävi niin, että maan ykkösuimarit kauhoivat alkuerässä ennätysaikoja, mutta eivät saaneet uida loppukilpailussa.

Esimerkiksi Aasian kisojen voittaja Wang Jianjiahe jäi finaalin ulkopuolelle, vaikka ui 1500 metrin vapaauinnin alkuerissä maanosan ennätyksen.

Syy kuulostaa vitsiltä, mutta on totisinta totta. Kiinan uimaliitto järjesti ennen maan mestaruuskilpailuja uimareille fyysistä kuntoa mittaavat testit. Kahden päivän aikana ohjelmassa oli ponnistusvoiman mittaus, 30 metrin juoksu, vatsalihasliikkeitä, leuanveto sekä 3000 metrin juoksu.

Kaikki 300 kilpailijaa suorittivat testin, ja heidät asetettiin tulosten perusteella paremmuusjärjestykseen. Varsinaisten uintikilpailujen alkaessa nämä fysiikkatestit otettiin keskeiseksi mittariksi loppukilpailuun selviytymisessä.

Alkuerien 16 nopeimman joukosta finaaliin poimittiin ne kahdeksan, jotka olivat keränneet parhaat pisteet fysiikkatestissä.

Näin esimerkiksi Wang ja 50 metrin vapaauinnin alkuerissä Kiinan ennätyksen kauhonut Yu Hexin jäivät loppukilpailun ulkopuolelle. Saman kohtalon koki maailmanmestari Fu Yuanhui.

– Sain fyysisestä kunnostani vain 29 pistettä 50:stä mahdollisesta, koska 3000 metrin juoksu ei todellakaan ole vahvuuteni, turhautunut Wang kommentoi asiaa CGTN-sivustolla.

18-vuotiaan uimarilahjakkuuden mukaan fyysinen pohja on tärkeä, mutta uinnissa on kyse muustakin.

– Fysiikan ei pitäisi olla ratkaisevassa osassa. Jos uimarit valitaan loppukilpailuun pelkästään fysiikkatestien perusteella, jotain on pielessä, Wang sanoi.

Wang Jianjiahe kritisoi fysiikkatestien tulosten painottamista. Kuvassa uimari lokakuussa 2019.­

Kiinan uimaliiton järjestämät testit eivät olleet yksittäinen ilmiö, sillä fyysisten ominaisuuksien korostaminen perustuu maan johtavien urheiluviranomaisten helmikuussa tekemään päätökseen, kertoo Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lehden mukaan keskusurheiluviraston päätöksen syynä oli huoli urheilijoiden yksipuolisesta harjoittelusta. Lisäksi pelättiin urheilijoiden kunnon romahtavan koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten aikana. Kesällä odottivat Tokion olympiakisat, joissa kiinalaisten oli määrä loistaa.

Kesän päätapahtuma peruttiin muutamaa viikkoa myöhemmin, mutta testipatteri tuli jäädäkseen. Lisäksi urheiluviskaalit määräsivät valmentajia seuraamaan urheilijoiden painoindeksiä ja raportoimaan lukemat kuukausittain hallintoviranomaisten käyttöön.

– Fyysinen kunto on olennainen elementti urheilijoiden pärjäämisessä kilpailuissa. Sen vahvistaminen ei paranna vain fysiikkaa, vaan luo samalla vahvan pohjan kilpailijaominaisuuksille, perusteltiin urheiluviranomaisten päätöksessä.

– Vahvan fyysisen pohjan ansiosta kiinalaiset pystyisivät taistelemaan mitaleista loppuun asti eivätkä antaisi koskaan periksi, perustelu jatkui.

Su Bingtian (kesk.) on Kiinan nopein mies, mutta 3000 metrin kestävyystestissä hän pärjäsi vaatimuksiin nähden heikosti. Kuvassa sprintteri Dohan MM-kisoissa syyskuussa 2019.­

Fysiikkatestit ulotettiin kaikkiin lajeihin miekkailusta yleisurheiluun ja shakista jalkapalloon. Vain maan johtavan urheilulajin, pöytätenniksen pelaajat saivat lieviä helpotuksia. Pingistähtien ei tarvinnut esimerkiksi juosta 3000 metrin matkaa.

Shakki on Kiinassa suosittu laji. Fysiikkatestien lanseeraaminen lähinnä aivotoimintaa mittaavan pelin huippunimille on herättänyt sekä hilpeyttä että epäuskoa sosiaalisessa mediassa. Shakkinerojen kestävyyttä mitataan tosin vain 1000 metrin juoksussa, mutta sekin on monien mielestä älytön mittari pelilaudan ääressä istuville pelaajille.

Fysiikkatestejä on ehditty suorittaa muissakin lajeissa, ja tuloksena on ollut samanlaisia groteskeja loppukilpailuja kuin uima-altaassa. Esimerkiksi miekkailussa muutama ykkösnimi jätettiin lajin loppuhuipentuman ulkopuolelle, koska he eivät sijoittuneet fysiikkatesteissä kärkisijoille.

Telinevoimistelun mestaruuskilpailuissa naisten hypyn loppukilpailuun saatiin vain viisi kilpailijaa, koska muut olivat reputtaneet fysiikkatestin.

Yleisurheilijoille testipatteri tehtiin lokakuun alussa maan mestaruuskilpailujen alla. Sielläkin koettiin hämmentäviä hetkiä. Maan nopein mies, 100 metriä 9,91 juossut Su Bingtian taivalsi 3000 metriä aikaan 13.38, mikä oli aivan liian heikko tulos pistetaulukoiden mukaan.

Kiinalaisten into fyysisen kunnon mittaamiseen ei ole täysin uusi ilmiö. Kun maan jalkapalloliiga alkoi 1994, käyttöön otettiin Cooperin testi. Jos aikoi saada sopimuksen liigaan, pelaajan täytyi juosta Cooperin testissä vähintään 3300 metriä.

Viime viikolla Kiinan urheiluviranomaiset antoivat aiheesta uutta tietoa. Urheiluhallinnon apulaisjohtaja Li Jiangming ilmoitti kiinalaismedian haastattelussa, että vaikka fysiikkatestit pysyvät käytössä, olympiajoukkue ja arvokisaedustajat valitaan vanhoilla kriteereillä.