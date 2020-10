Kari-Pekka Kyrö lyttäsi Suomen huippu-urheilun Keskisuomalaisessa maan rakoon – näin Olympiakomitean pomo vastaa murskakritiikkiin

Kari-Pekka Kyrö luonnehtii Keskisuomalaisessa Suomen olympiakomiteaa ”lahoavaksi mammutiksi”.

Maastohiihdon entinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö antaa kovaa kyytiä suomalaiselle huippu-urheilulle Keskisuomalaisen haastattelussa.

Hänen mukaansa Suomessa on enää kaksi lajia, joissa pystytään kamppailemaan olympia- ja MM-tasolla mitaleista. Ne ovat jääkiekko ja maastohiihto.

Hänen mukaansa ”kaikki on näivettymään päin”, vaikka Suomen olympiakomitean taholta tulee jatkuvasti tiedotteita merkittävistä saavutuksista maailman kentillä. Kyrön mukaan keisarilla ei ole vaatteita, ja Suomessa on alettu kikkailla kriteereillä.

Kyrön mukaan erityisesti kesälajeissa on itsepetosta. Kyrö sanoo Keskisuomalaiselle, että saavutusten sijaan Olympiakomiteassa ja osassa lajiliittoja on alettu kehittää Suomen sisäiseen käyttöön uutta kriteeristöä ja uusia merkityksiä, kuten elämyksellisyyttä.

Olympiakomiteaa Kyrö kuvaa ontoksi instituutioksi, jonka pelastajaksi hän toivoo puheenjohtajakilpailuun ilmoittautunutta Mika Anttosta.

– Jos Anttonen tulisi sillä toimintalogiikalla, mitä hän toteuttaa liike-elämässä, niin tuskin hän voisi kovin pitkään katsella sitä sisältä lahoavaa mammuttia, Kyrö sivaltaa ja antaa ”öljysheikille” evästyksen.

– Jos Anttonen haluaa palvottavaksi ja saapua kehumaan vanhaa järjestelmää, pysyköön hänkin pois.

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on johtanut Olympiakomiteaa neljä vuotta. Hän vastaa Ilta-Sanomissa Kyrön esittämään kritiikkiin.

– Pidän Kyrön näkökulmaa erikoisena. Kansainvälisen huippu-urheilun taso on koventunut lähes lajissa kuin lajissa. Kun katsotaan Suomea, löytyy lajeja, joissa on menty eteenpäin ja lajeja, joissa ei ole menty eteenpäin, Ritakallio sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa on menty eteenpäin muissakin palloilulajeissa kuin jääkiekossa 5–10 viime vuoden aikana.

– Koripallossa, lentopallossa, jalkapallossa ja salibandyssäkin olemme nousseet Ruotsin rinnalle taistelemaan lajin ykköspaikasta.

Kari-Pekka Kyrö antoi Keskisuomalaisessa raippaa Suomen urheilulle.­

Ritakallion otsalamppu löytää menestyjiä sieltä, minne Kyrön katse ei ulotu.

– Yksilölajeissa meillä on aika ajoin menestyviä urheilijoita. Ampumahiihdossa meillä on ollut yksi tähti, joka lopetti. Kamppailulajeissa meillä on ollut yksittäisiä menestyjiä. Maastohiihdon lisäksi olemme vahvoilla yhdistetyssä, Ritakallio listaa.

Kyrö mainitsi haastattelussa kaksi nimeä, jotka ovat saaneet näyttää kykyjään koko 2000-luvun ajan. Hänen mielestään Kuortaneen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön (HUY) johtaja Mika Lehtimäki ovat näyttönsä antaneet ja joutavat siirtyä muihin tehtäviin.

Ritakallio oli valitsemassa Lehtimäkeä nykyiseen tehtäväänsä ja katsoo suojattinsa suoriutuneen mainiosti.

– Minusta Mika Lehtimäki ja kumppanit ovat tehneet oikein hyvää työtä. Neljän viime vuoden aikana HUY on tehnyt oikeita asioita. Meillä on rajalliset resurssit HUY:ssä ja lajiliitoissa, mutta olemme ammattimaistuneet viime vuosina.

Ritakallion mukaan Olympiakomiteaa ei voi syyttää kaikesta.

– Menestyspolku lähtee seurasta, ja lajiliitolla on iso merkitys. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön rooli on koordinoida suomalaista valmennusosaamista ja -prosesseja, jotta me laji lajilta pystyisimme yhä ammattimaisemmin kilpailemaan kansainvälisellä tasolla.

Ritakallio hakisi ratkaisua resurssien kohdentamisesta potentiaalisiin menestyslajeihin.

– Pitäisikö Suomessa priorisoida niitä lajeja, joissa meillä olisi parhaat mahdollisuudet menestyä? Siinä työssä on edistytty hyvin pienin askelin. Jotta voimme ottaa loikan eteenpäin, meidän pitää priorisoida.

Mallimaaksi Ritakallio mainitsee Uuden-Seelannin, jossa on hänen mukaansa panostettu voimakkaasti tiettyihin lajeihin.

Suurimmaksi tulevaisuuden haasteeksi Ritakallio katsoo resurssien riittävyyden.

– Raha on entistä tiukemmassa niin julkiselta sektorilta tulevien avustuksien kuin yksityiseltä puolelta saatavien sponsoritulojen osalta. Tässä suhteessa tilanne on erilainen kuin neljä vuotta sitten.

Ritakallion mielestä tämäkin puhuu priorisoinnin puolesta.

Kyrön arvio Keskisuomalaisessa, että ulkomaalaisista koostuvan arviointiryhmän raportti paljastaisi järjestelmän heikkoudet.

– Liike-elämässä olen tottunut siihen, että toimintaa arvioidaan vertaamalla sitä aidosti parhaimpiin kilpailijoihin, joten en pidä ollenkaan huonona ajatuksena tehdä aika ajoin tällaista kansainvälistä vertailua. Toisaalta varoisin käyttämästä vähiä rahoja konsulttiselvityksiin, Ritakallio sanoo.

Suunnistustaustainen puheenjohtaja sanoo korostaneensa urheilijoiden sosio-ekonomisen aseman parantamista.

– Tärkeää on, että arjessa urheilijoilla ja valmentajilla on työrauha, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen valmennusprosessin ja ammattimaisen panostamisen urheilu-uraan.

Väistyvän puheenjohtajan mukaan olympiavalmennuskeskusten kehittäminen palvelee juuri tätä tarkoitusta.

– Mutta silti pitää muistaa, että meiltä ei riitä huippuja joka lajiin.

Britanniassa sikäläinen UK Sport kertoi tällä viikolla uusista periaatteista huippu-urheilun tukemisessa. Aikaisemman neljän vuoden tukijakson sijaan panostukset tehdään pidemmällä aikavälillä, eli 12 vuoden periodilla.

Lisäksi tukikriteereissä ei enää tuijoteta sokeasti mitalien saavuttamista vaan painotetaan urheilijoiden persoonallisuuden kehitystä ja elämyksellisyyttä.

Ritakallio ymmärtää brittien asennemuutosta.

– Pidän tätä pitkäjänteistä lähestymistä hyvänä, ja vastuullisuuden vaatimus kasvaa koko ajan joka tapauksessa. Siksi on hyvä, että urheiluyhteisö ottaa sen vakavasti ja tekee itse toimenpiteitä sen pohjalta.

Ritakallion mukaan urheilujärjestöjen on syytä seurata yhteiskunnallista muutosta.

– Maailma on muuttunut tästä vinkkelistä tosi paljon kymmenen viime vuoden aikana, ja jos urheilu ei pysy muutoksessa mukana, se on urheilun ja huippu-urheilunkin kannalta negatiivinen asia.

Tässä taitaa olla evästystä seuraajallesi?

– Ehdottomasti.