Kotimaisilta palloiluliitolta yhteinen vetoomus

Kotimaiset palloiluliitot korostavat vaikeutuneessa koronatilanteessa vastuullisuutta.

Joukkuelajien yhteisenä tavoitteena on taata jatko turvalliselle harrastamiselle ja sarjatoiminnalle, mutta siihen tarvitaan koko urheiluyhteisön yhteistyötä.

Joukkuelajit kokoontuivat perjantaina keskustelemaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista urheiluun. Keskusteluun osallistuivat Salibandyliitto, Jääkiekkoliitto, Palloliitto, Käsipalloliitto, Lentopalloliitto, Koripalloliitto sekä Kaukalopallo- ja Ringetteliitto.

Erityisesti huomio keskustelussa oli Suomen hallituksen torstaina antamissa uusissa suosituksissa, joista tehdään periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla.

Periaatepäätöksen jälkeen aluehallintovirastoilla ja kunnilla on alueellinen ja paikallinen toimivalta ja mahdollisuus tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia rajoituspäätöksiä.

Salibandyliiton tiedotteessa joukkuelajit haluavat painottaa, että liikunnan ja urheilun jatkuminen on sosiaalisesti ja terveydellisesti perusteltua ja äärimmäisen tarpeellista.

Lajiliitot, seurat ja hallitoimijat ovat joukkuelajien edustajien mielestä jo tehneet ja tekevät jatkossakin valtavan paljon töitä, jotta urheilu voi jatkua. Urheilu on heidän mukaansa monessa asiassa suunnannäyttäjä siitä, miten muuttuvaan tilanteeseen on reagoitu.

Päätöksenteon on jatkossakin oltava ketterää. Urheilun edustajien on myös syytä olla mukana keskusteluissa, kun koronarajoituksista ja -ohjeistuksista päätetään.

Palloiluliitot näkevät, että on tärkeää toimia yhdessä, mutta myös yksilön vastuu on merkittävä. Toimintaa on syytä jatkaa turvallisesti ja vastuullisesti. Eli toimitaan viranomaisohjeiden mukaisesti, huolehditaan käsihygieniasta, turvaväleistä ja maskien käytöstä.

Kipeänä urheilutapahtumat on syytä jättää aina väliin, palloiluliitot neuvovat.

Liikunta- ja urheilutapahtumien määrä on suuri. Mittakaavaan nähden itse urheilusuorituksen yhteydessä levinneet tartunnat eivät ole liittojen mukaan nousseet esiin. Erityishuomiota tulee niiden mukaan kiinnittää otteluiden ja harjoitusten ympärillä tapahtuvaan joukkuetoimintaan.