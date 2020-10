Andreas Hamberg nousi lööppeihin makasiinipalojen avaintodistajana – nyt mystinen ”Huppumies” on fitnessurheilun SM-voittaja

Fitnessurheilun tuore suomenmestari Andreas Hamberg on ollut mediassa esillä aiemminkin.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina Andreas Hambergin fitnessurheilun suomenmestaruudesta, joka julistettiin vasta jälkikäteen tuomarierheen seurauksena. Kyseessä ei ollut kuitenkaan Hambergin ensiesiintyminen IS:n sivuilla, sillä vuonna 2006 fitnessmies tunnettiin ”huppumiehenä”. Hän oli tuolloin Helsingin makasiinipalon avaintodistaja.

Tuore suomenmestari muistaa vielä hyvin vuosien takaiset tapahtumat. Hän oli ottamassa valokuvia kouluprojektia varten, kun kuului valtava pamaus ja makasiinit roihahtivat liekkeihin.

– Pamauksen jälkeen menin katsomaan mitä tapahtuu, ja sitten makasiinit alkoivat palaa. Otin pari kuvaa ja lähdin aika nopeasti kauemmas, Hamberg muistelee.

IS uutisoi tuolloin, että lähelle tuhopolttoa osunut Hamberg olisi aluksi ollut etusivuilla viihtyneen tapauksen pääepäilty. Lopulta poliisi kuuli häntä silminnäkijänä ja avaintodistajana.

– En tiedä olinko epäilty, mutta tietysti paikallaolo herätti kysymyksiä. Jos olinkin, niin en ainakaan pitkään. Minulla oli ihan uskottava syy olla paikalla.

– Olihan se melkoinen shokki olla yhtäkkiä maanlaajuisesti lööpeissä, kun vain satuin paikalle ”oikeaan aikaan”, hän naurahtaa.

Hamberg sai napattua kuvia ilmiliekeissä roihuavista makasiineista.­

Hambergin, nyt 38, ulkomuoto on muuttunut 14 vuoden aikana melkoisesti. Räpsiessään huppu päässä kuvia roihuavista makasiineista silloin 23-vuotias nuorimies ei ollut vielä kerryttänyt aivan nykyisenlaista lihasmassaa, vaikka kuntosaliharrastus olikin jo alkanut.

– Aloin käydä kuntosalilla 18-vuotiaana, mutta silloin se ei vielä ollut kovin tavoitteellista. Penkkiä ja hauista muutaman kerran viikossa, siitä se lähti.

Andreas Hamberg 23-vuotiaana huppumiehenä...­

...ja 38-vuotiaana fitnessurheilijana.­

Muutaman vuoden päästä harrastus muuttui säännöllisemmäksi, kun Hamberg alkoi noudattaa treeniohjelmia ja kiinnittää huomiota ravintoasioihin. Fitnessurheilun pariin hän päätyi neljä vuotta sitten crossfitin kautta.

– Minulla oli olkapäävamma ja ajattelin että pitkällä tähtäimellä crossfit-harjoittelu ei tee sille hyvää. Yritin sitten keksiä jotain muuta, hän avaa lajinvaihtoaan.

Ensimmäiseen fitnesskisaansa Hamberg osallistui vuonna 2018, ja kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli miesten physique +182 cm -sarjan suomenmestari.

Lavalla fitnessurheilun SM-kisoissa Turussa.­

Vaikka vuosia on kulunut, yksi asia on jäänyt elämään vuoden 2006 lööpeistä. Joillekin ystävilleen Hamberg on edelleen ”Huppumies”.

– Kyllähän se nimitys silloin nauratti ja jäi elämään. Silloin sitä kuuli paljon ja jotkut kaverit kutsuvat minua vieläkin välillä Huppumieheksi.

Nykyistä fitnessmiestä sapettaa edelleen, ettei hän saanut juhlia mestaruuttaan heti kisan jälkeen, vaan tulokset korjattiin vasta kymmenisen tuntia myöhemmin. Hän on kuitenkin kiitollinen siitä, että tulokset ylipäätään korjattiin.

– Monet ihmiset olivat yllättyneet julistetusta tuloksesta ja kyselivät tuomaristolta, että mitä ihmettä. Varmasti se on yksi syy sille, että tulokset tarkistettiin uudestaan. Olen todella kiitollinen näille ihmisille!