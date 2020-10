Video: 31 miljoonaa kaudessa tienaavan supertähden nilkka vääntyi karmeaan asentoon – yleisöltä koskettava ele itkuiselle pelinrakentajalle

Dallas Cowboysin pelinrakentaja Dak Prescott kärsi rajunnäköisen nilkkavamman sunnuntain NFL-kierroksella.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa nähtiin sunnuntaina raju loukkaantuminen, kun Dallas Cowboysin pelinrakentaja Dak Prescottin nilkka murtui ikävännäköisesti ottelussa New York Giantsia vastaan.

Prescottia hoidettiin ensin joitakin minuutteja kentällä, kunnes hänet saatiin siirrettyä pukusuojaan ja kiidätettyä sairaalaan. Pelinrakentajan poistuminen kentältä paareilla kärryjen kyydissä kirvoitti kotiyleisön Dallasissa valtaviin suosionosoituksiin.

NFL:n julkaisemalla videolla näkyy, miten Prescottin nilkka vääntyy luonottomaan asentoon taklaajan painon alla. Videon voi katsoa alla olevasta soittimesta tai tästä. Sen katsomista ei suositella herkimmille.

Cowboys jakoi tilanteesta Twitterissä koskettavan videon, jossa kentältä pois kuljetettava Prescott itkee valtoimenaan ja yleisö hurraa.

Prescottin nilkka leikattiin myöhemmin sunnuntaina, mutta hänen kautensa on mitä todennäköisimmin ohi.

Koko NFL-maailma reagoi Prescottin loukkaantumiseen voimakkaasti. Esimerkiksi uuden sopimuksensa myötä sarjan kovapalkkaisimmaksi pelaajaksi noussut Kansas City Chiefsin pelinrakentaja Patrick Mahomes osoitti tukensa kollegalleen Twitterissä.

– Valtavat rukoukset sinulle Dak, Mahomes kirjoitti.

Myös entinen Dallas Mavericksin koripallotähti, saksalainen Dirk Nowitzki huomioi epäonnisen tapahtuman.

– Olet ajatuksissani Dak, hän kirjoitti.

Prescott loukkaantui ottelun kolmannella neljänneksellä, kun Cowboys johti ottelua pistein 24–23. Lopulta hänen varamiehensä Andy Dalton johti joukkueen kauden toiseen voittoonsa lukemin 37–34.

Daltonin panoksesta huolimatta Prescottin menetys on kova takaisku Cowboysin menestyshaaveille. Prescott on liigan johtavia pelinrakentajia. Isku on raju myös pelaajalle itselleen, sillä hän tavoittelee parhaillaan rahakasta jatkosopimusta.

Kun pitkäaikaista sopua ei syntynyt ennen kuluvaa kautta, allekirjoitti Prescott Cowboysin kanssa yhden vuoden, yli 31 miljoonan dollarin tienestit takaavan sopimuksen.

Koronan häiritsemää NFL:n runkosarjaa on pelattu nyt viiden ottelukierroksen verran. Yhteensä runkosarjassa pelataan 16 kierrosta.