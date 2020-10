Makwan Amirkhanin ilmoitus pursuaa tunnetta – ”Hymyä näkyy, vaikka kyyneleet valuen kirjoitan”

Makwan Amirkhani vuodatti tuntojaan Facebook-päivityksessään.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani, 31, kärsi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä toistaiseksi uransa selvästi kovimmassa UFC-ottelussa tappion brasilialaiselle Edson Barbozalle.

Suomalaisottelija kesti hurjista potkuistaan tunnetun Barbozan, 34, kyydissä täyden ajan, mutta hävisi lopulta yksimielisin tuomariäänin.

Sunnuntaina Amirkhani jakoi julkisella Facebook-tilillään pitkän ja tunteikkaan vuodatuksen toisesta reissustaan Abu Dhabin ”Fight Islandille”.

Samassa paikassa Amirkhani oli käynyt heinäkuussa päihittämässä skotlantilaisen Danny Henryn.

– Olipahan kokemus ja opetus. Äidille ensiksi terveisiä, että poikasi on kunnossa ja hymyä näkyy, vaikka kyyneleet valuen kirjoitan tätä julkaisua, Amirkhani aloitti julkaisunsa.

Amirkhani myöntää, että uransa alussa hänellä oli tavoitteena tulla tunnetuksi ja huomatuksi.

Hän kirjoittaa, ettei osaisi nykyisin enää elää ilman urheilua, mutta on matkan varrella myös kehittynyt ja kasvanut ihmisenä.

– Urheileminen ammattilaisena pitää minut kiireisenä päivästä toiseen ja saan siitä valtavasti mielihyvää, jota pystyn tänä päivänä kanavoimaan hyviin tekoihin. Tiedän, että ammattini on monen silmiin silkkaa väkivaltaa ja siinä järki on kaukana. Elämä on kuitenkin tuonut minut tähän pisteeseen ja kamppailu on tuonut myös paljon hyvää elämääni. Kurinalaisuutta, nöyryyttä, kunnioitusta ja lista jatkuisi loputtomiin...

Amirkhani kertoo olevansa ylpeä, että voi edustaa Suomea maahanmuuttajataustaisena urheilijana. Iranissa syntynyt Amirkhani muutti Suomeen viisivuotiaana, vuonna 1993.

– En ehkä ole suomalainen, mutta olen haalinut kaikki ne positiiviset piirteet suomalaisuudesta. Tarkoitus ei ole nuolla kenenkään takapuolta tai alkaa kumartelemaan ketään. Haluan puhtaasti vain sanoa, että olette kansa, jota tulen edustamaan ylpeänä hautaan saakka! Se on pienintä, miten voin osoittaa kiitollisuutta teitä kohtaan, Suomi. Maahanmuuttajana ette voi tietää kuinka otettu ja liikuttunut olen, kun kerta toisensa jälkeen jaksatte tukea ja kannustaa minua, Amirkhani tunnelmoi.

Amirhkani on otellut vapaaottelun kovatasoisimmassa organisaatiossa UFC:ssä nyt yhdeksän kertaa. Kuudesti hän on poistunut kehästä voittajana.

Suomalaisen nykyistä sopimusta UFC-organisaation kanssa on jäljellä vielä yksi ottelu.

Facebook-päivityksessään Amirkhani kertoo olevansa tyytyväinen, että selvisi Barboza-ottelusta ilman loukkaantumisia ja vannoi palaavansa pienen hengähdystauon jälkeen kehiin entistä viisaampana.