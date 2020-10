205-senttinen Mika Törrö on Suomen vahvin mies – aloitti voimailun, kun oli vankilassa: ”Ei tarvinnut ajatella sitä kurjuutta”

Mika ”El Toro” Törrö voitti sunnuntaina Suomen vahvin mies -kisan. Hän vei tittelin kolmatta kertaa peräkkäin.

Suuri sydän, hieno persoona, tsemppari, nallekarhu... nämä ovat muutamia sanoja, joilla Mika ”El Toro” Törröä on kuvailtu Nordic Fitness Expo -viikonlopun aikana Turussa.

Kun 205-kiloinen järkäle otti kolmannen peräkkäisen Suomen vahvin mies -tittelin, hänen puolestaan oltiin aidosti iloisia.

– Ennakkosuosikin asema luo omanlaisensa paineen ja jännityksen. Kaikki haluavat voittaa hallitsevan mestarin, Törrö pohtii.

Joensuulainen Törrö ei ollut lapsena erityisen vahva. Hän pelasi jalkapalloa, jääkiekkoa ja mailapelejä ihan kuin kuka tahansa ikäisensä. Raudan nostelu astui kuvaan vähän myöhemmin, osaksi pakon sanelemana.

Törrö on ollut aina avoin taustastaan. Ongelmallinen nuoruus johti lastenkoteihin ja koulukoteihin ja lopulta 19-vuotiaana vankilaan. Kaiken kaikkiaan vankilakeikkoja oli kymmenkunta, tuomiot tulivat väkivaltarikoksista.

Jos jotain positiivista ajasta haluaa löytää, kiven sisässä istutettiin ensimmäiset siemenet voimamiespolulle.

– Aloitin siellä puntinnoston, sillä se oli sellainen hyvä paineenpurkuventtiili. Sai pään nollattua eikä tarvinnut ajatella sitä kurjuutta, mikä siellä on. Ja kyllähän siitä nautti, kun huomasi, että kehittyi, Törrö kertoo.

Vankilakierre katkesi lopulta vuonna 2015 Helppi-päihdekuntoutuksen avulla. Suomen vahvin mies haluaa nyt jakaa saamaansa apua eteenpäin. Hän käy muun muassa luennoimassa kouluilla ja auttaa päihdekuntoutujia.

– Kun on itse saanut apua joskus ja näki esimerkkejä, niin nyt voin itse olla samanlainen esimerkki. Jos yksikin ihminen ottaa onkeensa ja ajattelee, että voi selvitä tästä paskasta, kun Mikakin on selvinnyt, niin hyvä. Se tässä palkitsee.

Törrö erottuu pitkällä varrellaan kollegoidensa joukossa.­

Törrö löysi kutsumuksensa voimamieheksi 2016, kun hän osallistui entisen Suomen vahvimman, Ilkka Kinnusen treeneihin. Kinnunen näki potentiaalin, ja loppu on historiaa.

Törrö osallistui syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa Suomen vahvin mies -kisaan. Hän veti rekkaa ensimmäisen kerran elämässään ja voitti lajin. Seuraavana vuonna tuli koko kisan voitto.

– Mitä enemmän tähän on päässyt sisään, sitä paremmalta tuntuu. Tämä laji on niin monipuolinen: Pitää olla kestävyyttä, nopeutta ja voimaa, ja jokainen kisa on erilainen, Törrö kertoo.

– En aiemmin ajatellut, että voisin olla näin vahva. Kun saat oikeanlaista kannustusta ja löydät oikeat ihmiset, niin tällaista voi tapahtua.

Matkan varrelta on tarttunut myös espanjaksi härkää tarkoittava lempinimi, jonka eräs ulkomaalainen kilpakumppani väänsi Törrön, 41, sukunimestä. Nykyään mies kunnioittaa nimeä tekemällä sormisarvet saapuessaan estradille.

Törrö alkoi harjoitella voimamieskisoihin tosissaan vuonna 2017.­

Voimamies harjoittelee neljä kertaa viikossa, tosin ikä tuo omat rajoitteensa.

– Alussa treenattiin niin kovaa, että joka treeni mentiin loppuun asti. Nykyään en enää tee niin. Normaaliviikkona pikkuhiljaa nostetaan volyymia, että ei tule niin kova kokonaisrasitus. Pitää osata myös himmata ja kuunnella kroppaa. Nukun paljon, saunon ja käyn uimassa avannossa treenin jälkeen. Lepopäivinä saatan joogata, Törrö kertoo.

Syöminen on aivan toinen lukunsa. Parimetrinen järkäle kuluttaa treenipäivänä yli 6 000 kilokaloria, jotka on saatava takaisin.

– Välillä syöminen tökkii, mutta siihen on jo tottunut. Teen yksinkertaista ruokaa. Aamiaisen teen tehosekoittimella, jolloin mukaan saa paljon kaloreita. Keitän kerralla paljon riisiä ja paistan jauhelihaa ja lämmitän niitä myöhemmin.

Syömisiään Törrön ei tarvitse rajoittaa. Hampurilaisia, jäätelöä ja suklaakakkua voi syödä kun huvittaa. Välillä huvittaa ja välillä ei.

Pituudesta on ollut voimamieskisoissa etua. Törröllä on hallussaan muun muassa Suomen ennätys säkkien heittelyssä. Parimetrisen miehen on helpompi heitellä tavaroita 4,3 metriin kuin jopa 30 senttiä lyhyempien kollegoiden. Mutta voi pituudesta olla haittaakin. Törröllä oli taannoin vaikeuksia löytää pukua Urheilugaalaan ja muutakin on sattunut.

– Mentiin kerran Romaniaan kisareissulle, ja meillä oli välilento. Ajattelin, että käyn vessassa. Avasin vessan oven ja yritin mennä sinne sivuttain, mutta totesin, että en minä mahdu sinne, hän kertoo.

Tämä vuoden kisoissa Törrön tavoite oli voittaa kaikki lajit. Se ei aivan onnistunut, mutta hän oli kuudessa lajissa kahdeksasta ykkönen. Etenkin päätöslaji, atlaskivien nosto, oli joensuulaisen näytöstä. Hän oli ainoa, joka nosti viimeisen, 200 kg kiven.

– Atlaskivien kanssa tuli heti sellainen fiilis, että vau, tämä on minun juttuni, Törrö taustoittaa.

Törrö lempipuuhassaan atlaskivien kanssa.­

Tosin miehen puheista voisi päätellä, että kaikki lajit ovat enemmän tai vähemmän hänen juttujaan.

– Yhden käden sirkuskäsipainon punnertaminen ei ole. En tiedä, miksi se on minulle niin äärettömän vaikeaa. Ehkä se alkaa jossain vaiheessa sujua, täytyy vain löytää oikea tekniikka, Törrö paljastaa.

Parasta Törrön mielestä hänen lajissaan ovat kuitenkin ihmiset.

– Tämä on kuin toinen perhe, kaikki kannustavat toisiaan, ja kisoihin on kiva mennä. Minuakin on neuvottu kisoissa ja neuvotaan edelleen. Kaikki ovat suhtautuneet positiivisesti taustaani ja sanoneet, että hienoa, että olen selvinnyt siitä.

Voittoisa kolmikko, alle 105-kiloisten ykkönen Jiri Grönman (vas.), Mika Törrö ja ensikertalainen Jesse Pynnönen.­

Tulevaisuuden haaveissa Suomen vahvimmalla siintävät kansainvälisen kisan voitto, osallistuminen Maailman vahvin mies -kisaan sekä tietysti lisää titteleitä Suomessa.

– Haluaisin voittaa Suomen vahvin mies -kisan viisi kertaa putkeen. Jani Illikainen ja Janne Virtanen ovat voittaneet neljä kertaa, hän sanoo.

Sitä odotellessa Törrö jatkaa kilpakumppaneiden tsemppaamista ja auttamista omalla sympaattisella tavallaan. Mutta löytyy jättiläiseltä myös pieniä show-miehen elkeitä, joita melkein nähtiin viimeisessä lajissa.

– Kävi mielessä, että olisin nostanut Pynnösen Jessen kiven, joka hänellä jäi nostamatta, mutta ei ollut enää rahkeita, Törrö paljastaa.