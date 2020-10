Tylysti hävinnyt Makwan Amirkhani kävi tunteikkaan keskustelun heti kongin soitua: ”Hieno osoitus urheiluhengestä ja luonteesta”

Makwan Amirkhani ja Edson Barboza päättivät urakkansa tyylikkäällä tavalla. Suomalainen purki tuntojaan myös Instagram-päivityksessään.

Vapaaottelun suomalaissuuruus Makwan Amirkhani jäi auttamattomasti jyrän alle varhain sunnuntaiaamuna Abu Dhabissa käydyssä UFC-ottelussa Edson Barbozaa vastaan.

Ylivoimaisena ennakkosuosikkina höyhensarjan otteluun lähtenyt brasilialainen pehmitti lujan vastuksen antaneen Amirkhanin lopulta yksimielisellä tuomaripäätöksellä.

Lukuisat asiantuntijat ennakoivat Barbozan antavan huomattavasti kevyemmillä meriiteillä varustetulle Amirkhanille ruman selkäsaunan, mutta suomalainen taisteli raivokkaasti viimeiseen konginsoittoon saakka.

31-vuotias Amirkhani ja UFC:n kovimmaksi potkijaksikin luonnehdittu Barboza kävivät tunteikkaan keskustelun heti tuloksen julkistamisen jälkeen.

Ottelijat asettuivat maahan polvilleen kasvot toisiaan kohti ja purkivat ottelun annin lyhyesti, mutta heidän sanoistaan ja eleistään oli aistittavissa molemminpuolinen, syvä kunnioitus.

– Tiedän, etten ollut ensimmäinen vaihtoehtosi, mutta olen todella otettu, että hyväksyit ottelun näin lyhyellä varoitusajalla. Kiitos siitä, Amirkhani totesi.

– Arvostan sinua erittäin paljon. Olet hieno ottelija, 34-vuotias brasilialainen vastasi ja toivotti vastustajalleen onnea jatkoon.

Barbozan oli alun perin määrä kohdata nigerialais-amerikkalainen Sodiq Yusuff, mutta tämä vetäytyi yllättäen ottelusta syyskuun lopussa, jolloin Amirkhani kutsuttiin hätiin.

Kiivaan kamppailun käyneiden ottelijoiden herkkä hetki kirvoitti ylistystä UFC:n fanien keskuudessa Twitterissä.

– Hieno osoitus urheiluhengestä ja ottelijoiden luonteesta. Mutta mikrofonin työntäminen väliin oli hieman mautonta, eräs käyttäjä kommentoi.

– Tämän takia rakastan vapaaottelua niin paljon!

– Miesten välistä kunnioitusta, kommenttikentässä luonnehdittin.

Amirkhani päivitti tunnelmiaan tuoreeltaan sunnuntaiaamuna Instagramissa. Hän kiitteli Barbozaa vuolaasti.

– Olen niin iloinen saadessani jakaa häkin kanssasi. Tunsin kokemuksesi ja opin sinulta moni asioita. Kiitos!

Amirkhani muisti kiittää myös saamastaan tuesta ja pahoitteli aiheuttamaansa pettymystä. Suomalaistähti myönsi, että tappio tuntui katkeralta kaikesta opettavaisuudestaan huolimatta.

– Tämä ei ollut se tulos, mitä jahtasin, mutta kaiken kaikkiaan olen ihan sujut sen kanssa. Totta kai olen urheilija ja pettynyt mutten nujerrettu. Nousen takaisin ja kukistan jokaisen esteen, jonka elämässäni kohtaan.

– Olen löytänyt tasapainon ja rauhan elämääni.

Amirkhani on otellut UFC:ssä nyt yhdeksän kertaa, joista kuusi on päättynyt hänen voittoonsa. Suomalaisen sopimus on katkolla seuraavan ottelun jälkeen, eikä sunnuntain tappio ainakaan kohentanut asetelmia.

Juttua päivitetty 11.10 kello 8.01. Lisätty Amirkhanin kommentit.