Suomen vahvin nainen Salla, 35, kuulee hautajaisissa jatkuvasti yhden kysymyksen: ”Se rikkoo jään”

Salla Romo on Suomen vahvin nainen.­

1000-kiloista traktoria kannatteleva kottikärry nousee ilmaan, mutta irvistystä se vaatii.

Kantokahvat pureutuvat käsiin. Periksi ei anneta. Panoksena on Suomen vahvimman naisen titteli.

– Voittamaan tänne on tultu, valmistautuminen on mennyt tosi hyvin, karjalanpiirakat, perunapiirakat ja ”El Toron” nakit on syöty. Tehdään se, mihin pystytään, viime vuoden pronssimitalisti Salla Romo, 35, sanoo.

El Torolla hän viittaa mieheen, joka erottuu katsomosta päätä pidempänä. Treenikaveriaan on kannustamassa 205-senttinen Mika Törrö, kaksinkertainen Suomen vahvin mies, joka itsekin kisaa viikonloppuna Nordic Fitness Expossa.

Törrö oli se, joka sai Romon mukaan lajin pariin.

– Treenikaverini alkoivat treenata voimamieslajeja ja se alkoi kiinnostaa. Lähdin kokeilemaan, ja Mika sattui näkemään yhden videon somessa. Oltiin tuttuja, hän otti yhteyttä ja ilmoitti, että ”sulla on kisat toukokuussa 2019”. Siihen oli kaksi ja puoli kuukautta aikaa, Romo nauraa.

Järkälemäisen voimamiehen kanssa treenaaminen ei pelottanut edes yhteistyön alussa.

– Mika on kun nallekarhu, hän ei vain myönnä sitä. Hän on hurja tsemppari ja haluaa jakaa hyvää. Yritän omaksua saman asenteen. Se pitää tämän lajin hengissä, Romo kiittelee.

Huomiota herättää erityisesti joensuulaisen Romon siviiliammatti, sillä hän toimii pastorina. Lajivalinnasta on ollut etua päivittäisessä työssä.

– Hautajaisissa kysytään kainosti, että oletko sinä se. Ihmiset lähestyvät minua aiheen kautta, sitten jutellaan. Sen jälkeen on jää rikottu, jonka jälkeen pystytään juttelemaan muista aiheista, Romo kertoo.

Voimaharjoittelua tekeviltä ihmisiltä tavataan aina kysyä, paljonko rautaa nousee. Nousee sitä Romollakin, vaikka hän vastaakin vaatimattomaan tyyliin.

– Maastaveto on minulle heikko laji. Ennätys on kaksi kertaa 174 kg. Minulla on ollut selän kanssa tosi paljon ongelmia, ja ykkösmaksimia en ole yrittänyt. Täällä ei ole maastavetoa, joten 10 viikon kisapiikkaus tehtiin näihin kisalajeihin keskittyen.

Sen sijaan naiset pääsivät mittelemään muun muassa säkkien kannossa, etupidossa ja tukin nostossa, joka on Romon oma suosikki.

– Minulla on oma Armas-niminen tukki kotona, ja hän on ollut minulle hyvä, Romo paljastaa.

Romo on erityisen iloinen siitä, että hän pääsi kisaamaan Turkuun, kun kaikki muut kisat on koronan takia peruttu. Kannustuksesta menestys ei jäänyt kiinni.

– Treenikaverit ovat kuin toinen perhe, se on tässä parasta, hän sanoo.

Suomen vahvimman naisen tittelistä käytiin lopulta hurja taistelu. Romo johti ennen viimeistä lajia, atlaskiviä, Laura Koskenniemeä 3,5 pisteellä, joskin Koskenniemellä oli kolme lajivoittoa Romon kahta vastaan.

Koskenniemi vei suvereenin voiton myös viimeisessä lajissa Romon ollessa kolmas, mutta pistepotti ei aivan riittänyt. Romo vei tittelin vain 1,5 pisteen erolla. Kolmas oli Romon treenikaveri Kontiolahdelta, Johanna Romppanen.

– Kyllä tuntuu hyvältä. Tätä juhlitaan pitkään ja hartaasti, voittaja kommentoi kisan jälkeen.

– Tiesin ennen viimeistä lajia, että neljäs sija riittää. Siksi otin viimeisen kiven varmasti.

Hän ei aio jäädä lepäämään laakereillaan jatkossakaan.

– Valmentaja sanoi, että jalat ei kisojen jälkeen ala suoristumaan, vaan treenejä jatketaan, Romo tuumasi.