UFC:n kohuttu supertähti paljasti piileskelleensä dopingtestaajia vapaaottelukehän alla – ”Nyt kaikki tietävät totuuden”

Jon Jones kertoi vältelleensä dopingvirkailijoita treenisalillaan.

Jon Jones on yksi UFC:n historian parhaita ottelijoita.­

UFC:n entinen kevyen raskaansarjan mestari ja supertähti Jon Jones, 33, on käynyt pitkään sanasotaa sosiaalisessa mediassa toisen UFC-tähden Israel Adesanyan kanssa.

Perjantaina Adesanya väitti Twitter-tilillään Jonesin piileskelleen kehän alla treenisalillaan doping-virkailijoiden saapuessa paikalle.

Yllättävää kyllä, Jones myönsi tarinan pitävän paikkaansa.

– Olin juuri polttanut marihuanaa. Pelkäsin jääväni testeissä kiinni ruohosta. Tämä on totuus. Nyt kaikki tietävät, Jones kirjoitti.

Tapahtumat sijoittuvat ilmeisesti vuoteen 2015.

Tarina Jonesin piileskelystä on kiertänyt UFC-piireissä pitkään. Tätä ennen Jones on vältellyt kommentoimasta tarinaa.

Jon Jonesilla on takanaan rosoinen historia siviilielämässä. Jones on ollut poliisien kanssa tekemisissä useaan otteeseen. Hänet on tuomittu mm. rattijuopumuksesta.

Jones on myös jäänyt kiinni kiellettyjen aineiden käyttämisestä.

”Bones” on yksi UFC:n historian parhaista ottelijoista.

Hänen vuonna 2008 alkaneen ottelusaldonsa ainoat tahrat ovat mielipiteet jakanut diskaustappio Matt Hamillille ja jälkikäteen mitätöity mestaruusottelun voitto Daniel Cormierista.