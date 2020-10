Makwan Amirkhani päätyi rajuun ratkaisuun kun tajusi, mitä hänen lähipiirissään oikein tapahtui: ”Katsoin itseäni peilistä ja aloin itkeä”

Makwan Amirkhani kohtaa Abu Dhabin UFC-tapahtumassa sunnutaina brasilialaisen Edson Barbozan. Haaste on kova, mutta elämäntaparemontin terävöittämä suomalainen vakuuttaa olevansa valmis.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani kohtaa UFC:ssä varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaan kenties uransa vaarallisimman vastustajan, Edson Barbozan, 34.

31-vuotias Amirkhani hälytettiin hurjista potkuistaan tunnetun brasilialaisen vastustajaksi pikakomennuksella vasta syyskuun lopussa.

Haaste on kova ja aikataulukin tiukka, mutta suomalaisottelija vakuutti olevansa valmis.

– Tiedostan omat vahvuuteni. Olen kovemmassa kunnossa, olen parempi painija ja matto-ottelija. Ottelu päättyy ennen täyttä aikaa, lupaan sen, hän ilmoitti UFC:n lehdistötilaisuudessa rauhallisesti, ilman takavuosilta tuttua uhoa.

Puheilla on katetta, sillä Amirkhani paljasti tehneensä kokonaisvaltaisen elämäntaparemontin kuluneen vuoden aikana. Keskittyminen on suunnattu aiemmasta poiketen pelkkään vapaaotteluun, ja muu vapaa-aika – jopa ystävät ja perhe – ovat jääneet taka-alalle.

Elämä on nyt äärimmäisen kurinalaista.

– Herään ennen kuutta, käyn aamulenkillä ja menen lajitreeneihin yhdeksäksi. Kaikki on aikataulutettua ja vietän kuudesta seitsemään tuntia salilla joka päivä. Se on kaikki, mitä haluan tehdä. En ole enää kiinnostunut mistään muusta.

Amirkhani tunnettiin pitkään UFC-kehien kukkopoikana. Hän otteli paikoitellen näyttävästi ja tykkäsi louskuttaa leukojaan mutta myös nauttia elämän suomista iloista vapaaottelukuplan ulkopuolella.

Jälkikäteen katsottuna ehkäpä liiankin kanssa.

Hän myönsi lehdistötilaisuudessa antaneensa vastustajilleen valtavasti etumatkaa. Otteluiden välillä oli ennen tätä vuotta jopa puoli vuotta, ja kuntopohjan rakentaminen täytyi aloittaa kerta toisensa jälkeen nollista.

– Väitän, että vastustajat, joille olen hävinnyt eivät ole olleet teknisesti minua parempia. Annoin heille valtavasti etumatkaa käymällä ulkona ja juhlimalla jatkuvasti. Kaikki ulkopuoliset häiriötekijät vaikuttivat harjoitteluuni paljon.

Amirkhani kertoi kuitenkin kokeneensa tietynlaisen valaistumisen pohdiskeltuaan elämäänsä ja läheistensä tarkoitusperiä.

– Eräänä päivänä katsoin itseäni peilistä ja aloin itkeä. Luulin, että läheiseni ajattelivat parastani ja puskevan minua eteenpäin. Mutta ymmärsin sen, että he antoivatkin minun tehdä asioita, jotka vahingoittivat uraani.

Amirkhani päätyi rajuun ratkaisuun. Hän päätti keskittyä siitä hetkestä eteenpäin pelkästään itseensä ja uraansa, jotta voisi viimein maksimoida omat, kiistattomat kykynsä.

– Minun oli pakko polttaa sillat heidän kanssaan ja tehdä elämästäni yksinkertaisempaa.

Amirkhani kertoi, että häiriötekijäksi muodostuneet ihmiset saavat palata elämään sitten kun hän on saavuttanut häkissä haluamansa.

Amirkhani on voittanut kolme viimeisestä neljästä UFC-ottelustaan.­

Amirkhani on otellut UFC:ssä kahdeksan kertaa, joista kuusi on päättynyt hänen voittoonsa. Sunnuntain koitos määrittää suomalaisen UFC-uran suuntaa huomattavasti.

Barboza on pelottavaa vastustaja kolmen ottelun tappioputkestaan huolimatta. Hän on aivan eri tason vastus kuin heinäkuussa Amirkhanin käsittelyssä nopeasti pehminnyt Danny Henry.

Tuhovoimaisista potkuistaan tunnettu Barboza on kohdannut UFC:n höyhensarjan ehdottomia tähtinimiä, kuten titteliottelussa lokakuussa toisensa kohtaavat Habib Nurmagomedovin ja Justin Gaethen.

Amirkhani uskoi vakaasti mahdollisuuksiinsa.

– Jos hän yrittää samanlaisia potkuja kuin muita vastaan, panen hänet maksamaan siitä.

Barboza on otellut UFC:ssä vuodesta 2010 lähtien. Hän on otellut 29 ottelua, joista voittoja on 20 – niistä tyrmäyksellä 12.