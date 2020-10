”Alkuperäinen” Kamala Harris oli lannevaatteeseen pukeutunut showpainija – kuoli elokuussa koronaan

James ”Kamala” Harris oli 1980–90-luvuilla tunnettu nimi amerikkalaisessa showpainimaailmassa.

Demokraattien varapresidenttiehdokkaan Kamala Harrisin nimi kuulostaa suomalaisittain hauskalta. Ja nimenomaan etunimi, jonka merkityksellä moni suomalaismedia on ehtinyt nokkelasti tai vähemmän nokkelasti leikitellä.

Yhdysvalloissa Kamala-sana viittaa pikemmin viidakkoon kuin Suomeen. Monille amerikkalaisille nimi onkin tuttu aikaisemmilta vuosikymmeniltä, sillä James Harris esiintyi satoja kertoja showpainiesityksissä. Harris tunnettiin taiteilijanimellä Kamala, ja hahmon taustatarina liittyi Afrikkaan.

Kaksimetrisen jättiläisen kerrottiin tulevan Ugandasta, jossa hän oli toiminut diktaattori Idi Aminin henkivartiokaartissa. Kamala puettiin ja maskeerattiin sen näköiseksi, että katsojat saattoivat uskoa hänen tulleen suoraan Afrikan viidakoista.

Kyse oli tietysti stereotypiasta, mutta juuri niiden avulla showpainissa luotiin vastakkainasetteluja. Esimerkiksi Tony Halmeen roolihahmoa Ludvig Borgaa mainostettiin puhtaasta Suomesta saapuneena ympäristönsuojelijana, joka vihasi Yhdysvaltojen luonnon saastumista.

Kamala saapui kehään yllään vain lannevaate. Sotamaalaukset kehossa ja kasvot peittävä julmannäköinen rituaalinaamio tulivat lajia seuranneille tutuiksi vuosien mittaan. ”Ugandan jättiläisen” afrikkalaisleimaa täydensivät paljaat jalat sekä aseistus: keihäs ja kilpi.

Harrisin mukaan valtaosa lajin seuraajista otti hänen hahmonsa todesta.

– Useimmat ihmiset uskoivat siihen. Välillä katsojat käskivät minun painua takaisin Ugandaan. Uskoisin, että 90 prosenttia väestä piti hahmosta, Harris kertoi kesällä 2020 notinhalloffame-sivuston haastattelussa.

– Mutta aina löytyi tyyppejä, jotka vastustivat sitä, että iso musta mies esiintyy tyhmänä ja että valkoinen manageri hoitaa hänen asioitaan. Minua se ei haitannut, koska kyse oli näyttelemisestä.

Mississipissä kasvaneen Harrisin elämä ei ollut helppoa, sillä hän jäi isättömäksi lapsena. Pojan ollessa nelivuotias hänen isänsä ammuttiin kuoliaaksi arpanoppapöydässä. Teini-iässä Harris syyllistyi useisiin murtoihin ja varkauksiin. Poliisi ohjeisti taparikollista häipymään kaupungista, ja näin Harris tekikin.

Kamala esiintyi kehässä sotamaalauksilla ja kasvonaamiolla varustettuna.­

Nuorukainen päätyi Floridaan, jossa hän löysi painiharrastuksen. Ammattipainin Harris aloitti vuonna 1978 nimellä ”Sugar Bear” Harris. Roolihahmon nimi vaihtui useaan otteeseen, kunnes vuonna 1982 löytyi Kamala ja tarina ugandalaisesta soturista. Kamalasta tuli suosittu hahmo, ja Harrisista tuli yksi World Wrestling Federationin (WWF) suosituimmista hahmoista. Myöhemmin hän esiintyi muidenkin painiorganisaatioiden illoissa.

Harrisin palkkiot olivat huomattavan paljon pienempiä kuin valkoihoisilla tähdillä. Hän jatkoi uraansa vuoteen 1996 asti ja teki piipahduksia kehään vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Sen jälkeen painijan terveys petti. Diabetestä sairastaneen Harrisin vasen jalka amputoitiin polven alapuolelta vuonna 2011 ja seuraavana vuonna oli oikean jalan vuoro.

Harris yritti rahoittaa sairaskulujaan eri tavoin. Vuonna 2015 ilmestyi hänen elämäkertansa Kamala speaks: The official autobiography of WWE wrestler James ”Kamala” Harris.

Toukokuun lopussa 2020 Harris täytti 70 vuotta, mutta juhlat loppuivat lyhyeen. Elokuun alussa ex-painija sai positiivisen vastauksen koronatestistä. Vain neljä päivää myöhemmin, 9. elokuuta Harrisin elämänlanka katkesi.