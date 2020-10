Tuhoaako yksi känni koko treeniviikon hyödyt – miksi joku menestyy ryyppäämisestä huolimatta? Huippuasiantuntija vastaa

Pitäisikö urheilijan jättää kosteat riennot tyystin vai voiko ryyppyilta auttaa harjoitus- ja kilpailurumban paineissa?

Voiko urheilija nykäistä kännit rentoutuakseen? Onko niin sanottu nollaaminen ja kosteat saunaillat mennyttä maailmaa? Pitääkö urheilijan unohtaa suosiolla riehakkaat yökerhoillat?

Kysymyksiin ottaa Ilta-Sanomien pyynnöstä kantaa terveystieteiden tohtori (liikuntalääketiede) Titta Kontro. Hän on tutkinut muun muassa entisten suomalaisten mieshuippu-urheilijoiden alkoholinkäyttöä.

Kuinka pitkiä kovan juomisen vaikutukset voivat urheilijalla olla? Voiko yksi känni tuhota jopa yhden treeniviikon hyödyt?

– Yksi humalahakuinen juomiskerta voi tuhota treeniviikon hyödyt, se voi periaatteessa tuhota sekä juomiskertaa edeltävän että sen jälkeisen treeniviikon hyötyjä. Kova harjoittelu kuormittaa kehoa ja tuo erityisvaatimuksia palautumiselle. Alkoholi on merkittävä palautumista pilaava tekijä. Alkoholiannosten määrän kasvaessa negatiivinen vaikutus lisääntyy.

Mikä on alkoholin vaikutus uneen ja siten palautumiseen ja suorituskykyyn?

– Alkoholi voi auttaa nukahtamaan, mutta se lisää kehon stressiä unen aikana. Palautumista edistävän hermoston toiminta heikkenee. Illalla tehty kova urheilusuoritus ja pari alkoholiannosta voivat vähentää palauttavan unen määrän jopa puoleen nukutusta ajasta. Ihminen voi kokea nukkuneensa hyvin, mutta palautuminen oli heikkoa.

Osa on päässyt huipulle runsaastakin alkoholin käytöstä huolimatta. Mitä tästä pitäisi ajatella?

– Jokainen on yksilö, ja tämä näkyy sekä alkoholin että liikunnan vaikutuksissa ihmiseen ja suorituskykyyn. Yhä riittää tutkittavaa esimerkiksi siinä, miksi toisille pitkäaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa enemmän haittaa kuin toisille. Voidaan myös spekuloida, olisivatko jotkut urheilijat päässeet vielä paremmiksi ilman alkoholia.

Titta Kontro on tehnyt väitöstutkimuksen entisten suomalaisten mieshuippu-urheilijoiden alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista.­

Altistaako alkoholin nauttiminen erityisesti loukkaantumiselle tai sairastumiselle? Eräs urheilija kertoi, että liki hänen kaikki lihasvammansa olivat tulleet ryyppäämistä seuranneen viikon harjoituksissa tai peleissä...

– Tutkimusten mukaan alkoholia käyttävät urheilijat loukkaantuvat helpommin kuin raittiit. Erään tutkimuksen mukaan alkoholia säännöllisesti käyttävistä jenkkifutaajista 55 prosenttia kärsi vammoista pelikauden aikana, kun taas raittiiden pelaajien joukossa vammoja oli 24 prosentilla.

– Krapulassa ei kannata urheilla lainkaan. Sydämen syke ja verenpaine ovat normaalia korkeammat sekä hapenottokyky alentunut, mikä tekee liikunnasta raskaampaa ja altistaa sydämen rytmihäiriöille. Keskittymis- ja koordinaatiokyky eivät ole parhaimmillaan, jolloin loukkaantumisriski kasvaa.

”Nollaaminen” nähdään siten, että paineiden purun jälkeen tavoitteellinen työnteko aloitetaan puhtaalta pöydältä. Jos lanttu on jumissa, otetaan kännit ja mennään sitten eteenpäin. Mitä ryyppäämisen rentoutumisvaikutuksesta pitäisi ajatella?

– Vaikka alkoholi hetkellisesti voi tuottaa rentoutuneen ja stressittömän olon, suosittelisin muita rentoutumiskeinoja – ainakaan säännöllisesti ”nollaaminen” ei ole suositeltavaa.

Osa urheilijoista on puhunut ryyppäämisen jälkeisestä ”itsensä rankaisemisesta”. He ovat tarkoittaneet, että nollaaminen olisi kohentanut motivaatiota jaksaa harjoittelu- ja kilpailurumbassa. Miten näet tämän?

– Voihan asiaa tarkastella tuostakin aspektista, mutta motivaation pitäisi löytyä muusta kuin juomisen jälkeisestä itsensä piiskaamisesta.

Jos otat, et urheile ja jos urheilet, et ota. Vai sittenkin jotain ihan muuta?­

Varsinkin suomalaiseen joukkueurheiluun on perinteisesti kuulunut saunailtakulttuuri. Saunailloissa ryhmän on koettu hitsautuvan yhteen, ja tilaisuuksiin on ainakin takavuosina liittynyt reipasta alkoholinkäyttöä. Ovatko saunaillat juominkeineen mielestäsi mennyttä maailmaa?

– Eivät joukkueurheilijoiden saunaillat välttämättä ole täysin katoavaa perinnettä. Ne ovat juurtuneet syvälle suomalaiseen urheilukulttuuriin aivan kuten suomalaisten humalahakuinen juomiskulttuuri ylipäätään.

– Kenties saunaillan merkitys on hieman vähentynyt ja vähenee, kun tilalle on tullut muitakin aktiviteetteja. Lisäksi on tultu entistä tietoisemmiksi alkoholin riskikäytön haitoista.

Yltiöpäisen suorittamisen keskellä rentoutumiskeinojen löytäminen voi olla urheilijalle hankalaa. Olet alkoholista maininnut, ettei pienestä kannata stressata ja että elämästä saa nauttia. Mitä se voisi urheilijan ja toisaalta kuntoilijan kannalta tarkoittaa?

– Jos joskus juhlii alkoholia nautiskellen, niin sen voi itselleen sallia hyvillä mielin ilman, että tavoite kaatuisi siihen. Kannattaa kuitenkin muistaa palautumisaika eli jättää tehotreenit tekemättä pariksi päiväksi.

– Yhteenvetona voisin todeta, että elämästä on suotavaa myös nauttia, kunhan on tietoinen valintojensa seurauksista. Pidemmällä aikavälillä yksittäinen juomiskerta ei estä urheilijaa tai kuntoilijaa kehittymästä hetkellisestä suorituskyvyn laskusta huolimatta.