Katso suunnistuksen Viestiliigan finaali suorana ISTV:ssä!

Suunnistuksen Viestiliigan kauden viimeinen osakilpailu Aleksis Kiven viesti suunnistetaan Ikaalisissa lauantaina 10.10.2020. ISTV näyttää kisan suorana lähetyksenä kello 16.40 alkaen.

ISTV:n lähetys aukeaa yllä olevaan videoruutuun. Naisten viestin yhteislähtö on kello 17 ja miesten kello 17.30. Molemmat kilpailut ovat nähtävissä samassa lähetyksessä. Lähetys näkyy ISTV:ssä vain suorana, mutta jälkilähetys on myöhemmin katsottavissa Viestiliigan Youtube-kanavalla.

Lisätiedot Viestiliigan sivuilla tästä linkistä.

Viestiliigan ennakkotiedote arvioi seuraavaa:

Viestiliiga alkoi elokuussa Lappeenrannasta. Mikkelin, Lahden, Pöytyän ja Nousiaisten kautta suunnistetaan Aleksis Kiven päivän illaksi Ikaalisiin.

Finaaliosakilpailu tarjoaa jännitystä monessa mielessä. Jaossa on finaalin arvoisesti tuplapisteet. Viestiliigakauden viimeinen viesti on samalla myös kauden ainoa yösuunnistusviesti.

Ensimmäiset osuudet viedään vielä päivänvalossa, mutta satahämäläinen syysilta hämärtyy lähtölaukauksen jälkeen. Joukkueet saapuvat maaliin vasta pimeän tultua. Ankkureiden otsalamput on ladattu.

SK Pohjantähdellä vahva ote voittoon

Naisten kokonaiskilpailussa ratkaisun avaimet ovat täysin SK Pohjantähden käsissä. Oululaiset johtavat kokonaiskilpailua 50 pisteellä Pargas IF:iin. Kokonaisvoitto tulee varmasti, mikäli joukkue on Ikaalisissa kolmen parhaan joukossa. Huonompikin sijoitus saattaa riittää, mikäli Parainen tai kolmantena oleva Kalevan Rasti eivät voita.

Sitä paitsi yösuunnistus ei ole Pohjantähden naisille täysin vieras laji: peräti kolme seuran naista oli kymmenen parhaan joukossa Liperin SM-yössä syyskuun lopussa.

Naisten viestin muita mahdollisia menestyjiä on erittäin vaikea arvata ennakolta. Viidessä osakilpailussa on nähty neljä eri voittajaa, vain MS Parma on onnistunut tuplaamaan voittotilinsä. Ykköstila puuttuu edelleen muun muassa Pargas IF:ltä, Kooveelta, Kalevan Rastilta ja Tampereen Pyrinnöltä.

Tampereen Pyrintö vai Helsingin Suunnistajat miesten kokonaiskilvan voittaja?

Miehissä kokonaisvoitto ratkaistaan Tampereen Pyrinnön ja Helsingin Suunnistajien välillä. Kärkikaksikon välinen piste-ero on vain 20 pistettä eli osakilpailupisteissä yhden sijan verran. Molempien edellä mainittujen seurojen pitäisi epäonnistua täydellisesti, jotta Kalevan Rastilla, Turun Metsänkävijöillä tai Ikaalisten Nousevalla-Voimalla olisi mahdollisuuksia kokonaisvoittoon.

Miesten puolella kokonaisvoitto ratkeaa mitä todennäköisemmin siihen, missä järjestyksessä Helsingin Suunnistajat ja Tampereen Pyrintö saapuvat maaliin Ikaalisten pimeästä metsästä.

Järjestävän seuran Ikaalisten Nousevan-Voiman Mikko Knuuttila ei itse suunnista lauantaina kotimaastossaan, vaan toimii järjestelytehtävissä. Knuuttila tietää Ikaalisten kylpylän ja Teiharjun maastojen metkut.