OJ Simpson vapautettiin murhasyytteistä 25 vuotta sitten – näin ”kaikkien aikojen oikeudenkäynti” repi USA:n rotuhaavat auki

Kysymys, joka on riivannut monia tähän päivään saakka kuuluu, miten OJ Simpson pääsi pälkähästä murhaoikeudenkäynnissään? Tapauksesta on kirjoitettu kirjoja ja tehty dokumentteja. Yksi näkemys on kiistaton, ja se liittyy rotujen väliseen epätasa-arvoon USA:ssa.

Nicole Brown Simpsonin ja Ronald Goldmanin murhista ehti kulua puolitoista vuotta ennen kuin oikeudenkäynti OJ Simpsonia vastaan oli ohi. Sinä aikana kymmenet murhajuttuun väljästikin liittyneet henkilöt olivat nousseet julkisuuden hahmoiksi, koska tuomari päätti sallia istuntojen televisioinnin.

Oikeudenkäynti piirsi syvän jakolinjan yhdysvaltalaisten riveihin: Oikeudenkäynnin aikana reilusti yli puolet Amerikan mustista uskoi tutkimusten mukaan OJ:n syyttömyyteen, kun taas suurin osa muista syyllisyyteen.

OJ:n tapauksessa kyse oli muustakin kuin murhista. Los Angeles oli ollut jo pitkään USA:n rotujen välisen epätasa-arvon – eritoten mustien ja valkoisten välillä – taistelutanner. Wattsin mellakat 1960-luvulla olivat jättäneet jälkensä kaupunkiin.

Mellakat Rodney King -päätöksen jälkeen jatkuivat monen päivän ajan Los Angelesissa.­

Painekattila räjähti 1991, kun video viidestä LAPD:n poliisista hakkaamassa puolustuskyvytöntä Rodney Kingiä tuli julki. Teema oli monen mielestä tuttu: Poliiseilla oli vapaus kohdella vähemmistöjä mielensä mukaan. Oikeutta oli turha odottaa.

Huhtikuussa 1992 mustien pelot osoittautuivat todeksi. Valamiehistö vapautti poliisit syytteistä. Mellakat kestivät viisi päivää. 63 ihmistä kuoli, 3 700 rakennusta poltettiin, vahinkojen suuruudeksi arvioitiin yli miljardi dollaria.

Simpson asetettiin syytteeseen vain kaksi vuotta Kingin tapauksen jälkeen, ja hänestä tuli uuden kansalaistaistelun symboli. New Yorkerin artikkeli kesällä 1994 teki selväksi, että Simpsonin puolustuksen tavoitteena oli maalata OJ poliisin tuoreimmaksi tummaihoiseksi uhriksi. Tapauksen ympärillä oli riittävästi epäilyttäviä sattumia ja henkilöitä, että tarinaan pystyi nojata.

Syyttäjät Marcia Clark ja Chris Darden saivat rajun ryöpytyksen suorituksestaan OJ Simpsonin tapauksessa.­

Poliisi Mark Fuhrman sai roiston viitan harteilleen. Hän löysi verisen hanskan Simpsonin talon pihasta murhien jälkeisenä päivänä.

Puolustuksen tekemien tutkimusten pohjalta paljastui, että Fuhrmanilla oli hyytävä rasistin tausta, josta LAPD oli vähät välittänyt.

Puolustus naulasi läpi teoriaansa, että Fuhrman lavasti Simpsonin murhaajaksi.

Oikeudenkäynnin edetessä alkoi käydä selväksi, että puolustus toimi.

Asiantuntijat spekuloivat, että syyttäjät hävisivät ratkaisevan taistelun jo ennen oikeudenkäyntiä. Valamiehistöön valikoitui yhdeksän tummaihoista, yksi latino ja kaksi valkoista.

– Valtaosa amerikkalaisista varmasti uskoo, että olimme joukko tyhjäpäitä, joka mokasi homman. Meistä tehtiin syntipukki syyttäjän virheille. Siellä epäonnistuttiin tapauksen esilletuonnissa. Jos he olisivat hoitaneet hommansa, he olisivat voittaneet, valamiehistöön kuulunut Yolanda Crawford kertoi.

Oikeudenkäynti kesti 267 päivää ja sinä aikana kuultiin 133 todistajaa ja esiteltiin 1 105 todistetta. Valamiehistön odotettiin pohtivan ratkaisuaan päiväkausia, mutta päätös kesti kolme ja puoli tuntia. Yhdeksän kuukautta eristyksissä lusineet valamiehet olivat saaneet tarpeekseen, jakolinjat olivat selvät.

Pysäyttävä hetki koettiin, kun valamiehistö totesi Simpsonin syyttömäksi. Yksi valamiehistä, Lon Cryer, nosti nyrkkinsä ilmaan – kuin John Carlos ja Tommy Smith Mexico Cityssä 1968. Syyttäjät olivat shokissa.

– Halusin vain viestittää Simpsonille, että nauti taas elämästäsi, koska tämä on melkoinen siunaus, Cryer kertoi 2017.

Cryerin mieli OJ:sta muuttui, kun Simpson halusi julkaista vuonna 2006 kirjan If I Did It.

– Meille selvisi vasta myöhemmin, että Cryer oli kuulunut nuorena Mustiin panttereihin, syyttäjä Marcia Clark kertoi ESPN:n dokumentissa.

Goldmanien perheelle vapauttava päätös oli murskaava isku.­

Valamiehistön ajatukset puki sanoiksi Carrie Bess. Kun ESPN:n dokumentaristi kysyi, oliko valamiehistön päätös kosto Rodney Kingin kohtelusta, hän vastasi ”kyllä”.

Valamiehistön päätös johti näytökseen, joka näyttäytyi muulle maailmalle täysin käsittämättömänä. Uutislähetykset täyttyivät videokuvista, joissa oli valtava joukko mustia juhlimassa, ja toisissa kuvissa pääosin valkoisia ihmisiä surutunnelmissa.

Asianajaja Johnnie Cochran nousi maailmanmaineeseen OJ Simpsonin tapauksen myötä.­

Mellakkapoliisit olivat kaduilla valmiina pahimpaan, mutta saivatkin eteensä eriskummalliset voitonjuhlat. Kävi selväksi, ettei kyse ollut OJ Simpsonista, vaan ihan muusta.

Simpsonista oli tullut ihmisoikeustaistelun symboli, halusi hän sitä tai ei. 1960-luvulla tämä viitta ei sopinut hänen harteilleen, mutta 30 vuotta myöhemmin se oli sopiva – toisin kuin oikeudenkäynnin kannalta kriittinen verihanska.

”If it doesn't fit, you must acquit”, kuuluivat Simpsonin asianajajan Johnnie Cochranin kuuluisat loppupuheen sanat.

Ihmisoikeustaisteluissa on aina uhreja, tällä kertaa siihen rooliin joutuivat Brownin ja Goldmanin perheet.

– En koskaan pääse tästä yli. Sanoin itselleni varmaan sata kertaa, että miten hän oikein pääsi pälkähästä. Poikani ei koskaan saa toteuttaa unelmiaan elämässä, Ron Goldmanin isä Fred Goldman kertoi 2017.

Perheet saivat jonkinlaisen hyvityksen muutamaa vuotta myöhemmin, kun Simpson katsottiin siviilioikeudessa vastuulliseksi murhiin ja tuomittiin maksamaan 33,5 miljoonan dollarin korvaukset.