Voimailumestari Paula, 32, aloitti amfetamiinin käytön 14-vuotiaana – näin hän sai elämänsä kuntoon

Paula Junhov Rindberg käytti huumeita päivittäin vuosien ajan. Ne päivät ovat hänen ilokseen ohi.

Paula Junhov Rindberg, 32, on nelinkertainen Ruotsin painonnoston mestari (2016–19). Hän kertoi Aftonbladetille elämästään avoimessa haastattelussa.

Hevostilalla Östersundin liepeillä kasvanut Junhov Rindberg ei kuitenkaan elänyt idyllistä maalaisnuoruutta.

Junhov Rindberg kertoo Aftonbladetille, että päihteet tulivat osaksi hänen elämäänsä todella nuorena. Hän alkoi juoda alkoholia jo 12-vuotiaana ja kokeili erilaisia huumeita pian perään.

– 14-vuotiaana löysin päähuumeeni, amfetamiinin. Se oli loistojuttu syömishäiriölleni, Junhov Rindberg kertoo avoimesti.

Eikä aikaakaan, kun huumeet ottivat otteeseensa. Painonnostaja kertoo lehdelle, että hänen vanhempansa tiesivät huumeidenkäytöstä, mutteivät ymmärtäneet käytön laajuutta tai vakavuutta.

– Aloin tulla vainoharhaiseksi. Kuulin ääniä. En halunnut olla muiden ihmisten kanssa tekemistä. Yhdessä vaiheessa biletin viisi kertaa viikossa.

Silti samaan aikaan hän käyttäytyi kiltisti koulussa ja pärjäsi ratsastusharrastuksessaan. Hänestä tuli mestari peittelemään addiktiotaan ja valehtelemaan.

Junhov Rindbergin elämä muuttui 19-vuotiaana, kun hänen vanhempansa muuttivat ulkomaille. Silloin hän sai äitinsä pitämän kioskin hoitaakseen. Sielläkin ennen pitkää päivät kuluivat amfetamiinin parissa. Pahimmillaan hän käytti ainetta päivittäin kahden vuoden ajan.

Kun isä palasi pari vuotta myöhemmin Ruotsiin, hän onnistui taivuttelemaan Paulan katkaisuhoitoon. Nyt, 11 vuotta myöhemmin, hän on yhä raitis. Uudet harrastukset auttoivat alkuun pitämään kaidalla polulla. Sittemmin painonnosto tuli kuvioihin.

– Ensin aloin pelata jalkapalloa ja pian teimme crossfitiä joukkueen kanssa. Samana vuonna osallistuin ensimmäistä kertaa painonnostokilpailuun. Silloin löysin asian, jota halusin tehdä. Rakastan tunnetta mennä yleisön eteen ja rakastan raskaiden painojen nostamista.

Junhov Rindberg on voittanut paitsi neljä Ruotsin mestaruutta putkeen niin hän on voittanut PM-kultaa myös kahdesti (2017, 2019). Hänen tavoitteensa on nostaa maastavedon ennätyksekseen 100 kg.