17-vuotias huippuvoimistelija sai valmentajalta törkeän sähköpostin – kysyi itkien äidiltään: ”Näytänkö lihavalta?”

Olympiamitalisti Amy Tinkler vietti 17-vuotiaana unettomia öitä valmentajan lähettämien sähköpostien takia.

Brittivoimistelija ja olympiamitalisti Amy Tinkler, 20, on tuonut julkisuuteen väitteitä siitä, että eräs valmentaja käyttäytyi häntä kohtaan epäasiallisesti hänen ollessaan 17-vuotias.

Tinklerin mukaan tuoreiden paljastusten syynä on se, ettei Britannian voimisteluliitto ole suhtautunut aiemmin väitettyihin lajin epäasiallisuuksiin riittävän vakavasti.

Tinkler kertoi Guardianin mukaan saaneensa liiton valmentajalta Colin Stilliltä ikäviä vihjailuja 17-vuotiaana sähköposteissa.

Erityisesti Tinkleriä satutti viestienvaihto, jossa olivat mukana hänen lisäkseen valmentaja ja ravintoasiantuntija.

Eräässä postissa valmentaja Still kirjoitti testiarvojen perusteella, että Tinkler vaikuttaa vähän painavalta.

Kun valmentajalle selvisi, että hän oli tulkinnut käytössä ollutta dataa väärin, hän kirjoitti: ”Hienoa, että joku sytytti valot. Nyt tiedän, ettei Amystä ole tulossa lihava kääpiö.”

Viestit satuttivat silloin 17-vuotiasta Tinkleriä.

– Painoni on ollut minulle herkkä asia siitä asti, kun oli 13-vuotias. Maajoukkuevalmentajat ovat aina sanoneet, että se on ongelma, Tinkler sanoi Daily Mailin mukaan.

Amy Tinkler kertoi sähköpostiviesteistä, jotka järkyttivät häntä.­

Hän kertoi sähköpostien sisällön saaneen hänet itkemään.

– Kysyin äidiltäni, että näytänkö lihavalta. Päässäni pyöri valtavasti ajatuksia. Hän (Still) on maajoukkuevalmentaja, miksi hän sanoo tuollaista? Mitä olen tehnyt, että hän on noin ilkeä minulle? Tinkler sanoi Guardianissa.

Urheilija kertoi menettäneensä ruokahalunsa ja kärsineensä unettomuudesta viestien takia.

– En pystynyt nukkumaan. Kaikki asiat pyörivät päässäni. Olin huolissani siitä, että olin (muka) liian lihava: miten pystyn pudottamaan painoani? Toistin asiaa mielessäni. Hän (valmentaja) ajattelee minun olevan lihava kääpiö – miksi?

Tinkler oli siinä vaiheessa jo olympiamitalisti. Hän saavutti pronssia Rio de Janeirossa 2016.

Voimistelija Amy Tinkler saavutti olympiapronssia 16-vuotiaana Rio de Janeirossa.­

Valmentaja Still on edelleen Britannian voimisteluliiton palkkalistoilla. Guardian yritti tavoittaa häntä kommentoimaan asiaa. Vain liiton tiedotus vastasi.

– Valmentaja ei saisi puhua tuolla tavalla voimistelijasta. Olemme aloittaneet tutkinnan tästä asiasta, liiton tiedottaja sanoi lehdelle.