Nyt on reisissä papua! Ratapyöräilijä esitteli jättilihaksiaan – tekee hurjaa tulosta myös penkkipunnerruksessa

Robert Förstemann on tottunut siihen, että hänen lihaksiaan kommentoidaan.

Saksalainen ratapyöräilijä Robert Förstemann ei häpeile esitellä massiivisia reisiään. Hän on jälleen julkaissut Instagramissa kuvia, joista käy selväksi, että papua löytyy.

Förstemannin reisien ympärysmitaksi on kerrottu eri medioissa 74 senttimetriä.

Förstemannilla on Instagramissa noin 130 000 seuraajaa. Hän ei ole muskelijätti vain jaloistaan.

– Kuvista voisi luulla, että ainoastaan jalkani ovat vahvat, mutta nostan myös penkistä 180 kiloa. Jotta voi pyöräillä nopeasti, koko kropan täytyy olla vahva, Förstemann sanoi Expressenin haastattelussa.

Förstemann kertoi ruotsalaislehdelle, että hänen voimiinsa kiinnitettiin huomiota jo hänen ollessaan kolme- tai neljävuotias päiväkotilapsi. Saksalainen voimanpesä on tottunut pienestä asti lihaksiinsa liittyviin kommentteihin.

Rautainen kunto antanee uskottavuutta myös Förstemannin tulevassa ammatissa: hän opiskelee poliisiksi.

Nyt Förstemann käyttää voimaansa pyöräilyssä, ja hyvin on mennyt. Förstemann saavutti Lontoon olympiakisoissa 2012 ratapyöräilyn sprintissä joukkuepronssia. Menestystä on tullut myös MM-tasolla.

– Pyöräily on voimaa vaativa laji. Tarvitsen paljon voimaa jaloissani. Pisin kilpailumatkamme on tuhat metriä, jossa keskinopeutemme on lähes 60 kilometriä tunnissa. Harjoittelen seitsemästä 14:ään kertaan viikossa. Siksi minulla on niin isot jalat, Förstemann sanoi Expressenissä.

34-saksalainen on esitellyt voimiaan Ruotsissa ”leivänpaahdinhaasteessa”.

– Pyöräni oli kytketty leivänpaahtimeen. Minun täytyi tuottaa 700 wattia lähes kahden minuutin ajan leivän paahtamiseksi. Se oli yksi kovimmista asioista, joita olen tehnyt. Olin toisissa maailmoissa vielä lähes tunti myöhemmin, Förstemann sanoi.