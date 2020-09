Öljymiljardööri Mika Anttonen valmis Olympiakomitean puheenjohtajaksi – ”En ole koskaan sanonut ei, kun Suomi kutsuu”

St1:n pääomistaja Mika Anttonen on tukenut suomalaista urheiluelämää merkittävillä summilla ja on nyt nousemassa Olympiakomitean puheenjohtajaksi.

Liikunta ja urheilu on ollut aina lähellä Mika Anttosen sydäntä. Kuva Talin urheilupuistosta vuodelta 2018.­

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio jättää Suomen olympiakomitean puheenjohtajuuden marraskuussa. Loppukesän ja syksyn kartoituskierroksella Suomalaisen urheilun ykköspostille oli tunkua, mutta tehtävästä kiinnostuneet olivat lähinnä urheilun sisäpiiriläisiä.

Syksyn lehtien pudotessa puheenjohtajaspekulaatioihin on ilmaantunut vahva nimi yritysmaailmasta. Energiayhtiö St1:n pääomistajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Mika Anttosta on kysytty tehtävään ja 53-vuotias yritysjohtaja on näyttänyt ehdokkuudelle vihreää valoa.

Saammeko sinusta Suomen olympiakomitealle uuden puheenjohtajan?

– En tiedä. Voin kertoa saman, minkä olen kertonut ihmisille, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä. Henkilökohtaisesti ei ole mitään pyrkyä kyseiseen tehtävään. En ole ollut aikaisemmin Olympiakomitean toiminnassa mukana detaljitasolla, vaan olen mediatietojen varassa, Anttonen sanoo.

Hän on tällä hetkellä selvästi vahvin kandidaatti tehtävään, mutta mihinkään kampanjointiin hän ei aio ryhtyä.

– En ole lähtemässä vaalikiertueelle kertomaan, miten hyvä ehdokas olen. Mutta en ole koskaan sanonut ei, kun Suomi kutsuu. Tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että jos urheiluperheen enemmistö ilmaisee tahtovansa minut puheenjohtajaksi, sellaisessa tilanteessa ei voi sanoa ei, Anttonen sanoo.

Olet siis valmis tekemään osasi suomalaisen urheilun eteen näinä vaikeina aikoina?

– Edellytyksenä on selkeä enemmistön kannatus. Urheilun ylätason rahoitus on perustunut vahvasti Veikkauksen tuottoihin, jotka ovat laskusuunnassa. Siinä on yksi iso haaste tulevalle puheenjohtajalle.

Miljardiluokan varallisuutensa ansiosta Anttonen on taloudellisesti riippumaton, eikä hän kuulu urheilun kuppikuntiin.

– Vahvuuksina voi mainita sen, että en ole riippuvainen kenestäkään enkä ole omaa uraa tekemässä, Anttonen sanoo.

Aikaisemmin häntä on pyydetty mukaan työryhmiin, joissa on mietitty esimerkiksi energiatalouden ja luonnonsuojelun kysymyksiä.

– Jotain ymmärrän yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Anttonen arvioi.

Nyt hän on valmis antamaan henkisen pääomansa urheiluväen käyttöön.

– Jos kutsu käy, en ole isänmaan kutsuun koskaan vastannut negatiivisesti, Anttonen vahvistaa uskontunnustuksensa sinivalkoiselle urheiluaatteelle.

Anttonen on tukenut pitkään Suomen hiihtoliiton toimintaa ja istunut Suomen jääkiekkoliiton hallituksessa, joten hänellä on käsitys urheilujärjestöjen toimintatavoista.

Näetkö urheilujärjestöjen organisaatioissa muutostarvetta?

– Tuohon asiaan pitäisi ensin perehtyä, mutta uskoisin minulla olevan valmiuksia toteuttaa muutoksia, mikäli tarvetta ilmenee.

Tätäkin asiaa Anttonen tuntuu jo pohtineen.

– Jos hommaan valitaan, tarvitsen henkilökunnan ja jäsenjärjestöjen näkemyksiä. Sitä aion alkuun kuunnella, mutta kun on asiaan perehtynyt, pystyy muodostamaan omankin näkemyksen, mutta se ei ole nyt ajankohtainen.

St1 on tukenut suomalaista urheilua merkittävillä summilla 2000-luvun alusta lähtien. Tuorein yhteistyösopimus julkistettiin pari viikkoa sitten, kun energiayhtiö kertoi tukevansa Olympiakomiteaa kolmivuotisella kontrahdilla.

Mika Anttonen on avustanut merkittävillä summilla vähävaraisia jääkiekkojunioreita. Yritysjohtaja viihtyy itsekin jäällä.­

Anttosen mukaan kyse on nimenomaan yhteistyöstä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Ymmärtääkseni sopimus tehtiin jo viime vuoden puolella, mutta sen julkistaminen lykkääntyi koronan takia.

Ensimmäinen vaihe piti olla keväällä, jolloin suomalaiset huippu-urheilijat olisivat istuttaneet puita Vierumäen urheiluopistolla. Tautitilanteen vuoksi hanke siirtyi tulevaisuuteen.

Anttosen mukaan hän ei ollut tietoinen siitä, että yhtiön linjajohto oli tehnyt yhteistyösopimuksen Olympiakomitean kanssa.

– Meidän kokoisessa firmassa tällainen asia ei tule hallituksen puheenjohtajan pöydälle, vaan on operatiivisen johdon asia, Anttonen sanoo.

Hänen mukaansa sopimuskuvion luonne pitää tarkastella ennen kuin mahdollinen puheenjohtajuus Olympiakomiteassa sinetöidään.

– Olen ollut aina tarkka tuollaisissa asioissa. Tuo sopimus täytyy käydä tarkkaan ja avoimesti läpi, ja arvioida onko se esteenä meikäläisen mukaantulolle.

Olympiakomitean puheenjohtajan paikalle on ehditty istuttaa useita urheilukentiltä tuttuja hahmoja. Kabinettipuolelta nimekkäin ehdokas on Suomen urheiluliiton kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva, 72, jota SUL ehdottaa Ritakallion seuraajaksi.

Kanervan vaalivankkurit lähtivät liikkeelle syyskuun alussa, mutta matkavauhti hidastui olennaisesti, kun Varsinais-Suomeen kiiri tieto Anttosen kiinnostuksesta tehtävään.

Olympiakomitean uusi puheenjohtaja valitaan järjestön syyskokouksessa 21. marraskuuta.