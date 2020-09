18-vuotias snookersensaatio kuunteli Ronnie O’Sullivanin tylyt haukut ja pisti megatähdelle jauhot suuhun

Irlannin 18-vuotias snookerlupaus Aaron Hill sai lentävän lähdön ammattilaisuralleen.

Elokuussa uransa kuudetta maailmanmestaruutta juhlinut snookerin suurmies Ronnie O’Sullivan koki todellisen yllätystappion uuden kauden ensimmäisessä ottelussaan.

European Mastersin toisen kierroksen ottelussa avauskauttaan ammattilaisena pelaava 18-vuotias Aaron Hill kukisti O’Sullivanin, 44, upean esityksen päätteeksi lukemin 5–4.

Hill ansaitsi paikan ammattilaiskiertueelle voitettuaan maaliskuussa alle 21-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Torstaina irlantilainen todisti, että ammattilaiskortti meni oikeaan osoitteeseen.

Hill johti ottelua vahvan alun jälkeen 3–1, ennen kuin O’Sullivan löysi pelinsä ja voitti kolme erää putkeen, viimeisen niistä 102 pisteen sarjalla. Sitkeä nuorukainen väänsi kuitenkin ottelun katkaisuerään ja teki siihen illan suurimman breikkinsä, 78 pistettä. Se riitti upean voiton varmistamiseen.

– Olen sanaton juuri nyt. En tyytynyt vain olemaan iloinen siitä, että saan pelata, halusin voittaa ottelun. Jos olisin hävinnyt johdettuani 3–1, olisin ollut pettynyt, Hill pyöritteli World Snookerin Tourin haastattelussa.

Erityisen maukkaaksi voiton tekivät O’Sullivanin, 44, MM-kisojen aikaan murjaisemat kohukommentit. Lajilegenda lyttäsi tuolloin snookerkiertueen nuorempien sukupolvien tason.

– Jos katsoo nuorempia pelaajia, suurin osa heistä ei ole kovin hyviä. Heistä saisi ehkä kohtuullisia amatööripelaajia. He ovat niin huonoja, että minun pitäisi varmaankin menettää sekä jalka että käsi, ennen kuin tippuisin top 50:n ulkopuolelle. Me vanhukset roikumme mukana, koska alempana taso on niin surkea, O’Sullivan latasi BBC:n haastattelussa.

Hilliltä O’Sullivanin kommentit eivät jääneet huomaamatta.

– Ne puheet kolkuttelivat vähän takaraivossani, mutta en antanut sen huolettaa. Kun hän lausui nuo kommentit, sanoin itselleni, että joku päivä näytän hänelle, mihin pystyn. Tänään taisi olla se päivä.

O’Sullivanin kohtaaminen on nuorille snookerin pelaajille tietynlainen siirtymäriitti. Harva selviää siitä yhtä puhtain paperein kuin Aaron Hill, joka teki itsensä torstai-illan esityksellään kertarysäyksellä tutuksi snookeria seuraavalle yleisölle.

– Perheeni ja ystäväni ovat varmasti innoissaan. Vilkaisin juuri puhelintani, ja minulla taitaa mennä jouluun saakka, ennen kuin ehdin vastata kaikille, Hill naureskeli.

Avauskierroksen Andy Hicksin, 47, ja O’Sullivanin jälkeen Hill saa kolmannella kierroksella vastaansa jälleen yhden veteraanin. Matthews Stevens, 43, on pelannut snookerin MM-finaalissa kahdesti, vuosina 2000 ja 2005.