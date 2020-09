Norjalaiset paheksuvat tenniksen käytäntöjä – hiihtomaan lehdistö hiillostaa päättäjiä

Ammattilaistenniksen käytännöt kuohuttavat Norjassa.

Koronaepidemia on puhuttanut viime aikoina myös tennismaailmassa. Elo-syyskuussa pelatussa USA:n avoimissa moni pelaaja ei saapunut paikalle vallitsevan tautitilanteen takia. Muutaman pelaajat joutuivat sivuun positiivisen koronatestin takia.

Yksi jälkimmäisistä oli ranskalainen Benoit Paire, jonka koronatesti osoittautui positiiviseksi 28. elokuuta, ja turnaus oli saman tien ohi. Palattuaan kotimaahansa 31-vuotias ranskalainen joutui karanteeniin.

Sen jälkeen hän sanoo saaneensa kaksi miellyttävää testitulosta.

– Sain negatiivisen tuloksen Ranskassa ja sen jälkeen Roomassa, Paire sanoi Tennis.com -sivustolla.

Rooman turnauksessa Paire putosi ensimmäisellä kierroksella italialaiselle Jannik Sinnerille.

Sen jälkeen pelattavassa Hampurin turnauksessa Paire hävisi ensimmäisellä kierroksella norjalaiselle Casper Ruudille. Ranskalainen hävisi ensimmäisen erän ja joutui luovuttamaan toisessa erässä tappiotilanteessa 0–2.

Ottelun jälkeen Paire kertoi saaneensa hansakaupungissa positiivisen tuloksen koronatestissä, mutta päässyt silti kentälle. Tennis.comin mukaan pelaaja selvitti tilannetta medialle seuraavasti.

– Saksassa on käytäntönä, että jos sinulla on todettu korona ja olet ollut karanteenissa vaaditun ajan, sinua ei enää testata. Vaikka saisit viruksen uudelleen, et enää tartuta muita, Paire selvitti toimittajille.

Norjalaislehti VG:n mukaan Ruud ei tiennyt Pairen tartunnasta. Lehti oli tiedustellut ammattilaiskisoja hallinnoivalta ATP:ltä, miksi 25:nneksi maailmanlistalla rankattu Paire sai pelata positiivisesta testituloksesta huolimatta.

Turnauslääkäri Volker Carreron mukaan on tyypillistä, että viruksesta säilyy jäämiä kolmekin viikkoa positiivisen testin jälkeen.