Makwan Amirkhani pikakomennuksella UFC-kehään? Saisi vastaansa järisyttävistä potkuistaan tunnetun brasilialaisen

Makwan Amirkhani saattaa päästä pikavauhtia erittäin kovaan UFC-otteluun.

Suomalainen UFC-ottelija Makwan Amirkhani saattaa kohdata seuraavaksi brasilialaisen Edzon Barbozan.

Näin twiittasi vapaaotteluun perehtynyt toimittaja James Lynch. Alunperin 34-vuotiaan Barbozan piti kohdata lokakuun alussa nigerialais-amerikkalainen Sodiq Yusuff.

– Sodiq Yusuff on tuntemattomista syistä vetäytynyt ottelustaan Edson Barbozaa vastaan. UFC yrittää saada tilalle Makwan Amirkhanin, Lynch twiittasi.

Barboza on kuulunut vapaaottelun ykkösorganisaation UFC:n riveihin vuodesta 2010 lähtien. Hän on otellut 29 ottelua, joista hän on voittanut 20 – niistä tyrmäyksellä 12.

Kokeneen UFC-ottelijan tausta on thainyrkkeilyssä, minkä vuoksi Barboza tunnetaan muun muassa hurjista potkuistaan.

Vuonna 2012 Barboza esitti siihen mennessä yhden UFC:n historian hurjimmista tyrmäyksistä tiputtaessaan kierrepotkulla englantilaisen Terry Etimin.

UFC-pomo Dana White muisteli Barbozan tyrmäystä vuonna 2015 twiittaamallaan videolla.

31-vuotias Amirkhani otteli edellisen kerran UFC-kehissä heinäkuun alussa, Abu Dhabissa järjestetyssä UFC 251 -illassa.

Tuolloin suomalainen otti voiton skotlantilaisesta Danny Henrystä bravuuriliikkeellään anakondakuristuksella.

Amirkhani on otellut UFC:ssä kaikkiaan kahdeksan ottelua. Niistä hän on voittanut kuusi.