Ruotsalainen tyrmäyskone ällistyttää UFC-kehissä – Dana White: ”En ole koskaan nähnyt mitään hänen kaltaistaan”

Kolme ensimmäistä UFC-otteluaan voittanut Khamzat Chimaev on noussut nopeasti tähden asemaan.

Ruotsin Khamzat Chimaev on aloittanut UFC-uransa tyrmäävästi.­

Ruotsalainen vapaaottelija Khamzat Chimaev on saanut UFC-uralleen lentävän lähdön. Vasta heinäkuussa UFC-uransa ensimmäisen taiston otellut 26-vuotias löi hehkuttajilleen lisää pökköä pesään kolmannessa UFC-ottelussaan viime lauantaina.

17 sekuntia ja yksi armoton oikea koukku riittivät tyrmäämään välisarjan veteraanin Gerald Meerschaertin. UFC Newsin mukaan kyseessä oli välisarjan historian kolmanneksi nopein tyrmäys.

– Se jätkä on erityinen. Olen ollut tässä touhussa mukana koko elämäni, enkä ole koskaan nähnyt mitään hänen kaltaistaan, hehkutti UFC-järjestön presidentti sensaatiomaista lahjakkuutta Dana White MMAfighting-sivuston mukaan.

Venäjältä Ruotsiin vuonna 2011 muuttanut Chimaev herätti innostusta jo kesällä, kun hän voitti kaksi ensimmäistä UFC-otteluaan 11 päivän sisällä. Salamannopea voitto Meerschaertista lisäsi kohua Chimaevin ympärillä entisestään. Kolmen voittoa 66 päivään on modernin UFC:n ennätys, ja lauantain ottelun jälkeen ylistystä sateli joka suunnasta.

– Khamzat Chimaev voitti juuri 17 sekunnissa yhden lyönnin tyrmäyksellä. Legenda kasvaa... uskomatonta, hehkutti ESPN:n toimittaja Ariel Helwani tuoreeltaan ottelun jälkeen.

– Tämä tyyppi ei ole pelkkää tyhjää hehkutusta, hän on todellinen uhka sekä välisarjassa että kevytsarjassa. Moni ei pysty tekemään tuota Gerald Meerschaertille, äärimmäisen vaikuttavaa. Hankkikaa tälle tyypille ottelu seuraavalle Fight Islandille, MMAJunkien toimittaja Danny Segura twiittasi.

Tärkeimmät kehut kuitenkin tulevat kuitenkin järjestön pomolta Whitelta.

– Ottelufanille hän on tyyppi, jota on mahtava katsoa, seurata, vihata tai mitä tahansa. Tämä jätkä on yksi erityisimmistä ottelijoista jonka olen nähnyt, ellei jopa erityisin tyyppi johon olen törmännyt. Hän sanoi minulle ennen tätä ottelua ”Pidät minua painijana, odotapa, kun näet käteni”, ja pyhä Sylvi, hän ei valehdellut, White ällisteli.

Ruotsalaisen raudanluja ottelutahti on jatkumassa myös tulevina kuukausina.

Chimaevin on tarkoitus otella marraskuussa tittelihaastaja Demian Maiaa vastaan, mutta nyt White pitää mahdollisena, että tyrmäyskone nähdään tositoimissa Fight Islandilla vielä lokakuussakin.