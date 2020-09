Kenneth ”Flex” Wheeler, 55, ei ole luopunut treenaamisesta ikävistä vastoinkäymisistä huolimatta.

Takavuosien kehorakentajasuuruudella Kenneth ”Flex” Wheelerillä on ollut karmea vuosi. Hänen oikea jalkansa amputoitiin polvesta alaspäin viime lokakuussa hengenvaarallisiksi äityneiden verenkierto-ongelmien takia.

Hätäleikkaus tehtiin viime hetkillä, ja mies pelastui vakavista komplikaatioista huolimatta.

Wheeler on päivittänyt leikkauksensa jälkeen aktiivisesti kuulumisiaan Instagramissa. Hän asetti nopeasti sairaalasta päästyään varovaisen tavoitteen: olla parhaassa mahdollisessa kunnossa 55-vuotissyntymäpäivänä elokuussa.

Urakka oli kova sillä Wheeler otti ensimmäiset, tuetut askeleensa vasta vuodenvaihteessa.

Kehitys on ollut sittemmin huimaa, sillä Wheeler julkaisi kesän aikana lukuisia videoita kuntosalilta. Kokenut salikettu ei ole sortunut aloittelijoille yleiseen virheeseen ja pumpannut pelkkää ylävartaloa, vaan osansa ovat saaneet myös kovia kokeneet jalat.

Alle puolta vuotta aiemmin kävelemään opetellut mies lisäsi kesäkuussa videon jalkaprässitreenistään. Elokuussa hän punnersi painokelkkaa pelkällä amputoidulla jalallaan.

– En tiedä, miksi jatkan itseni kiduttamista. Pelkkä käveleminen aiheuttaa hirvittävää kipua, mutta siitä huolimatta tulen salille ja rääkkään amputoitua jalkaani viimeiseen asti, hän kirjoitti eräässä päivityksessä.

Wheeler menetti runsaasti kuuluisaa lihasmassaansa leikkauksen takia, mutta kipua halveksiva harjoittelu on alkanut tuottaa tulosta. Hän on tuoreimmissa kuvissa erittäin atleettisessa kunnossa.

– Muistakaa pitää oksennusämpäri lähellä, hän ohjeisti seuraajiaan viime viikolla treenivideonsa yhteydessä.

Wheeler on yksi kehonrakennuksen kulta-aikojen menestyneimmistä ja arvostetuimmista lihaskimpuista.

Arnlod Schwarzenegger on nostanut Wheelerin ”yhdeksi suurista”. Toinen lajilegenda Ronnie Coleman on puolestaan todennut yhdysvaltalaisjätin olleen paras kehonrakentaja, jota vastaan hän on kilpaillut.

Wheeler voitti arvostetun Arnold Classic -kilpailun neljä kertaa urallaan ja oli kolmesti Mr. Olympia -kisan toinen.

Uransa jälkeen muun muassa kamppailulajeihin hurahtanut Wheeler teki vuonna 2017 lyhytaikaisen paluun kehonrakennuslavoille. Hän sijoittui Mr. Olympia -kisan classic physique -sarjassa 15:nneksi.

Wheeler tunnettiin aktiiviaikoinaan poikkeuksellisesta jäsenten liikkuvuudesta. Siitä on peräisin myös hänen lempinimensä Flex.