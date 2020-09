Moni kiekkoilija ”on jäänyt junan alle”. Pian junat jäävät kiekkoilijoiden alle.

– Kuin olisi junan alle jäänyt, Suomen historian pisimmän eli lähes 158 minuuttia kestäneen jääkiekko-ottelun keväällä 2017 jatkoaikamaalillaan ratkaissut Kiekko-Vantaan Joonas Hyttinen kertoi Mestiksen välieräottelun jälkeen IS:lle.

– San Josea vastaan jäin vähän Brent Burnsin junan alle niin sanotusti, Colorado Avalanchen NHL-tähti Mikko Rantanen kuvaili tuntemuksiaan MTV:3:lle saatuaan jalkaansa hiusmurtuman viime vuoden kesäkuussa ottelussa San Jose Sharksia vastaan.

Joukkuetreeneistä poistettu Niklas Bäckström ei sen sijaan heittänyt HIFK:n päävalmentajaa Ari-Pekka Seliniä junan alle IS:n haastattelussa tammikuussa 2019. Toimittajan tulkinnan mukaan ”kiskoille lensi ex-urheilujohtaja Tom Nybondas”.

Peli on siis kovaa. Niin ovat usein puheetkin. Toki jälkimmäisten osalta kyse on kielikuvista.

Mutta tulevaisuudessa junat jäävät kiekkoilijoiden ja monen muunkin alle. Ihan kirjaimellisesti.

Tampereen rautatieasema eli pohjoinen grafiikassa areenan vasemmalla puolella.­

Näin käy, kun Tampereella päästään pelaamaan lätkää ja järjestämään messuja ja konsertteja kohutulla Uros Live -areenalla. Tämä päivä on vain runsaan vuoden päästä, sillä monitoimiareena on valmistumassa joulukuuksi 2021.

Monitoimihallin näyttämö, joka kiekkopeleissä näyttäytyy jäisen kaukalon muodossa, on Tampereelta etelään johtavien raiteiden päällä. Esimerkiksi yhden liigapelin aikana pelaajien alta kulkee viittä raidetta pitkin 15–20 junaa, mikä tarkoittaa parhaimmillaan useita tuhansia matkustajia.

Tavallinen ylähyllyn liigakatsoja on useiden kymmenien metrien päässä areenan tähtipelaajista. Junamatkustaja on sen sijaan ohikiitävän hetken ajan vain muutaman metrin päässä jään tapahtumista.

IS kävi Uros Live -areenan alla. Jääkiekkoa pelataan raiteiden 1–5 päällä.­

Lasketaan etäisyys vaikkapa kaksikerroksisen junan yläkerran matkustajasta, joka on Tampereen rautatieasemalta lähtiessä tai sinne tullessa seisomassa.

Vaunun korkeus kiskon pinnasta on 5,2 metriä, ajolangan 6,15 metriä. Yläkerran lattia on noin 2,9 metrin korkeudessa, joten kaksimetrisen matkustajan päälaki on melkein viidessä metrissä. Ajolankaan on matkaa siis noin 120 senttiä.

Maa viettää Tampereen rautatieasemalta etelään päin mentäessä, mutta Uros Liven pohjoispäässä korkeutta kannen alla oleviin metrin paksuisiin palkkeihin on maasta aika tarkalleen seitsemän metriä eli ajolangoista noin 85 senttiä.

Kaksimetrisen päälaesta palkkien kannattaman areenan kansilaatan alareunaan on siis 120 + 85 + 100 senttiä eli 3,05 metriä.

Kun päälle lisätään palkkien päällä lepäävä metrinen areenan kansilaatta ja muutaman sentin jääkerros, lopulliseksi etäisyydeksi isokokoisen matkamiehen päälaesta luistimen teriin saadaan noin 4,1 metriä.

Tästä huolimatta junamatkustaja tuskin huomaisi areenan alla, vaikka Leijonat tekisi esimerkiksi MM-finaalissa voittomaalin. Uros Liveä rakentava SRV kertoo huolehtineensa siitä, että tärinänvaimennus on riittävä – puolin ja toisin.